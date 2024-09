Lancio di BHSI in Italia, che nomina il Country Leader ed i membri chiave del team

BOSTON e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) ha annunciato oggi l'apertura di un ufficio a Milano (Italia) e la nomina di Leonardo Castrichino come responsabile delle attività in Italia in qualità di Country Manager, oltre a diverse altre nomine dirigenziali.

“Dall'apertura dei nostri primi uffici europei nel 2016, BHSI è cresciuta in modo ponderato e strategico in tutta la regione, sempre con l'obiettivo di offrire al mercato assicurativo locali, soluzioni sostenibili e a lungo termine”, ha dichiarato Alessandro Cerase, Responsabile BHSI per l'Europa. “Siamo felici di espanderci nel mercato Italiano con Leo alla guida della nostra società, creando un team di talenti eccezionali e portando il marchio, il bilancio e servizio BHSI sul mercato”.

Leo arriva in BHSI con alle spalle quasi tre decenni di esperienza nel mercato assicurativo europeo, dove ha ricoperto numerose posizioni di leadership sia a livello nazionale che internazionale ed avendo accumulato una profonda conoscenza di molteplici linee di rischio e segmenti di business. Recentemente è stato Chief Operating Officer per l’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) presso un altro assicuratore. Leo può essere contattato all'indirizzo Leonardo.castrichino@bhspecialty.com.

BHSI ha inoltre annunciato le seguenti ulteriori nomine in Italia:

Marco Vantellino è responsabile delle linee Executive & Professional Lines. Entra in BHSI con 20 anni di esperienza nel settore e recentemente e stato responsabile delle linee Financial Lines per l’Area Mediterranea presso un altro assicuratore globale. Marco può essere contattato all'indirizzo Marco.vantellino@bhspecialty.com

Thomas Tasso è stato nominato in qualita di responsabile delle linee Property - Energy and Construction. Ha trascorso quasi due decenni lavorando in vari paesi europei , dimostrando un eccezionale prontezza nella sottoscrizione di rischi Property e ingegneristici. Di recente Thomas è stato responsabile del settore Property per l’Area Mediterranea presso un altro assicuratore globale. Può essere contattato all'indirizzo Thomas.tasso@bhspecialty.com.

Nicoló Mussi è stato nominato in qualità di Head of Commercial and Financial Institutions delle linee Executive & Professional Lines. Arriva in BHSI con oltre 10 anni di esperienza nel settore e si concentrerà sullo sviluppo delle attività in ambito Directors & Officers Liability e delle istituzioni finanziarie. Nel corso della sua carriera ha ricoperto posizioni di responsabilità crescenti in ambito sottoscrittivo per le istituzioni finanziarie, da ultimo come Senior Underwriter & Financial Institutions Practice Leader presso un altro assicuratore internazionale. Nicoló può essere contattato all'indirizzo Nicoló.mussi@bhspecialty.com.

Chiara Baldissara è stata nominata in qualità di Operations Manager. In precedenza è stata Underwriting Technician presso BHSI a Londra. Chiara è entrata in azienda nel 2017 e vanta un'esperienza decennale nel settore. Si trasferisce a Milano per il suo nuovo ruolo e può essere contattata a Chiara.baldissara@bhspecialty.com.

BHSI continuerá ad espandere il suo team a Milano offrendo una linea completa di prodotti property, casualty, executive & professional lines, con capacità di programmi multinazionali globali.

In Europa, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) opera sotto il nome di Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) e Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI è una Designated Activity Company con sede in Irlanda, numero di registrazione 636883 e sede legale al 2 nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) è una società a responsabilità limitata costituita in Inghilterra e Galles, con numero di registrazione 3230337 e sede legale in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, Londra EC3M 4AJ, Regno Unito. BHEI e BHIIL sono affiliate di Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), una società domiciliata nel Nebraska USA, che fornisce assicurazioni contro i danni commerciali, gli infortuni, la responsabilità professionale sanitaria, i rami professionali e dirigenziali, la responsabilità transazionale, le fideiussioni, le assicurazioni marittime, i viaggi, i programmi, gli infortuni e la salute, le perdite causate dalla mancanza di attività per motivi di salute, i proprietari di case e le assicurazioni multinazionali. BHSIC, BHIIL e BHEI sono filiali del gruppo di compagnie assicurative National Indemnity di Berkshire Hathaway, che hanno un rating di solidità finanziaria di A++ da AM Best e AA+ da Standard & Poor's. Con sede a Boston, Berkshire Hathaway Specialty Insurance ha uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcellona, Brisbane ,Bruxelles, Colonia, Dubai, Dublino, Francoforte, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londra, Lione, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco, Parigi, Perth, Singapore, Stoccolma, Sydney, Toronto e Zurigo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.