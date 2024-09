HSBC CONTINENTAL EUROPE : CESSION DES ACTIVITES DE BANQUE PRIVEE DE HSBC EN ALLEMAGNE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

HSBC Continental Europe a conclu un accord de cession de ses activités de banque privée en Allemagne à BNP Paribas. La transaction potentielle est soumise aux approbations nécessaires des autorités financières et gouvernementales et à la conclusion de négociations avec les instances représentatives du personnel en Allemagne. La transaction potentielle, qui devrait générer un gain sur la cession, devrait se réaliser au cours du deuxième semestre 2025. Environ 120 salariés et les actifs et clients du métier de banque privée de HSBC Allemagne seraient transférés à BNP Paribas dans le cadre de la cession.

"Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un acheteur stratégique pour nos activités de banque privée en Allemagne qui est en position de les faire progresser. La transaction simplifiera notre modèle d'affaires en Allemagne et nous permettra de nous concentrer davantage sur nos activités internationales de financement et de marchés ", déclare Michael Schleef, Directeur général de HSBC Allemagne.

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe, dont le siège est situé à Paris, est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. Outre ses activités de banque, d’assurance et de gestion d’actifs en France, HSBC Continental Europe comprend principalement les activités de dix succursales européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède) et de deux filiales bancaires en Europe continentale (Luxembourg et Malte). HSBC Continental Europe a pour mission de servir à la fois les clients d’Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 60 pays et territoires. Avec 2 975 milliards USD d’actifs au 30 juin 2024, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

HSBC Global Private Banking

HSBC Global Private Banking aide ses clients à gérer, à croître et à préserver leur patrimoine pour les générations à venir. Son réseau d'experts internationaux aide ses clients à accéder à des opportunités d'investissement dans le monde entier, à préparer l'avenir grâce à la planification de leur patrimoine et de leur succession, à gérer leur portefeuille avec des solutions sur mesure, et à trouver le bon support pour leurs activités de philanthropie.

www.privatebanking.hsbc.com

A propos de BNP Paribas en Allemagne

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 63 pays et rassemble près de 183 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe BNP Paribas est présent en Allemagne depuis 1947 et se trouve particulièrement bien positionné sur le marché local avec 12 activités. Les clients privés, entreprises et institutionnels sont accompagnés par environ 6 000 employés dans toutes les zones économiques stratégiques du pays. Banque universelle innovante, BNP Paribas leur propose une large gamme de produits et services.

L'Allemagne est un marché stratégique pour le Groupe BNP Paribas, qui y ambitionne le déploiement d’une croissance durable, en lien avec son plan stratégique en Europe. BNP Paribas figure parmi les leaders des différents marchés sur lesquelles elle opère et est l'une des banques les mieux capitalisées au monde.

www.bnpparibas.de