Merz Aesthetics kondigt de lancering aan van het Ultherapy PRIME-platform als de volgende generatie niet-chirurgische huidliftingbehandelingen

Merz Aesthetics Announces the Launch of Ultherapy PRIME Platform as the Next Generation of Nonsurgical Skin Lifting Treatments

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, 's werelds grootste bedrijf dat zich toelegt op medische esthetiek, kondigde vandaag aan dat het Ultherapy PRIME heeft gelanceerd. Deze niet-invasieve behandeling biedt een echt persoonlijke en langdurige* lifting van de huid in één sessie zonder onderbreking.1

Het PRIME-platform van Ultherapy is de evolutie van Ultherapy®, dat erkend is als de gouden standaard voor niet-chirurgisch liften en huidverstrakking dankzij de vele klinische bewijzen, het beproefde werkingsmechanisme (MOA) en de hoge patiënttevredenheid.1,2,3 Ultherapy PRIME is gebaseerd op bewezen, natuurlijk ogende resultaten en herdefinieert de toekomst van niet-invasief liften en verstrakken van de huid. Dit wordt bereikt aan de hand van een unieke combinatie van geavanceerde ultrasone technologie, levendige realtime beeldvorming en beproefde resultaten. Deze vooruitgang zorgt voor langdurige* resultaten en een gezondere huid.1,2,3,4,5

Het platform heeft een modern ontwerp met een geavanceerd besturingssysteem en biedt 10x snellere verwerkingskracht, verbeterde ergonomie en naadloze workflows voor professionals in de esthetische gezondheidszorg. Bovendien biedt het 35% grotere scherm van Ultherapy PRIME helderdere, scherpe beelden vanuit alle hoeken voor een levendige visualisatie-ervaring en een echt persoonlijke, langdurige* lift die patiënten kunnen zien.**

"De lancering van Ultherapy PRIME toont onze inzet voor continue innovatie," zegt Bob Rhatigan, CEO van Merz Aesthetics.“ Als leider op het gebied van niet-invasief liften zijn we verheugd om Ultherapy PRIME aan onze klanten aan te bieden als het belangrijkste platform van de volgende generatie en een op maat gemaakte, langdurige* behandelingsoptie met een bewezen technologie***"

De unieke technologie van Ultherapy PRIME met realtime visualisatie gaat verder dan andere niet-invasieve behandelingen en richt zich op de juiste collageen- en elastinerijke lagen van het weefsel op meerdere diepten, waarbij consistente en nauwkeurige energie wordt geleverd waar de patiënt deze het meest nodig heeft.1,2,3,4,6,7 Het werkingsmechanisme van Ultherapy PRIME zorgt voor gepersonaliseerde liftingresultaten door stimulatie van collageen en elastine, die een jaar of langer duren. 1,2,3,4,6,7 Het is een geweldige behandelingsoptie voor alle huidtypes en huidtinten om een jeugdig, gezond uiterlijk te behouden in slechts één sessie zonder onderbreking.1

Met drie miljoen Ultherapy-behandelingen die wereldwijd zijn uitgevoerd, bouwt Ultherapy PRIME voort op een indrukwekkende erfenis van huidlifting op de wenkbrauwen, de zone onder de kin en de hals en verbetert het lijnen en rimpels op het decolleté.1,2,3 Ultherapy heeft een patiënttevredenheid van 95% na één jaar en is een van de sterkste klinische bewijzen die wordt aangehaald in meer dan 120 publicaties en 56 klinische onderzoeken.2,4 Ultherapy PRIME is gebouwd op een erfenis van veilige en effectieve behandelingen. Ultherapy PRIME is de lift die je kunt ZIEN.

“Meer dan ooit willen patiënten behandelingen die zijn afgestemd op hun unieke huidbehoeften. Daarom is Ultherapy een hoeksteen van mijn praktijk,” zegt de wereldberoemde, gediplomeerde dermatoloog Sabrina Fabi, MD. “Het nieuwe Ultherapy PRIME-platform biedt alle kenmerkende voordelen van Ultherapy voor niet-invasieve, langdurige* lifting, nu met belangrijke verbeteringen. Ultherapy PRIME verbetert de kwaliteit van de huid en speelt in op de uiteenlopende behoeften van patiënten met alle huidtypes die op zoek zijn naar een niet-invasieve lift en een jonger, gezonder uiterlijk in slechts één sessie en zonder onderbreking."

Ga voor meer informatie over Ultherapy PRIME naar Ultherapy.com en volg @Ultherapy op Instagram.

*de resultaten kunnen een jaar of langer aanhouden 1,4

** in vergelijking met de vorige versie

***gebaseerd op klinische studies uitgevoerd met het Ultherapy legacy-apparaat

Over Merz Aesthetics

Merz Aesthetics is een bedrijf dat zich toelegt op medische esthetiek dat zich kan beroepen op een lange geschiedenis in het ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg, patiënten en medewerkers om elke dag met vertrouwen te leven. We willen mensen over de hele wereld helpen er zo goed mogelijk uit te zien, zich zo te voelen en zo te leven - hoe ze dat ook definiëren. Het klinisch bewezen productassortiment omvat injectables, hulpmiddelen en huidverzorgingsbehandelingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van elke patiënt met hoge normen voor veiligheid en werkzaamheid. Merz Aesthetics is al meer dan 115 jaar in familiebezit en staat erom bekend een unieke band op te bouwen met klanten die zich als familie voelen. Het wereldwijde hoofdkantoor van Merz Aesthetics bevindt zich in Raleigh, N.C., VS, met een commerciële aanwezigheid in 90 landen wereldwijd. Het bedrijf maakt ook deel uit van de Merz Group, die in 1908 werd opgericht en gevestigd is in Frankfurt, Duitsland. Lees meer op merzaesthetics.com.

Over Ultherapy® :

De niet-invasieve Ultherapy®-behandeling is bedoeld voor het dermatologisch modelleren en liften van de lederhuid van het bovengezicht, het ondergezicht, de hals en het decolleté. De meest gemelde bijwerkingen in klinische studies waren roodheid, zwelling, pijn en voorbijgaande zenuweffecten. Gerapporteerde bijwerkingen van post-marketing toezicht zijn beschikbaar in de Gebruiksaanwijzing (IFU). Raadpleeg de IFU voor productinformatie.

Referenties:

© 2024 Merz North America, Inc., Merz en Merz Aesthetics zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Merz Pharma GmbH & Co. KGaA in de EU en/of bepaalde andere landen. Ultherapy, Ulthera zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Ulthera, Inc. in de EU en/of bepaalde andere landen. Verschillende functies van het ULTHERA®-systeem worden gedekt door Amerikaanse octrooien die te vinden zijn op https://merzaesthetics.com/patents/. Andere Amerikaanse en internationale octrooien waarop Ulthera, Inc. rechten heeft, zijn uitgegeven, gepubliceerd of in behandeling.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.