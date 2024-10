HORNBACH Baumarkt choisit Blue Yonder pour accélérer sa stratégie omnicanale et centrée sur le client

BORNHEIM, Allemagne & DALLAS--(BUSINESS WIRE)--De nos jours, le commerce de détail ouvre un vaste éventail d'opportunités. S'ils veulent réussir, même à long terme, les détaillants doivent en permanence se concentrer sur les besoins de leurs clients. Les innovations technologiques s'accélèrent. Les consommateurs veulent pouvoir décider librement de faire leurs achats dans le magasin ou par le biais d'un smartphone ou d'un ordinateur. Idéalement, tout devrait être connecté. Les détaillants tentent d'innover, d'ajouter de nouveaux services et de proposer des expériences appréciées par les consommateurs, mais ils se heurtent souvent à une solution coûteuse car leur pile technologique n'a pas été conçue pour les expériences actuelles, avec l'efficacité en toile de fond.

C'est la raison pour laquelle, en tant que pionnier de l'innovation et leader de la distribution de produits de bricolage en Europe, HORNBACH Baumarkt a sélectionné les services Inventory et Commits (stocks et parcours produits) de Blue Yonder, qui font partie intégrante des solutions de gestion des commandes proposées par Blue Yonder.

HORNBACH Baumarkt est la filiale la plus étendue et la plus importante du Groupe HORNBACH. HORNBACH Baumarkt possède des grands magasins de bricolage, des jardineries et des boutiques en ligne répartis dans neuf pays d'Europe. Le segment des magasins de bricolage représente environ 94 % du chiffre d'affaires consolidé de la société, et près de la moitié de ce chiffre d'affaires est réalisé en Allemagne. Sur le plan de la productivité, HORNBACH Baumarkt est le premier distributeur de bricolage en Allemagne en termes de chiffre d'affaires par mètre carré de surface de vente, selon les principes de calcul de l'organisation sectorielle de BHB. Parallèlement à son activité en magasin, le distributeur propose une activité en ligne, englobant un service Click & Collect, qui représente environ 13 % du chiffre d'affaires total. L'enseigne de bricolage commercialise en moyenne 50 000 articles dans ses magasins de bricolage et jusqu'à 290 000 articles en ligne.

Du fait de la forte culture de l'entreprise centrée sur le client et du rôle stratégique de ses ventes en ligne, HORNBACH Baumarkt a décidé d'optimiser le processus de commande omnicanal (de la recherche à la livraison, en passant par l'achat). En présentant aux clients des informations fiables dès le début de leur parcours d'achat, HORNBACH Baumarkt entend augmenter le taux de conversion et améliorer l'expérience d'achat.

HORNBACH Baumarkt a choisi Blue Yonder pour son approche différenciée de l'optimisation des opérations omnicanales, pour sa compréhension fine du processus de gestion des commandes et pour la vision et la stratégie uniques qu'il met en œuvre au service de l'avenir de la chaîne d'approvisionnement.

Les services Inventory et Commits de Blue Yonder permettront à HORNBACH Baumarkt :

De donner aux clients différentes options, des conseils et du choix, en leur offrant une expérience cohérente et fluide, augmentant ainsi leur satisfaction.

De garantir une visibilité précise et en temps réel des stocks et de leur disponibilité sur l'ensemble du réseau, tous canaux confondus.

D'optimiser le traitement des commandes en tenant compte des coûts, de la capacité, du temps et d'autres paramètres commerciaux.

D'accélérer l'innovation au niveau des services au contact de la clientèle, tout en modernisant la pile technologique.

