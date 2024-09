SES AI collabore avec NVIDIA, Crusoe et Supermicro dans le cadre de l'initiative AI for Science afin d'accélérer la découverte de matériaux pour les transports électriques

SES, NVIDIA, and Industry Leaders Collaborate to Accelerate Li-Metal Battery Innovations for Electric Vehicles (Photo: Business Wire)

SES, NVIDIA, and Industry Leaders Collaborate to Accelerate Li-Metal Battery Innovations for Electric Vehicles (Photo: Business Wire)

WOBURN, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--SES AI Corporation (« SES AI ») (NYSE : SES), un chef de file mondial du développement et de la fabrication de batteries lithium-métal haute performance, annonce aujourd'hui une initiative révolutionnaire visant à accélérer la découverte de matériaux pour le secteur des transports électriques. En cartographiant l’univers des petites molécules à l’aide d’un supercalculateur de pointe optimisé pour l’intelligence artificielle (« IA »), ce projet pionnier vise à révolutionner la compréhension de la chimie des batteries, à optimiser les solutions de stockage d’énergie et à promouvoir une technologie écoefficiente. L’initiative s’appuiera sur la plateforme cloud IA spécialement conçue par Crusoe, alimentée par NVIDIA et Supermicro, présentant une collaboration unique au carrefour entre la science, l’informatique et de l’informatique durable.

Le potentiel inexploité de la chimie des batteries

L'optimisation des électrolytes, composés de petites molécules, est essentielle pour concrétiser le plein potentiel des batteries lithium-métal. Au cours des 30 dernières années, l’industrie des batteries a étudié environ 1 000 (103) molécules organiques et a atteint une efficacité coulombique de plus de 99,6 %. Cependant, on estime qu'il existe 1012 molécules organiques sous 20 atomes et 1060 molécules organiques sous 30 atomes, ce qui indique un vaste potentiel inexploité pour découvrir de nouvelles molécules susceptibles de révolutionner la technologie des batteries et d'avoir des implications significatives pour l'ensemble de la science.

Révolutionner l'innovation des batteries avec l'IA

Reconnu pour ses batteries lithium-métal de pointe utilisées dans les véhicules électriques (« VE ») et la mobilité aérienne urbaine (« MAU »), SES AI est à l'avant-garde de la technologie des batteries depuis sa création en 2012. SES AI n'a cessé de repousser les limites en matière de sécurité et de performance des batteries, tirant parti de l'IA pour accélérer l'innovation. Les initiatives de SES AI axées sur l’IA comprennent :

L'IA au service de la fabrication : analyser les données de fabrication pour assurer la qualité et la sécurité.

analyser les données de fabrication pour assurer la qualité et la sécurité. L'IA au service de la sécurité : prédire les incidents de batterie pour assurer une sécurité proche de 100 % sur le terrain.

prédire les incidents de batterie pour assurer une sécurité proche de 100 % sur le terrain. L'IA au service de la science : cartographier l'univers moléculaire pour découvrir des matériaux de prochaine génération.

« L’IA est en train de tout changer. Nos modèles d'IA pour la fabrication, d'IA pour la sécurité et d'IA pour la science accélèrent la commercialisation, le retour sur investissement et la rentabilité du lithium-métal pour les VE et la MAU », déclare Qichao Hu, CEO, SES AI.

Exploiter le pouvoir de l'IA

L'initiative AI for Science commence par l'utilisation des clusters de GPU NVIDIA HGX H100 pour générer une base de données complète, prédisant les structures et propriétés électroniques de chaque molécule. Cette base de données servira de base à la construction, à la préformation et à la mise au point de modèles d’apprentissage automatique fondés sur la physique exploitant les instances virtualisées Crusoe Cloud H100 construites avec la technologie NVIDIA HGX. En s’appuyant sur les capacités du modèle de base, SES AI construira, formera et affinera ensuite un modèle génératif avancé. Ces efforts sont soutenus de manière unique par l’infrastructure informatique durable de Crusoe, ce qui contribue à garantir que les tâches de calcul intensives sont effectuées de manière efficace et avec un impact environnemental minimal.

