NetApp signe un accord de collaboration stratégique avec AWS visant à améliorer les services de données basés sur le cloud

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, annonce aujourd'hui l'extension de sa relation de dix ans avec Amazon Web Services (AWS) afin d'aider leurs clients communs à alimenter en permanence la croissance et l'innovation des entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). La signature d'un nouvel accord de collaboration stratégique (SCA) s'appuie sur l'engagement visant à bénéficier aux clients communs en accélérant les efforts d'IA générative, en simplifiant les transactions et en offrant une valeur CloudOps.

NetApp et AWS travaillent ensemble depuis plus de dix ans à accélérer l'innovation pour des milliers de clients dans le monde entier. Au cours de cette période, NetApp a atteint plus d'une douzaine de compétences AWS, notamment les compétences Manufacturing and Industrial Software, Financial Services Technology et Cloud Operations Software. Les compétences AWS valident les partenaires AWS qui ont démontré leur expertise technique AWS et leur succès auprès des clients. NetApp est le seul fournisseur de solutions de stockage d'entreprise à disposer d'un service de stockage de données natif sur AWS avec Amazon FSx for NetApp ONTAP®, un service qui permet aux clients de bénéficier du meilleur du cloud en proposant le système d'exploitation de gestion de données le plus performant du marché sur AWS. L'innovation entre NetApp et AWS offre aux clients une base technologique solide pour les services de données et d'exploitation basés sur le cloud, qui les prépare à relever les défis actuels et futurs. NetApp prend également en charge les opérations pour les environnements d'infrastructure cloud, y compris AWS, avec des solutions CloudOps telles que Spot by NetApp, NetApp Cloud Insights et Instaclustr by NetApp. Ces solutions combinent l'apprentissage automatique (ML) et l'analyse pour simplifier, automatiser et optimiser les opérations dans le cloud, aidant ainsi les clients à réduire les coûts, à sécuriser leurs données et à tirer le meilleur parti de leurs investissements dans le cloud.

« Avec les solutions cloud NetApp sur AWS, nos clients conservent un contrôle total sur leurs données dans l'ensemble de leur environnement cloud hybride, tout en bénéficiant de l'évolutivité, de la disponibilité des données, de la sécurité et des performances de pointe d'AWS », déclare Ashish Dhawan, vice-président principal des ventes cloud chez NetApp. « Tout cela est rendu possible grâce à la synchronisation de nos équipes d'ingénieurs. Ensemble, NetApp et AWS aident les clients à alimenter en permanence la croissance et l'innovation de l'entreprise en offrant des expériences riches en données grâce à la migration des charges de travail et aux déploiements de nouvelles applications sur AWS. »

L'expansion de la collaboration entre NetApp et AWS profitera aux clients sur les points suivants :

Accélération des efforts d'IA générative : ce SCA accélérera les efforts d'IA générative, aidant les clients à alimenter continuellement la croissance de leur entreprise et l'innovation en offrant des expériences riches en données par le biais de la migration des charges de travail et des déploiements de nouvelles applications sur AWS. NetApp a récemment publié BlueXP workload factory pour aider les clients à connecter ONTAP avec des modèles de fondation (FM) via Amazon Bedrock et à étendre leur domaine de données sur site pour créer des applications d'IA générative. AWS et NetApp ont également publié des conseils sur l'architecture de référence permettant aux clients d'intégrer des données d'entreprise propriétaires sur FSx for ONTAP dans des pipelines d'IA générative à l'aide de RAG (retrieval-augmented generation) et d'API pour Amazon Bedrock, ce qui permet une utilisation sécurisée et performante avec des modèles de base. La collaboration entre AWS et NetApp simplifie, accélère et permet de générer des données uniques, de haute qualité et ultra pertinentes. Instaclustr by NetApp gère des bases de données vectorielles open source, un élément essentiel pour obtenir des résultats rapides et précis dans les architectures RAG. L'étroite collaboration entre AWS et NetApp sur ces charges de travail avancées permet aux clients d'exploiter plus facilement et plus rapidement la valeur de leurs données à l'aide de RAG.

: ce SCA permettra d'augmenter les achats sur AWS Marketplace, notamment pour les solutions NetApp CloudOps, afin d'harmoniser les processus pour les clients. Il permettra également aux clients de mettre en œuvre plus facilement des preuves de concepts techniques pour évaluer comment les solutions NetApp sur AWS peuvent prendre en charge leurs opérations. Offrir de la valeur CloudOps : ce SCA positionne mieux NetApp en tant que fournisseur de confiance de solutions CloudOps pour les environnements AWS. Les investissements d'AWS permettent à NetApp de mieux se positionner et de proposer des solutions d'optimisation des coûts et des performances via l'AWS Marketplace. Les relations étroites entre NetApp et AWS montrent aux clients que les solutions NetApp s'intègrent parfaitement à leurs opérations cloud et les aident à atteindre leurs objectifs en matière de performances, de protection, d'évolutivité et de disponibilité de leurs charges de travail et de leurs données.

