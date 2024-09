Alter Domus annonce avoir formé un partenariat d’externalisation avec Partners Group

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Alter Domus, un fournisseur majeur de services technologiques d’administration de fonds, d’actifs et d’entreprise pour le secteur de l’investissement alternatif, a conclu un partenariat d’externalisation avec Partners Group, l’une des plus grandes sociétés du secteur mondial des marchés privés. Dans le cadre de ce partenariat, Alter Domus prend en charge un large éventail de fonctions opérationnelles liées aux offres de produits fermés de Partners Group et couvrant des structures d’investissement aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Alter Domus a été sélectionné par Partners Group pour la qualité de sa prestation de services, l’étendue de ses capacités technologiques, son empreinte mondiale et l’originalité de son approche éprouvée, axée sur la « co-création » de modèles opérationnels sur mesure, élaborés pour répondre aux priorités spécifiques de chaque gestionnaire de placements. En vertu du partenariat, entré en vigueur le 1er juin, Alter Domus doit investir dans l’innovation et l’intégration pour offrir un service de haute qualité et accroître l’efficacité de l’ensemble des opérations de Partners Group. Le partenariat implique également un investissement conjoint dans une feuille de route technologique sur mesure et une gouvernance conjointe dédiée à l’accord.

Dans le cadre de l’une des opérations les plus importantes de ce type, le partenariat fournit un soutien administratif à plus de 1 000 entités de produits Partners Group et couvre l’administration de fonds, la diligence raisonnable des clients, le secrétariat général et les services de dépôt.

Doug Hart, PDG d’Alter Domus, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Partners Group en qualité de fournisseur mondial d’externalisation et de mettre à leur service nos capacités de pointe en matière de services et de technologies sur les marchés privés mondiaux. Ainsi, Partners Group pourra se concentrer sur ses principaux atouts en matière de gestion des investissements. S’aligner sur les ambitions de croissance de Partners Group n’est pas une mince affaire et c’est un honneur pour nous d’avoir été choisis comme leur partenaire de services du marché privé. »

Andreas Knecht, directeur d’exploitation de Partners Group, a déclaré : « Nous avons sélectionné Alter Domus comme partenaire d’externalisation mondial à l’issue d’un processus de sélection rigoureux au cours duquel ils nous ont impressionnés par leur capacité à adapter leurs services à la gamme de solutions client sur mesure de Partners Group. »

À propos d'Alter Domus

Alter Domus est l’un des principaux fournisseurs de services technologiques de gestion de fonds, de dette privée et de services d’entreprise pour le secteur de l’investissement alternatif. La Société emploie plus de 5 100 employés répartis dans 39 bureaux dans le monde. Uniquement dédiée aux investissements alternatifs, Alter Domus propose, entre autres, les services suivants : gestion de fonds, services aux entreprises, agent dépositaire, gestion du capital, tarification des transferts, domiciliation, société de gestion, administration de prêts, agence, règlement des transactions et gestion de CLO (obligations structurées adossées à des emprunts).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.