La phase finale impliquera la création d'un grand modèle de langage (LLM) multimodal et d'un agent d'IA, formant un modèle Llama 3 de 70 milliards de paramètres sur environ 200 milliards de tokens à partir de divers textes et documentations liés à la batterie. Cela est rendu possible par la plateforme de calcul accéléré NVIDIA et le matériel haute performance de Supermicro, ce qui élargit considérablement la portée et la précision des capacités prédictives de SES AI. Les candidats les plus prometteurs de cette analyse basée sur l’IA seront soumis à des tests de laboratoire rigoureux dans la fonderie d’électrolytes de SES AI, où les candidats seront synthétisés, évalués dans des cellules de batterie et analysés pour leurs performances réelles.

« Avec l’accès à davantage de GPU NVIDIA, nous prévoyons de cartographier un univers moléculaire suffisamment vaste pour que notre formation sur les modèles d’IA atteigne une précision suffisante. Une fois que nous aurons cette carte, nous croyons que nous pouvons accélérer la découverte de matériaux pour tout problème de batterie. Cela inclut non seulement le lithium-métal pour les VE et la MAU, mais aussi les batteries lithium-ion pour l’électronique grand public, le stockage sur réseau, l’industrie automobile et d’autres applications », ajoute Hu.

Optimiser l'IA pour la science avec Crusoe

Crusoe® Cloud est une plateforme IA-cloud spécialement conçue pour offrir les derniers GPU NVIDIA, des solutions de réseau et de stockage haute performance. Crusoe optimise sa plateforme cloud en développant, en construisant et en utilisant un portefeuille différencié de solutions d'énergie propre pour minimiser les impacts environnementaux de la production d'énergie et de l'informatique.

Ce projet tirera parti de la plateforme cloud de Crusoe alignée sur le climat, optimisée par NVIDIA et Supermicro.

« En collaborant avec Crusoe, NVIDIA et Supermicro, nous combinons une IA de pointe avec une infrastructure informatique durable pour promouvoir l’innovation dans le domaine des batteries. Ce projet incarne notre engagement en faveur de la durabilité et du progrès technologique », déclare Hu.

Déclarations de partenaires clés

Chase Lochmiller, CEO, Crusoe : « Crusoe se consacre à aligner l’avenir de l’informatique sur l’avenir du climat. En fournissant une plateforme d’IA cloud durable et rentable, nous soutenons la vision de SES AI consistant à cartographier l’univers moléculaire et à créer des modèles d’IA révolutionnaires qui pourraient accélérer un avenir durable. Cette collaboration montre comment l’informatique avancée peut stimuler le progrès scientifique tout en minimisant l’incidence sur l’environnement. »

Matt McGrigg, directeur du développement commercial mondial pour les partenaires cloud, NVIDIA : « L’efficience énergétique et l’incidence minimale sur l’environnement sont essentielles pour promouvoir les flux de travail informatiques. Dans le cadre de sa collaboration avec Crusoe, SES AI utilise les GPU et la technologie IA de NVIDIA pour exploiter de puissantes capacités de calcul qui contribueront à libérer un nouveau potentiel en matière d’innovation dans les batteries et de solutions de stockage d’énergie. »

Cenly Chen, responsable de la croissance, Supermicro : « Les solutions de calcul à haute performance de Supermicro sont conçues pour supporter des charges de travail intensives et des projets innovants tels que l’initiative AI for Science de SES AI. Nous sommes ravis de contribuer à cet effort avec notre matériel avancé et écoefficient. »

Une vision d'avenir

L’initiative de SES AI visant à cartographier l’univers moléculaire représente un bond en avant significatif dans la technologie des batteries. En exploitant la puissance de l'IA et de l'informatique durable, le projet devrait découvrir des percées significatives dans la technologie des batteries, contribuant à promouvoir l'adoption généralisée de transports électriques propres et durables, ainsi que l'innovation et les applications industrielles dans les domaines de la science des matériaux, de la technologie et des produits pharmaceutiques.

Pour de plus amples renseignements à propos de SES AI et ses initiatives, veuillez visiter le site web de SES AI.

À propos de SES AI :

SES AI Corp. (NYSE : SES) façonne l’avenir du transport électrique mondial sur terre et dans les airs avec les batteries au lithium-métal les plus avancées au monde. SES AI est la première entreprise de batteries au monde à accélérer son rythme d'innovation en utilisant l'IA superintelligente dans l'ensemble de ses activités, depuis la R&D jusqu'à l’approvisionnement en matériaux, en passant par la conception des cellules, l'ingénierie, la fabrication, l'état et la sécurité des batteries. Créé en 2012, SES AI est un développeur et fabricant de batteries au lithium-métal dont le siège est à Boston et qui exerce ses activités à Singapour, Shanghai et Séoul. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur SES.AI.

