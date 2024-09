A SLB e a NVIDIA colaboram para desenvolver soluções de IA generativa para o setor de energia

Working together with NVIDIA, SLB will build and optimize models to the specific needs and requirements of the data-intensive energy industry, including subsurface exploration, production operations and data management. (Photo: Business Wire)

Working together with NVIDIA, SLB will build and optimize models to the specific needs and requirements of the data-intensive energy industry, including subsurface exploration, production operations and data management. (Photo: Business Wire)

MÔNACO--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia energética, está ampliando sua colaboração de longa data com a NVIDIA para desenvolver soluções de IA generativa para o setor de energia.

A colaboração acelera o desenvolvimento e a implementação de modelos de base de IA generativa específicos do setor nas plataformas globais da SLB, incluindo sua plataforma digital Delfi™ e a plataforma de IA e dados Lumi™, alavancando a NVIDIA NeMo™, parte da plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, para desenvolver IA generativa personalizada que pode ser executada no data center, em qualquer nuvem ou na borda.

Ao trabalhar junto com a NVIDIA, a SLB construirá e otimizará modelos para necessidades e requerimentos específicos do setor de energia, que faz uso intensivo de dados, incluindo exploração subsuperficial, operações de produção e gestão de dados. Isso ajudará a desbloquear todo o potencial da IA generativa para especialistas na área energética, incluindo pesquisadores, cientistas e engenheiros, permitindo que eles interajam com processos técnicos complexos de novas maneiras para impulsionar mais valor e menos resultados de carbono.

" À medida que navegamos pelo delicado equilíbrio entre a produção de energia e a descarbonização, a IA generativa está surgindo como um catalisador crucial para mudança", afirmou Olivier Le Peuch, CEO da SLB. " Nossa colaboração com a NVIDIA acelerará a criação de soluções personalizadas de IA generativa, permitindo que os nossos clientes otimizem operações, aprimorem a eficiência e minimizem a sua pegada de carbono geral".

" A IA oferece ao setor de energia uma ferramenta extraordinária para fornecer, de forma sustentável, o recurso que propulsiona a vida em todo o nosso planeta", afirmou Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. " Os modelos personalizados criados pela SLB que alavancam a NVIDIA NeMo fornecerão aos cientistas e engenheiros do setor insight sem precedentes para acelerar seu trabalho de otimização do fornecimento de energia hoje e desbloquear as inovações de energia limpa do amanhã".

A colaboração da SLB e da NVIDIA começou em 2008 com o uso inovador de unidades de processamento gráfico (GPUs) para interpretação de geociência e imagem subsuperficial. As empresas trabalharam de perto ao longo dos anos para otimizar cada geração de tecnologias de visualização e computação de alto desempenho disponíveis na sua plataforma Delfi. A integração da NVIDIA NeMo e dos serviços de inferência NVIDIA NIM™ pela SLB oferecerá aos clientes uma plataforma robusta para que aproveitem a IA generativa nos seus fluxos de trabalho técnico.

O anúncio de hoje foi feito no Fórum Digital da SLB 2024, que está acontecendo esta semana em Mônaco.

Para mais informações, acesse slb.com/NVIDIACollaboration.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

