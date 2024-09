BORNHEIM, Duitsland & DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Tegenwoordig biedt retail een grote diversiteit van mogelijkheden aan. Retailers moeten continue hun aandacht op consistente wijze richten op de behoeften van hun klanten als zij succes willen hebben nu en in de toekomst. Technologie-innovatie versnelt steeds meer. Consumenten willen vrij zijn in hun keuze of zij in de winkel, via smartphone of computer hun aankopen doen. Idealiter is alles met elkaar verbonden. Retailers willen innovatieve en nieuwe services en ervaringen aanbieden waar consumenten naar op zoek zijn, maar vaak is dit heel kostbaar, omdat hun technologiestack niet is uitgerust voor moderne ervaringen met efficiëntie als uitgangspunt.

Daarom heeft HORNBACH Baumarkt, als pionier op het gebied van innovatie en één van de toonaangevende doe-het-zelf retailers in Europa, gekozen voor Blue Yonder Inventory and Commits Services, onderdeel van Blue Yonder Order Management oplossingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.