SES AI est susceptible d’utiliser son site web comme un canal de distribution d’informations importantes concernant l’entreprise. Des informations financières et d’autres informations importantes concernant SES AI sont régulièrement publiées et accessibles sur le site web de la société à l’adresse www.ses.ai. En conséquence, les investisseurs sont invités à surveiller ce site, en plus de suivre les communiqués de presse de SES AI, les rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ainsi que les téléconférences et webdiffusions.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations que SES AI considère comme des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux attentes en matière de rendement financier futur, de stratégies commerciales ou d'attentes pour notre activité. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les hypothèses de la direction de SES AI. Bien que SES AI estime que ses plans, intentions et attentes reflétés ou suggérés dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, la société ne peut pas fournir l'assurance qu'elle réalisera ces plans, intentions ou attentes. Ces déclarations constituent des projections, des prévisions et des déclarations prospectives et ne constituent pas des garanties de performance. De telles déclarations peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, des termes tels que « anticiper », « penser », « pouvoir », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « chercher », « s'atteler à », les conjugaisons au conditionnel et au futur, et des expressions similaires peuvent identifier des déclarations prospectives, mais l’absence de ces termes ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective.

Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. Si un ou plusieurs des risques et incertitudes connus et inconnus se matérialisaient, ou si l’une des hypothèses de SES AI s’avéraient incorrecte, nos résultats ou performances réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Certains facteurs qui pourraient faire varier les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques suivants : les risques liés au développement et à la commercialisation de la technologie des batteries de SES AI, ainsi qu’au calendrier et à la réalisation des jalons commerciaux attendus ; les risques liés à l’incertitude entourant la réalisation et le maintien de la rentabilité ; les risques liés à l’incertitude quant au respect des exigences de fonds propres futures ; la capacité de SES à intégrer ses produits dans les véhicules électriques (« VE ») et la mobilité aérienne urbaine (« MAU »), les drones et d’autres applications ; le risque que des retards dans le développement en période de préfabrication des cellules de batterie de SES AI nuisent aux activités et aux perspectives de SES AI ; le fait que le marché de la mobilité aérienne et de l’utilisation de la technologie lithium-métal dans les applications de mobilité aérienne continue d’émerger et qu’il pourrait ne pas atteindre le potentiel de croissance que nous attendons ; les risques liés au développement du marché de la MAU et à la demande de batteries de la part de l’industrie de la MAU ; les difficultés potentielles de la chaîne d’approvisionnement ; la capacité de SES AI susciter l’intérêt des clients cibles fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et ce que les produits de SES AI soient intégrés dans les VE fabriqués par les clients OEM ; la capacité d’obtenir des matières premières, des composants ou des équipements grâce à des relations d’approvisionnement nouvelles ou existantes ; l'utilisation par SES AI de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pourrait générer des risques juridiques et réglementaires ; les risques résultant des accords de développement conjoint et d’autres alliances et investissements stratégiques de SES AI ; la responsabilité liée aux produits ainsi que les autres litiges potentiels, la réglementation et la conformité juridique ; la capacité de SES AI à attirer, former et retenir des employés hautement qualifiés et du personnel clé ; l’évolution des technologies alternatives ou l’apparition d’autres solutions de substitution des combustibles fossiles ; les risques liés à la propriété intellectuelle de SES AI ; les risques commerciaux, réglementaires, politiques, opérationnels, financiers et économiques liés aux activités commerciales de SES AI en dehors des États-Unis ; le fait que SES AI a identifié des faiblesses significatives dans son contrôle interne de présentation des informations financières et que la société pourrait identifier des faiblesses significatives à l’avenir ou ne pas développer ou maintenir un système efficace de contrôles internes ; la volatilité de l’action ordinaire de SES AI et la valeur des warrants publics de SES AI ; ainsi que les autres risques décrits dans la section « Part I, Item 1A. Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 27 février 2024, ainsi que dans d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC. Il peut exister d’autres risques que SES AI considère et/ou estime actuellement négligeables, et qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels. En outre, les déclarations prospectives ne reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de SES AI en matière d’événements et de perspectives futurs qu’à la date du présent communiqué de presse. SES AI s’attend à ce que les événements et développements ultérieurs modifient ses évaluations. Cependant, bien que SES AI puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, SES AI décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de SES AI à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.