Andersen Global Transitions est un cabinet membre en Arménie

Andersen Global renforce ses capacités en Arménie avec l'adoption de la marque par TK & Partners, un cabinet d'avocats de plein exercice qui collabore avec Andersen Global depuis 2020. Il s'agit du dernier cabinet membre à rejoindre l'organisation mondiale.

Andersen en Arménie offre des services juridiques complets, spécialisés dans les contrats d'actionnaires, les fusions et acquisitions, l'enregistrement et le contentieux de la propriété intellectuelle, le financement de la dette et des capitaux propres, la diligence raisonnable, l'insolvabilité des entreprises, le conseil fiscal et l'immobilier. Fondé en 2012, l'associé directeur du bureau, Varoujan Avedikian, dirige une équipe de professionnels expérimentés qui entretiennent de solides relations avec les clients et les entreprises.

« Devenir un cabinet membre d'Andersen Global constitue une étape importante dans notre engagement en faveur de l'excellence et de l'approche centrée sur le client », a déclaré M. Varoujan. « L'adoption de la marque Andersen nous permet de combiner nos connaissances locales étendues avec une expertise mondiale, améliorant ainsi notre capacité à travailler en étroite collaboration avec nos clients et à fournir des solutions multidisciplinaires qui contribuent à leur succès dans un paysage commercial de plus en plus intégré. »

« Andersen en Arménie a fait preuve d'une croissance remarquable et d'un engagement constant en faveur d'un service de qualité au cours de sa période de collaboration », a déclaré Mark L. Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Leur décision de devenir un cabinet membre renforce notre présence dans la région et accroît notre capacité à offrir des solutions intégrées et transfrontalières à nos clients. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres indépendantes et juridiquement distinctes, composée de professionnels du droit, de l’évaluation et des impôts dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 17 000 professionnels dans le monde et est présente dans plus de 475 lieux grâce à ses cabinets membres et aux sociétés collaboratrices.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.