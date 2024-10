Mindbreeze devient un partenaire IA de Fabasoft Approve

LINZ, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Le fabricant de logiciels Fabasoft Approve étend son système Approve de gestion des documents et de la qualité (DMS/QMS) basé sur le cloud avec les services d'IA de Mindbreeze. Les clients de l'industrie mécanique et de l'ingénierie des installations bénéficient d'un flux intelligent d'informations dans la chaîne d'approvisionnement et évitent la perte de savoir-faire due aux changements de personnel.

Le produit standard flexible pour l'industrie permet la mise en réseau des fournisseurs et des clients dans un environnement de données commun. Cette approche simplifie grandement la fourniture et le traitement de l'information. L'IA fournit des informations contextuelles pour les processus automatisés de test et d'approbation. Cela réduit l'effort manuel et garantit l'efficacité et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'assistance de l'IA à portée de main

« Avec Approve, nous offrons une assistance d’IA en un simple clic. Nos clients peuvent accéder au support d’IA directement dans les « rapports de non-conformité » selon CAPA ou « 8D » sans devoir d’abord taper les invites », explique Andreas Dangl, entrepreneur et CEO de Fabasoft Approve GmbH. Le logiciel fournit ensuite des suggestions précises d'action dans la « gestion des problèmes » ou aide à constituer une équipe d'experts pour corriger les défauts.

Mindbreeze analyse et relie des informations provenant d'une multitude de sources de données internes de l'entreprise, telles que des tickets de service ou des documents techniques. Selon les besoins, Mindbreeze traite le contenu dans des vues personnalisées à 360 degrés, crée des résumés ou fournit des réponses aux questions qui ont été posées (chat avec des documents). « Dans des domaines d’application spécifiques, l’intelligence artificielle est déjà plus puissante et plus efficace que l’humain. En particulier, les tâches contenant des modèles qui peuvent être apprises par une IA peuvent être parfaitement automatisées. Cela libère les spécialistes et leur donne du temps pour des tâches plus importantes », explique Daniel Fallmann, fondateur et CEO de Mindbreeze.

De plus amples informations sont disponibles dans le livre blanc « AI in Practice: Intelligent Document and Quality Management for Industry »

À propos de Mindbreeze

Mindbreeze est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des connaissances basées sur l'IA avec des sites en Europe et en Amérique du Nord et un réseau mondial de partenaires. Mindbreeze InSpire utilise l'IA générative et d'autres méthodes d'intelligence artificielle (IA) pour aider les entreprises à analyser, comprendre et mettre en réseau efficacement leurs informations stratégiques.

À propos de Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH est un fabricant européen de logiciels de gestion de documents et de qualité (DMS/QMS) pour le secteur industriel. Grâce à l'adaptabilité simple via no-code/low-code, les exigences spécifiques du client peuvent être mises en œuvre en un rien de temps. Les processus interentreprises relient les partenaires de projet internes et externes sur une plateforme commune et, soutenus par l'IA, cartographient numériquement l'ensemble du cycle de vie des informations pour les produits industriels. De nombreuses grandes entreprises internationales du secteur de l'ingénierie mécanique et des installations s'appuient sur le produit basé sur le cloud Approve sur Fabasoft PROCECO en tant qu'environnement de données partagées dans leur stratégie de numérisation.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la salle de presse Fabasoft Approve et sur www.fabasoft.com/approve. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @Fabasoft.

