Access Advance accueille les principaux équipementiers de PC dans ses communautés de brevets HEVC et VVC

BOSTON et TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--Access Advance (« Advance ») et ASUSTeK Computer Inc. (« Asus ») annoncent aujourd’hui que les parties sont parvenues à un accord pour qu’Asus rejoigne la communauté de brevets HEVC Advance HEVC/H.265 et la communauté de brevets VVC Advance VVC/H.266 en tant que détenteur de licence. Cet accord met fin au litige relatif aux brevets essentiels de la norme HEVC entre Asus et plusieurs concédants de licence HEVC Advance.

« En tant que leader technologique mondial qui innove constamment pour offrir des expériences incroyables qui améliorent la vie des gens partout dans le monde, Asus continue d’investir dans la R&D avec son équipe de 5 000 experts internes en R&D, y compris en contribuant aux normes technologiques mondiales », déclare Vincent Hong, conseiller juridique chez ASUSTek Computer Inc. « Au cours des derniers mois, les équipes d’Asus et d’Advance ont travaillé dur pour comprendre leurs problèmes respectifs et ont collaboré pour les résoudre. Je suis heureux que nous puissions maintenant mettre ces différends derrière nous et je me réjouis d’une collaboration fructueuse avec l’équipe d’Advance alors que nous continuons à travailler sur l’adoption des dernières technologies normalisées afin d’améliorer nos offres de produits. »

« Nous sommes heureux d’accueillir Asus en tant que détenteur de licence dans les pools de brevets HEVC Advance et VVC Advance et nous remercions l’équipe d’Asus pour son professionnalisme et sa collaboration dans la recherche d’un accord », déclare Pete Moller, directeur général d’Access Advance. « Cet accord confirme une fois de plus que nos taux de redevance, notre structure de pool et nos conditions, y compris notre politique de redevance en cas de duplication, sont FRAND. Il convient de souligner qu’Asus a également décidé de devenir détenteur de licence de notre pool VVC et de profiter de notre Multi-codec Bridging Agreement (MCBA), qui prévoit des remises importantes pour les produits qui intègrent à la fois les codecs HEVC et VVC. Nous commençons à voir de grandes catégories de produits, y compris les ordinateurs personnels, adopter VVC et nous sommes fiers d’offrir le MCBA pour faciliter l’adoption par le marché. »

« Outre Asus, nous avons récemment accueilli Acer en tant que détenteur de licence du pool de brevets HEVC Advance. Avec l’octroi de licences à de grands fabricants de PC tels qu’Acer et Asus, après Lenovo et Dell, notre communauté de brevets HEVC Advance a désormais accordé des licences à une majorité significative du marché des ordinateurs personnels. Nous espérons que cela encouragera d’autres utilisateurs ne détenant pas de licence à profiter des avantages offerts par les licences de notre communauté et par le MCBA. »

À propos d’Access Advance :

Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de communautés de brevets pour l’octroi de licences sur les brevets essentiels des principales technologies de codecs vidéo basées sur des normes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace à la fois pour les titulaires de brevets et pour ceux qui en assurent la mise en œuvre.

Access Advance gère et administre actuellement le pool de brevets HEVC Advance pour l’octroi de licences de plus de 24 000 brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, et le pool de brevets VVC Advance séparé et indépendant pour l’octroi de licences de brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le pool de brevets HEVC Advance et le pool de brevets VVC Advance sont des éléments de l’initiative Access Advance Video Codec Platform, qui intègre de manière transparente les technologies HEVC et VVC dans une seule structure de taux de redevance réduit via l’accord de pontage multi-codecs pour les titulaires de licence éligibles dont les produits incluent à la fois HEVC et les codecs VVC. Cette innovation répond au désir du marché d’avoir une structure de licence de pool de nouvelle génération encore plus efficace. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.accessadvance.com.

À propos d’ASUS :

ASUS est un leader technologique mondial qui fournit les appareils, composants et solutions les plus innovants et les plus intuitifs au monde pour offrir des expériences incroyables qui améliorent la vie des gens partout dans le monde. Avec son équipe de 5 000 experts en recherche et développement, la société est mondialement connue pour réimaginer en permanence les technologies d’aujourd’hui. Constamment classée parmi les entreprises les plus admirées au monde par Fortune, ASUS s’est également engagée à assurer un avenir incroyable. L’objectif est de créer une entreprise net zéro qui contribue à l’évolution vers une économie circulaire, avec une chaîne d’approvisionnement responsable créant une valeur partagée pour chacun d’entre nous.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.