Andersen Global indoptages til medlemsvirksomhed i Armenien

Andersen Global udvider sine muligheder i Armenien, da TK & Partners, et full-service advokatfirma og en samarbejdsvirksomhed siden 2020, tager brandet til sig og er den seneste medlemsvirksomhed, der hermed slutter sig til den globale organisation.

Andersen i Armenien tilbyder omfattende juridiske services med speciale i aktionæroverenskomster, fusioner og opkøb, IP-registrering og retssager, gælds- og egenkapitalfinansiering, due diligence, virksomhedsinsolvens, skatterådgivning og fast ejendom. Afdelingen blev etableret i 2012, og Office Managing Partner Varoujan Avedikian leder et erfarent team af fagfolk, som vedligeholder stærke relationer med klienter og virksomheder.

"At blive medlem af Andersen Global er en vigtig milepæl i vores kundefokuserede tilgang og arbejde med at levere ekspertise," siger Varoujan. "Indførelsen af Andersen-brandet giver os mulighed for at kombinere vores store lokale indsigt med global ekspertise, hvilket forbedrer vores evne til at arbejde tæt sammen med kunderne og levere tværfaglige løsninger, der bidrager til deres succes i et stadig mere integreret forretningslandskab."

"Andersen i Armenien har vist en bemærkelsesværdig vækst og et urokkeligt engagement i at yde den bedste service i deres tid som samarbejdsvirksomhed," siger bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz. "Deres overgang til medlemsvirksomhed styrker vores tilstedeværelse i regionen og forstærker vores evne til at tilbyde integrerede, grænsefrie løsninger til kunderne."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 17.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 475 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

