Andersen Global renforce ses liens en Asie avec l’arrivée de nouveaux cabinets membres

Andersen Global ajoute des cabinets membres en Asie-Pacifique avec l'adoption de la marque Andersen par les bureaux de VDB Loi au Cambodge et au Vietnam.

Dirigés par Jean Loi, associé directeur, et Edwin Vanderbruggen, associé principal, Andersen au Cambodge et Andersen au Vietnam sont présents dans la région depuis plus de 10 ans et offrent une gamme complète de services fiscaux et juridiques, notamment dans les domaines de la banque et de la finance, des fusions et acquisitions, du conseil fiscal, des prix de transfert, des litiges et du contentieux.

« À mesure que le paysage économique évolue et devient plus complexe, les attentes et les besoins de nos clients évoluent également », déclare Edwin Vanderbruggen. « En devenant membre d’Andersen Global, nous renforçons notre capacité à fournir un service intégré et de premier ordre au Cambodge et au Vietnam. L’adoption de la marque accélère également notre croissance et nous permet de nous positionner pour naviguer dans les méandres du marché avec une expertise inégalée. »

« Le dévouement inébranlable de ce groupe à l’excellence et à l’intendance assure non seulement sa position sur le marché, mais positionne aussi stratégiquement notre organisation pour une expansion continue dans toute l’Asie du Sud-Est », déclare Mark L. Vorsatz, président-directeur général d’Andersen Global.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants constitués de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 17 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 475 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.