Zambon fait appel à Kinaxis pour améliorer la transparence de sa chaîne d’approvisionnement mondiale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondial de l’orchestration de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui que Zambon, une multinationale pharmaceutique engagée dans l’innovation en matière de traitement et de soins pour améliorer la vie des patients, a choisi Kinaxis pour l’aider à orchestrer une visibilité et une transparence totales dans sa vaste chaîne d’approvisionnement mondiale.

Avec 23 filiales, une présence dans 87 pays et des sites de production répartis sur trois continents, la complexité de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise italienne nécessite une approche unique pour équilibrer l’offre et la demande.

Outre ses trois domaines thérapeutiques historiques, à savoir les maladies du système respiratoire, les infections des voies urinaires et la gestion de la douleur, Zambon a élargi son portefeuille ces dernières années en lançant des traitements importants pour la maladie de Parkinson et la mucoviscidose, et en développant un pipeline axé sur des maladies rares telles que le syndrome de bronchiolite oblitérante (BOS) et la bronchiectasie non mucoviscidosique (NCFB). Chacune d’entre elles implique une approche de haut niveau pour équilibrer de manière adéquate les ressources de production et les niveaux de stock en fonction de paramètres logistiques distincts, notamment les délais d’exécution et le stock de sécurité. Kinaxis Maestro™, la seule plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement basée sur l’IA, permettra à la société pharmaceutique d’affiner ses processus de planification des ventes et des opérations et de mieux maîtriser sa chaîne d’approvisionnement, même pendant les périodes de volatilité ou de perturbation de la demande.

« Nous sommes ravis de travailler avec Kinaxis pour nous aider à harmoniser nos processus de chaîne d’approvisionnement et à améliorer la visibilité sur l’ensemble de nos opérations mondiales », déclare Andrea Paganelli, directeur des opérations industrielles mondiales chez Zambon. « Nous sommes depuis plus de cent ans guidés par un engagement permanent ainsi que par la responsabilité de prendre soin de la santé des gens, et notre investissement s’inscrit dans cette tradition afin que nos médicaments sur ordonnance essentiels soient distribués efficacement aux patients là et quand ils en ont besoin. »

« Avec un éventail vertigineux de parties prenantes, notamment les fabricants, les distributeurs, les grossistes, les législateurs, les médecins et les pharmacies, les chaînes d’approvisionnement en médicaments sont plus complexes que jamais », déclare Fabienne Cetre, vice-présidente exécutive des ventes EMEA chez Kinaxis. « Malgré ces défis, des leaders avisés comme Zambon savent qu’un avenir stable où les patients peuvent accéder de façon constante à leurs médicaments est possible et, grâce à Kinaxis, ils peuvent prendre des décisions plus éclairées sur leur activité tout en gérant de façon proactive les risques liés à des perturbations imprévues. »

Avec l’ajout de Zambon à sa base de clients croissante, Kinaxis continue de consolider son empreinte au sein de l’industrie des sciences de la vie, qui fournit des médicaments de marque et génériques dont dépendent d’innombrables patients. Kinaxis gère les complexités de la chaîne d’approvisionnement dans les domaines de la biotechnologie, de la thérapie cellulaire et génique, des dispositifs médicaux, des médicaments en vente libre et bien plus encore, et les clients de Kinaxis incluent certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, telles que Dr. Reddy’s, Jamieson Wellness, Merck, Novartis, Siemens Healthineers et Servier.

Le logiciel de Kinaxis, basé sur l’IA, permet aux entreprises d’orchestrer leur réseau de chaîne d’approvisionnement de bout en bout, de la planification stratégique à la livraison sur le dernier kilomètre. La technologie de Kinaxis aide les entreprises qui fournissent à l’industrie agricole 40 % des tracteurs du monde, qui assurent la propreté de plus de 110 milliards de dents chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d’animaux de compagnie reçoivent des repas nutritifs chaque année.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro™, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

