Andersen Global regelt transitie van lidfirma in Armenië

Andersen in Armenië biedt uitgebreide juridische diensten, gespecialiseerd in aandeelhoudersovereenkomsten, fusies en overnames, IP-registratie en -rechtszaken, schuld- en eigenvermogensfinanciering, due diligence, bedrijfsinsolventie, belastingadvies en onroerend goed. De firma werd opgericht in 2012 en Office Managing Partner Varoujan Avedikian leidt een ervaren team van professionals, die sterke relaties onderhouden met cliënten en bedrijven.

"Lidfirma worden van Andersen Global markeert een belangrijke mijlpaal in onze toewijding aan uitmuntendheid en klantgerichte aanpak," aldus Varoujan. "De aanname van het merk Andersen stelt ons in staat om onze diepgaande lokale kennis te combineren met wereldwijde expertise, waardoor we beter in staat zijn om nauw samen te werken met cliënten en multidisciplinaire oplossingen te leveren die hun succes in een almaar geïntegreerder bedrijfslandschap bevorderen."

"Andersen in Armenië heeft een opmerkelijke groei en een onwrikbare toewijding aan de beste service in zijn klasse laten zien tijdens hun tijd als samenwerkende firma," verklaarde Mark L. Vorsatz, voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. "Hun overgang naar een lidfirma versterkt onze aanwezigheid in de regio en vergroot onze capaciteit om geïntegreerde, grensoverschrijdende oplossingen aan cliënten te bieden."

