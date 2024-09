Patrimoine Manuvie et Conquest Planning offrent aux conseillers des outils de planification financière personnalisés

WINNIPEG, Manitoba--(BUSINESS WIRE)--Patrimoine Manuvie* annonce qu’elle a amélioré le soutien qu’elle offre à ses conseillers grâce à un accès à Conquest Planning Inc. (« Conquest »), une plateforme technologique qui révolutionne la planification financière au moyen de conseils personnalisés et opportuns. Patrimoine Manuvie et Conquest mettent ainsi à la disposition du réseau de plus de 1 000 conseillers indépendants de Patrimoine Manuvie un accès au gestionnaire de conseils stratégiques (Strategic Advice Manager ou SAM) et aux outils de planification financière de Conquest. La plateforme technologique de pointe de Conquest permettra aux conseillers de Patrimoine Manuvie partout au Canada de simplifier le processus de planification financière et d’offrir des conseils personnalisés et une expérience de service rehaussée à tous les clients.

« Nous avons conçu Conquest pour accroître la capacité des utilisateurs à proposer des décisions financières pour tous les domaines de planification, et à travers toutes les étapes de la vie des clients », a dit Mark Evans, Ph. D., chef de la direction de Conquest. « En offrant aux conseillers de Patrimoine Manuvie une solution pour mettre à l’épreuve les plans et pour découvrir des stratégies qui répondent aux préoccupations des clients, nous sommes convaincus que l’entreprise est bien placée pour offrir une expérience hors pair aux clients et aux conseillers. »

Les conseillers de Patrimoine Manuvie peuvent utiliser le gestionnaire de conseils stratégiques SAM de Conquest pour rationaliser les flux de travail, accroître la productivité et améliorer le service à la clientèle, conformément à leur engagement à fournir des solutions et des conseils personnalisés qui tiennent compte des objectifs et des priorités des clients. Alimenté par la puissance de l’intelligence artificielle (IA), SAM permet aux conseillers de comprendre et d’interpréter les résultats en fonction de la situation unique de leurs clients et d’élaborer rapidement des plans souples et sur mesure. Ces plans adaptables peuvent être facilement personnalisés pour évoluer en fonction de la situation personnelle, des objectifs, des priorités et de la tolérance au risque des clients.

« L’outil de conseils stratégiques de Conquest combiné à notre technologie met davantage l’accent sur la personnalisation et la prestation de services axés sur la clientèle, ce qui permet à Patrimoine Manuvie de répondre aux besoins et aux attentes en constante évolution de ses conseillers et de ses clients », a déclaré Richard McIntyre, président et chef de la direction de Patrimoine Manuvie. « Il s’agit de la toute dernière d’une série d’améliorations à nos solutions destinées aux conseillers, offrant à ceux-ci de nouveaux outils pour aider leurs clients dans leur processus de planification financière. »

Les conseillers de Patrimoine Manuvie peuvent offrir des services de planification pour aider les clients à prendre des décisions liées aux objectifs, à la planification de la valeur nette et des liquidités, à la gestion des placements, à la planification de la retraite, à la planification fiscale, aux assurances, à la planification successorale, à la philanthropie et plus encore.

Le gestionnaire de conseils stratégiques (SAM) de Conquest aide les conseillers et les clients à comprendre facilement l’incidence des décisions financières globales, tout en soulignant la véritable valeur des conseils et en approfondissant davantage leurs relations de collaboration. La plateforme conviviale permet aux conseillers de fournir des conseils personnalisés qui correspondent étroitement aux besoins uniques des particuliers et des familles avec qui ils traitent.

Pour plus de renseignements sur la solution logicielle de planification financière de prochaine génération de Conquest, veuillez visiter conquestplanning.com. Les personnes souhaitant en savoir plus sur les solutions de conseils, de placement et d’assurance de Patrimoine Manuvie peuvent consulter le site manulifewealth.ca.

*En janvier 2024, Placements Manuvie incorporée, un courtier en placement, et Placements Manuvie Services d’investissement inc., un courtier en fonds communs de placement, ont fusionné pour former Placements Manuvie incorporée, qui a ensuite changé sa dénomination sociale pour devenir Patrimoine Manuvie inc. Patrimoine Manuvie inc. est doublement inscrite à titre de courtier en placement et de courtier en fonds communs de placement et est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements et du Fonds canadien de protection des épargnants. De plus, Placements Manuvie Assurance inc. est désormais Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc. Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc. est une agence d’assurance vie autorisée à exercer ses activités partout au Canada.

À propos de Conquest Planning

Conquest Planning est le chef de file canadien en matière de logiciels de planification financière, avec une approche orientée vers la prestation de conseils financiers. La société, axée sur les produits, est fondée sur la conviction que chaque personne mérite d’avoir accès à des conseils financiers de qualité. Les utilisateurs de Conquest Planning tirent parti de son produit intuitif, de son processus d’intégration simple et de l’intelligence artificielle fondée sur les données pour accélérer la mise en œuvre de plans financiers superbement conçus et hyperpersonnalisés. Conquest Planning a été fondée en 2018 par une équipe de vétérans des technologies financières qui a plus de 30 ans d’expérience et de succès dans le domaine des logiciels de planification financière. Pour en savoir plus, suivez Conquest sur X (anciennement Twitter), LinkedIn et Facebook.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d’aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 19 millions de particuliers, d’institutions et de participants à des régimes d’épargne-retraite, nous pensons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d’aider les épargnants à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l’accès à des solutions de placements publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements alternatifs et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.