« Dans le cadre de notre stratégie de vente au détail interconnectée, nous accordons la priorité à la satisfaction de nos clients, et nous évaluons en permanence nos processus afin d'optimiser l'expérience client », a indiqué Nils Hornbach, membre du Conseil d'administration de HORNBACH Baumarkt AG. « Notre évaluation interne a mis en lumière la nécessité de procéder à un perfectionnement pour améliorer la gestion des commandes sur les différents canaux et de proposer un parcours d'achat omnicanal fluide. Après une évaluation approfondie des fournisseurs, nous avons choisi Blue Yonder pour son expertise spécifique et pour ses capacités de prises de décisions concernant les commandes, à la pointe du marché. Leur architecture et leur technologie garantissent un délai court de rentabilisation, une évolutivité et des performances rapides. Tout cela fait de Blue Yonder notre partenaire privilégié pour accompagner notre parcours de transformation numérique. Cela nous donnera un avantage en matière de disponibilité des stocks et de traitement des commandes, et créera ainsi une forte valeur ajoutée pour nos clients. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de Blue Yonder ».

Les solutions flexibles de Blue Yonder, qui reposent sur des microservices et qui intègrent l'apprentissage automatique (AA) et l'intelligence artificielle (IA), aidera HORNBACH Baumarkt à optimiser l'ensemble du parcours client omnicanal, à commencer par une expérience client attrayante, et jusqu'au traitement efficace des commandes. Le distributeur sera également capable d'accélérer ses activités en magasin et en ligne pour prendre une longueur d'avance grâce à un modèle qui favorise une mise en œuvre rapide.

« HORNBACH Baumarkt a entrepris une transformation centrée sur le client, qui modifie la donne, et nous sommes fiers de les compter parmi nos clients », a affirmé Gael Ramaen, Vice-président chargé de la vente au détail pour la zone EMEA chez Blue Yonder. « Les solutions de gestion des commandes de Blue Yonder sont conçues pour s'adapter, pour être performantes et pour être opérationnelles avec les volumes les plus élevés du marché. Elles peuvent transformer la gestion des commandes grâce à une approche évolutive et modulable, qui permet une mise sur le marché rapide. Nous sommes impatients d'accompagner HORNBACH Baumarkt dans l'accélération de leur transformation numérique ».

À propos du Groupe HORNBACH

HORNBACH est une grande entreprise indépendante, familiale et cotée en bourse. Elle a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,2 milliards d'Euros au cours de l'exercice 2023/24 (date du bilan : 29 février 2024). Le groupe HORNBACH est l'un des cinq plus grands distributeurs de produits de décoration de la maison et de jardinage en Europe. Créée en 1877, HORNBACH est la seule entreprise du secteur de la décoration de la maison dont l'histoire remonte à six générations. La société gère actuellement 169 centres de bricolage et de jardinage, deux magasins spécialisés et des boutiques en ligne, répartis dans neuf pays européens. Le concept de vente et la gamme de produits sont particulièrement adaptés aux besoins des clients et des professionnels. HORNBACH garantit à ses clients des prix toujours bas, ce qui en fait le leader du secteur en matière de prix. La qualité des conseils et l'excellent service de l'entreprise ont été confirmés lors de nombreux tests et études indépendants. Avec des réalisations innovantes telles que le premier centre de bricolage et de jardinage (1968), le premier grand magasin (1980) et le premier centre de bricolage avec service au volant (2003), HORNBACH est sans cesse à la pointe de l'innovation. Depuis des décennies, HORNBACH est considéré comme un créateur d'emplois, et plus de 25 000 employés contribuent aujourd'hui au succès de l'entreprise. Groupe HORNBACH

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le chef de file mondial de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Les détaillants, les fabricants et les prestataires de services logistiques du monde entier font confiance à Blue Yonder pour optimiser et accélérer leur chaîne d'approvisionnement, de la planification jusqu'à l'exécution, la livraison et les retours. La plateforme de chaîne d'approvisionnement de Blue Yonder, qui repose sur l'IA, ainsi que son réseau multi-entreprises et multi-niveaux, permettent d'établir des prévisions plus précises et de gérer de façon dynamique les capacités, les stocks et le transport. Blue Yonder aide les entreprises à traverser la complexité et la volatilité de la chaîne d'approvisionnement moderne grâce à des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et durables, qui permettent de satisfaire les clients, d'évoluer de manière rentable et d'assurer un fonctionnement sans faille.www.blueyonder.com

