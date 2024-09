HORNBACH Baumarkt wählt Blue Yonder für die Erweiterung seiner kundenorientierten Omnichannel- Strategie

BORNHEIM und DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Der Einzelhandel bietet heute eine Vielzahl von Shopping-Möglichkeiten. Verbraucher können frei entscheiden, ob sie im Markt, per Smartphone oder am Computer einkaufen oder im besten Fall alle drei Möglichkeiten miteinander verbinden möchten. Händler, die ihren Kunden innovative Kundenerlebnisse bieten möchten, sehen sich häufig kostspieligen und aufwendigen Anpassungen gegenüber, da ihre Technologie-Lösungen für moderne Kundenerlebniswelten nicht ausgelegt sind, die hohe Effizienz erfordern. Aus diesem Grund hat sich HORNBACH Baumarkt einer der führenden Baumarktbetreiber in Europa, für die effektiven Blue Yonder Inventory and Commits Services (Bestands- und Lieferversprechen-Services) entschieden. Die Services sind Teil der Blue Yonder Order Management Lösung.

HORNBACH Baumarkt ist die größte und wichtigste Tochtergesellschaft der HORNBACH Holding. HORNBACH Baumarkt betreibt in neun europäischen Ländern großflächige Bau- und Gartenmärkte sowie Online-Shops. Der DIY-Einzelhandel trägt rund 94 % zum Konzernumsatz bei, wobei rund die Hälfte des Umsatzes in Deutschland erzielt wird. Bezogen auf die Flächenproduktivität ist der HORNBACH Baumarkt nach den Berechnungsgrundlagen der BHB-Filialorganisation die Nr. 1 im DIY-Einzelhandel in Deutschland. Zusätzlich zum stationären Geschäft betreibt der Einzelhändler einen Online-Handel inklusive Click & Collect, der rund 13 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Der Baumarktbetreiber bietet in seinen stationären Märkten durchschnittlich 50.000 Artikel an, online sind es bis zu 290.000 Artikel.

Angesichts der ausgeprägten Kundenorientierung des Unternehmens und der strategischen Bedeutung des Online-Handels entschied sich HORNBACH Baumarkt, den Omnichannel-Bestellvorgang von der Artikelsuche über den Kauf bis zur Lieferung zu optimieren. Indem HORNBACH Baumarkt seine Kunden gleich zu Beginn der Einkaufsjourney mit verlässlichen Informationen versorgt, kann das Unternehmen die Konversionsrate steigern und sorgt für ein hervorragendes Einkaufserlebnis. HORNBACH Baumarkt entschied sich für die Blue Yonder-Lösung aufgrund ihres sehr differenzierten Ansatzes zur Optimierung von Omnichannel-Operationen, des tiefen Verständnisses der Bestellprozesse und der außergewöhnlichen Vision und Strategie für die Zukunft der Lieferkette.

Die Blue Yonder Inventory and Commits Services bieten HORNBACH Baumarkt folgende Mehrwerte:

Kunden steht eine große Zahl an Optionen, Information und Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die ein konsistentes und reibungsloses Einkaufserlebnis bieten und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Eine hochgenaue, netzwerkweite Transparenz des verfügbaren Bestandes in Echtzeit über alle Kanäle hinweg.

Eine optimierte Auftragsabwicklung unter Berücksichtigung von Kosten, Kapazitäten, Lieferzeit und weiteren Parametern.

Schnelle Innovationen für kundenorientierte Dienste vorantreiben und gleichzeitig den Technologie-Stack modernisieren.

