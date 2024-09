Zodia Custody geht mit Solidus Labs in Partnerschaft, um Ressourcen zur Überwachung von Finanzkriminalität zu stärken

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Zodia Custody, eine führende institutionelle Depotbank für digitale Vermögenswerte mit der Unterstützung von Standard Chartered, SBI Holdings, Northern Trust und National Australia Bank, gab heute eine Partnerschaft mit Solidus Labs, Vorreiter für kryptonative Sicherheits- und Compliance-Lösungen, bekannt. Diese Zusammenarbeit wird die Transaktionsüberwachungsfähigkeiten von Zodia Custody stärken und eine umfassende Abdeckung sowohl von Onchain- als auch von Offchain-Transaktionen gewährleisten – eine weitere Optimierung von Zodias Ansatz zur Identifizierung und Minderung von Risiken durch Finanzkriminalität.

Die Transaktionsüberwachungslösung von Solidus Labs verfügt über eine Asset-agnostische Architektur, die fortschrittliches maschinelles Lernen und Verhaltensanalysen integriert, um eine umfassende Abdeckung sowohl von Fiat- als auch von Digital-Asset-Transaktionen auf jeder Blockchain zu ermöglichen. Dies bietet Zodia Custody eine beispiellose Flexibilität bei seinen Überwachungsbemühungen, indem es Onchain- und Offchain-Risikosignale zusammenführt, um verdächtige Aktivitäten, einschließlich Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche, frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig Fehlalarme zu minimieren.

In dem sich ständig weiterentwickelnden Digital-Asset-Ökosystem sind robuste Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von größter Bedeutung. Es ist wichtig, dass Unternehmen kontinuierlich nach Möglichkeiten zur Verbesserung suchen, auch wenn sie in Ländern mit etablierten Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche tätig sind und neuere Rahmenwerke wie die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) für Klarheit in der Branche sorgen. Die Nutzung der hochmodernen Lösungen von Solidus Labs durch Zodia Custody und die damit verbundene Partnerschaft zwischen den Unternehmen ist eine willkommene Ergänzung im Bereich der digitalen Vermögenswerte, um die Identifizierung von Risiken durch Finanzkriminalität zu verbessern, die laufende Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und das Wachstum institutioneller Anleger zu ermöglichen.

Mike Sadarangani, Group Head of Financial Crime Compliance bei Zodia Custody, sagte: „Die Aufdeckung und Verhütung von Finanzkriminalität ist der Eckpfeiler, um Innovationen zu ermöglichen und zu gewährleisten, dass Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte florieren können, indem Missbrauch durch illegale Akteure verhindert wird. Es bringt Klarheit und Sicherheit in ein sich ständig weiterentwickelndes Umfeld. Unsere Partnerschaft mit Solidus Labs stärkt unseren risikobasierten Ansatz zur Überwachung von On-Chain- und Off-Chain-Transaktionen und sorgt dafür, dass wir bei der Einhaltung von Vorschriften an vorderster Front stehen und den Standards entsprechen, die institutionelle Anleger anerkennen und denen sie vertrauen.“

„Der zukunftsorientierte Ansatz von Zodia Custody in Bezug auf Compliance passt perfekt zum Bestreben von Solidus Labs, den sicheren Handel mit digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen“, sagte Asaf Meir, CEO und Gründer von Solidus Labs. „Unsere Transaktionsüberwachungsmodule werden Zodia in die Lage versetzen, Anomalien in Echtzeit zu erkennen und eine proaktive Abwehr gegen Finanzkriminalität sowohl in zentralen als auch in dezentralen Ökosystemen sicherzustellen. Diese Zusammenarbeit festigt die Position von Zodia Custody als führender Compliance-Anbieter im Bereich digitaler Vermögenswerte und stärkt gleichzeitig das Angebot für institutionelle Kunden.“

Das Modul HALO Transaction Monitoring (TM) von Solidus Labs stellt sicher, dass die Compliance-Teams einen ganzheitlichen Überblick über die Kundenaktivitäten erhalten, indem sie Onchain-Aktivitäten mit den eher herkömmlichen Offchain-TM-Typologien kombinieren. Diese Echtzeit-Risikomanagement-Ressourcen bieten Zodia Custody eine leistungsstarke zusätzliche Schutzebene und hilft dem Unternehmen, seinen Ruf als vertrauenswürdige, sichere Depotstelle für institutionelle Anleger zu wahren.

Über Zodia Custody

Zodia Custody ist die führende institutionelle Depotbank für digitale Vermögenswerte von Standard Chartered in Zusammenarbeit mit Northern Trust, SBI Holdings und National Australia Bank. Sie ermöglicht institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt, das volle Potenzial der Zukunft digitaler Vermögenswerte auszuschöpfen – einfach, sicher und ohne Kompromisse. Durch die Kombination aus führender Technologie, Verwahrung, Governance und Compliance erfüllt Zodia Custody die komplexen Bedürfnisse institutioneller Anleger.

Zodia Custody implementiert die Anforderungen der 5AMLD und wendet die gleichen Standards wie Standard Chartered in Bezug auf AML, FCC und KYC an. Zodia Custody implementiert die Anforderungen der FATF Travel-Regel. Zodia Custody Limited ist im Vereinigten Königreich bei der FCA als Krypto-Asset-Unternehmen gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfers 2017 registriert. Zodia Custody (Ireland) Limited ist bei der Central Bank of Ireland als VASP gemäß Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (in der geänderten Fassung) registriert. Zodia Custody (Ireland) Limited wurde im August 2021 in Irland gegründet. Zodia Custody Limited ist bei der CSSF in Luxemburg als Virtual Asset Service Provider gemäß Artikel 7-1 (2) des Gesetzes vom 12. November 2004 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der geänderten Fassung registriert. Zodia Custody (Hong Kong) Limited ist beim Registry for Trust and Company Service Provider unter der Lizenznummer TC009245 gemäß der Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLO), Kapitel 615, für seine Verwahrungsaktivitäten in digitalen Vermögenswerten registriert.

Über Solidus Labs

Solidus Labs ist der Vorreiter für kryptonative Sicherheits- und Compliance-Lösungen, der sich auf Handelsüberwachung (Trade Surveillance), Transaktionsmonitoring und Staking-Schutz spezialisiert. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen sicheren Kryptohandel über den gesamten Investitionsverlauf hinweg in allen zentralisierten und DeFi-Märkten zu ermöglichen. Als Gründer branchenführender Initiativen wie der Crypto Market Integrity Coalition und des DACOM Summit ist Solidus bestrebt, die Finanzmärkte von morgen einzuleiten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://soliduslabs.com

