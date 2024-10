Mindbreeze is AI-partner van Fabasoft Approve

LINZ, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--Software-fabrikant Fabasoft Approve breidt zijn cloudgestuurde document- en kwaliteitsbeheersysteem (DMS/QMS) Approve uit met AI-diensten van Mindbreeze. Klanten in de machine- en installatiebouw profiteren van een slimme informatiestroom in de toeleveringsketen en vermijden zo het verlies van knowhow door veranderingen in het personeelsbestand.

Het flexibele standaardproduct voor de industrie biedt leveranciers en klanten een gemeenschappelijke gegevensomgeving om te netwerken. Dit spaart een enorme hoeveelheid informatie en verwerking uit. De AI biedt contextuele informatie voor geautomatiseerde test- en goedkeuringsprocessen. Het vermindert de handmatige inspanning en zorgt voor efficiëntie en traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen.

AI-hulp met één druk op de knop

“Met Approve bieden we AI-hulp met één druk op de knop. Onze klanten hebben dan direct toegang tot AI-ondersteuning in 'Non Conformance Reports' volgens CAPA of '8D' zonder de omslachtige taak van het eerst intypen van prompts,” legt Andreas Dangl, ondernemer en CEO van Fabasoft Approve GmbH uit. De software geeft vervolgens nauwkeurige suggesties voor actie in "probleembeheer" of helpt bij het samenstellen van een team van experts om defecten te verhelpen.

Mindbreeze analyseert en koppelt informatie uit een groot aantal verschillende interne gegevensbronnen van het bedrijf, zoals servicetickets of technische documenten. Afhankelijk van wat er nodig is verwerkt Mindbreeze de inhoud in gepersonaliseerde 360-gradenweergaven, maakt samenvattingen of levert antwoorden op gestelde vragen (chat met documenten). "In specifieke toepassingsgebieden is kunstmatige intelligentie al krachtiger en efficiënter dan mensen. Met name taken die patronen bevatten die door een AI kunnen worden geleerd, kunnen perfect worden geautomatiseerd. Dit maakt specialisten vrij en geeft ze tijd voor belangrijkere taken," legt Daniel Fallmann, oprichter en CEO van Mindbreeze, uit.

Meer informatie is te vinden in de whitepaper “AI in Practice: Intelligent Document and Quality Management for Industry”

Over Mindbreeze

Mindbreeze is een toonaangevende leverancier van AI-gestuurde kennisbeheeroplossingen met vestigingen in Europa en Noord-Amerika en een wereldwijd partnernetwerk. Mindbreeze InSpire gebruikt generatieve AI (GenAI) en andere kunstmatige intelligentiemethoden (AI) om bedrijven te helpen bij het analyseren, begrijpen en efficiënt netwerken van hun bedrijfskritische informatie.

Over Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH is een Europese fabrikant van software voor document- en kwaliteitsbeheer (DMS/QMS) voor de industriële sector. Dankzij de eenvoudige aanpasbaarheid via no-code/low-code kunnen klantspecifieke eisen in een handomdraai worden geïmplementeerd. Bedrijfsoverkoepelende processen verbinden interne en externe projectpartners op een gemeenschappelijk platform en brengen de volledige informatiecyclus voor industriële producten digitaal in kaart, ondersteund door AI. Tal van grote internationale bedrijven in de machine- en installatiebouw vertrouwen op het cloudgebaseerde product Approve op Fabasoft PROCECO als gedeelde dataomgeving in hun digitaliseringsstrategie.

