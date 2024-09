Aruba et NetApp entrent en partenariat pour renforcer l'offre IT

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure de données intelligente, annonce aujourd'hui être devenu le fournisseur d'infrastructure de données privilégié d'Aruba, un contributeur de premier plan pour l'hébergement Web, l'enregistrement de domaines et les services de compte de messagerie en Europe. Ensemble, les entreprises tireront parti de leurs spécialités respectives pour mieux servir leurs clients, en proposant de nouvelles solutions labellisées « Powered by NetApp ». Dans le cadre de renforcement de partenariat, Fabrizio Garrone, directeur des solutions d’entreprise chez Aruba, présentera une session au NetApp INSIGHT 2024 : « Aruba construit une infrastructure de données sécurisée, intelligente et disponible sur NetApp [1702-1]. »

Aruba est le premier fournisseur italien de services de cloud computing, de centre de données, d'hébergement, de messagerie électronique, d'enregistrement de domaine et de PEC (emails certifiés). Aruba est client de NetApp depuis plus d'une décennie, utilisant les solutions NetApp dans les coulisses pour alimenter ses services, mais élargit maintenant la coopération en un partenariat formel. En combinant leurs forces, les entreprises seront en mesure de collaborer sur des objectifs stratégiques et des initiatives synergiques pour être en mesure de fournir des solutions de datacenter optimisées, à la fois du côté du serveur de données et de la gestion des données.

« La valeur ajoutée d’Aruba ressort clairement de sa longue liste d'entreprises clientes de premier plan en Europe », déclare Gabie Boko, directrice du marketing, NetApp. « En utilisant les solutions NetApp, Aruba a transmis à ses clients les avantages d’une infrastructure de données intelligente. Ce partenariat rend ces avantages plus transparents, de sorte que les clients d'Aruba savent qu'ils obtiennent le meilleur en matière de sécurité, de gestion et de visibilité des données avec les solutions qu'ils achètent. Elle crée également de nouvelles possibilités d’innovation et de développement conjoints pour répondre aux besoins spécifiques des clients dans toute l’Europe, en élargissant la portée d’Aruba et de NetApp. »

Pour soutenir ce partenariat, Aruba et NetApp travailleront ensemble pour fournir des solutions de pointe aux clients. Aruba qualifiera ses services phares de « Powered by NetApp » afin d’illustrer qu’ils utilisent le stockage de données et les services de données intégrés de NetApp. Cette coentreprise donnera naissance aux futurs produits phares d’Aruba « Powered by NetApp ».

« Aruba se consacre à la planification, à la mise en œuvre et à la gestion de solutions technologiques hautement personnalisées pour soutenir nos clients dans toute l’Europe », déclare Fabrizio Garrone, directeur des solutions d’entreprise chez Aruba. « Depuis des années, NetApp fournit un noyau solide pour les données de nos clients grâce à ses solutions de stockage et de gestion de données de pointe. Ce partenariat montre à nos clients la haute qualité de l'infrastructure que nous fournissons également grâce à nos centres de données à la pointe de la technologie. Nous nous réjouissons à la perspective de développer de nouvelles solutions innovantes qui serviront nos clients et les prépareront au succès aujourd’hui et à l’avenir. »

Ressources complémentaires

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise d’infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les services de données intégrés et les solutions CloudOps afin de transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l’IA et l’observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos solutions CloudOps fournissent une optimisation continue de la performance et de l’efficacité par l’intermédiaire de l’observabilité et de l’IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l’environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les noms d’autres sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos d'Aruba

Aruba S.p.A. (http://www.aruba.it), fondé en 1994, est le premier fournisseur italien de services de cloud computing, de centre de données, d’hébergement, de courrier électronique, d’enregistrement de domaines et de services d'emails certifiés (PEC). La société, avec un capital entièrement italien, compte 16 millions d'utilisateurs et gère une vaste infrastructure distribuée sur 7 centres de données qui comprend 2,7 millions de domaines enregistrés, 9,8 millions de comptes email, 9 millions de comptes PEC et des milliers d'infrastructures informatiques clients. Aruba PEC et Actalis sont les deux autorités de certification du groupe, accréditées auprès de l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) pour la fourniture de services qualifiés. L'infrastructure d'Aruba est également qualifiée par la National Cybersecurity Authority (ACN) pour gérer les données PA ordinaires, critiques et stratégiques. En 30 ans d'activité, Aruba a développé une vaste expérience dans la conception et la gestion de centres de données de haute technologie, détenus et distribués dans toute l'Italie. Le plus grand est situé à Ponte San Pietro (BG) et dispose d'une infrastructure et d'installations écologiques conformes aux normes de sécurité les plus élevées du secteur (note 4 ANSI/TIA-942, ISO 22237), auquel s'ajoute le centre de données Hyper Cloud à Rome, qui couvre 74 000 m² dans la zone du Tecnopolo Tiburtino et comprendra à pleine capacité 5 centres de données indépendants. Aruba met en œuvre des solutions écoénergétiques dans ses centres de données, démontrant ainsi son engagement en faveur de la durabilité et, en outre, produit de l'énergie propre grâce à des centrales photovoltaïques et hydroélectriques. Le réseau d'infrastructure s'étend également à travers l'Europe, avec un centre de données propriétaire en République tchèque et des installations partenaires situées en France, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.aruba.it/ et les réseaux sociaux Facebook, X et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.