"Im Rahmen unserer Strategie des vernetzten Einzelhandels legen wir großen Wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden und evaluieren kontinuierlich unsere Prozesse, um Kauferfahrungen zu verbessern. Unsere interne Bewertung ergab, dass wir uns weiterentwickeln müssen, um das Bestellmanagement über alle Kanäle hinweg zu verbessern und ein nahtloses Omnichannel-Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Nach einer gründlichen Evaluierung der Anbieter haben wir uns für Blue Yonder entschieden, weil das Unternehmen über die notwendige Expertise und marktführende Funktionen für die Auftragsabwicklung verfügt. Wir haben uns für Blue Yonder für die Unterstützung unserer weiteren digitalen Transformation entschieden, weil die Architektur und Technologie von Blue Yonder schnellen Time-to-Value, Skalierbarkeit und Performance gewährleisten. Wir erwarten uns dadurch einen Vorteil bei der Bestandsverfügbarkeit und der Auftragsabwicklung mit einem hohen Mehrwert für unsere Kunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Blue Yonder", so Nils Hornbach, Mitglied des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG.

Blue Yonders flexibler, auf Microservices basierender Lösungsansatz nutzt Maschinelles Lernen (ML) und Künstliche Intelligenz (KI) und wird HORNBACH Baumarkt dabei unterstützen, die gesamte Omnichannel-Customer Journey zu optimieren, angefangen bei einem ansprechenden Kundenerlebnis bis hin zu einer effizienten Auftragsabwicklung. Der Einzelhändler kann dadurch sowohl sein stationäres als auch sein digitales Geschäft beschleunigen und erlangt durch die schnellen Implementierungsmöglichkeiten einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

"HORNBACH Baumarkt ist ein Pionier, was die Umstellung auf eine kundenorientierte Unternehmenskultur angeht und wir sind stolz darauf, das Unternehmen zu unseren Kunden zu zählen. Die Blue Yonder Order Management Lösungen sind so konzipiert, dass sie skalierbar und leistungsfähig sind und auch bei größten Auftragsvolumen funktionieren. Auf Basis ihres modularen Ansatzes transformieren sie das Auftragsmanagement und ermöglichen einen schnellen Go-Live. Wir können es kaum erwarten, HORNBACH Baumarkt bei seiner digitalen Transformation zu unterstützen", sagt Gael Ramaen, Vice President, EMEA Retail, Blue Yonder.

Weitere Quellen:

Über HORNBACH

HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Großunternehmen, das im Geschäftsjahr 2023/24 (Bilanzstichtag: 29. Februar 2024) einen Nettoumsatz von 6,2 Milliarden Euro erzielt hat. Damit gehört die HORNBACH-Gruppe zu den fünf größten Betreibern von Baumärkten und Gartencentern in Europa. HORNBACH wurde 1877 gegründet und ist das einzige Unternehmen der Baumarktbranche, dessen Geschichte sich über sechs Generationen erstreckt. Das Unternehmen betreibt derzeit 169 Bau- und Gartenmärkte, zwei Fachmärkte und Online-Shops in neun europäischen Ländern. Das Vertriebskonzept und Sortiment sind speziell auf die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Beratungsqualität und der exzellente Service des Unternehmens wurden in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bestätigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Haus- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive-in (2003) steht HORNBACH immer wieder an der Spitze der Innovation. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Arbeitsplatzbeschaffer, mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen heute zum Erfolg des Unternehmens bei. HORNBACH

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist weltweit führend in der digitalen Transformation der Lieferketten. Globale Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister nutzen Blue Yonder, um ihre Lieferketten von der Planung über den Betrieb, die Lieferung und Rücksendung zu optimieren. Blue Yonders KI-gesteuerte Supply-Chain-Plattform sowie das Multi-Enterprise- und Multi-Tier-Netzwerk ermöglichen sehr genaue Prognosen und das dynamische Managen von Kapazitäten, Beständen und Transportdienstleistungen. Blue Yonder unterstützt Unternehmen dabei, die Komplexität und Volatilität moderner Lieferketten zu bewältigen, indem Blue Yonder widerstandsfähigere und nachhaltige Lieferketten schafft, die Kunden begeistern, skalierend sind und einwandfrei funktionieren. www.blueyonder.com

„Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter dem Namen "Blue Yonder" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.