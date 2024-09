2Xideas benoemt Northern Trust voor Integrated Trading Solutions

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq: NTRS) is verheugd om aan te kondigen dat zijn huidige partnerschap met 2Xideas AG (2Xideas) wordt uitgebreid voor de opname van Integrated Trading Solutions (ITS).

De Zwitserse beleggingsmaatschappij met ongeveer 2 miljard Amerikaanse dollar aan beheerd vermogen (Bron: 2Xideas per 30 juni 2024) benoemde Northern Trust aanvankelijk in 2022 als het beleggingsadministratiekantoor, de financiële verslaggever, de transferagent, bewaarder en depositaris van de maatschappij.

2Xideas, opgericht in 2013, is een onafhankelijke beleggingsmaatschappij in het bezit van partners die zich richt op liquide mid-cap aandelen die gebruikmaakt van één enkel teamgebaseerd beleggingsproces dat wordt ondersteund door haar eigen Analysis and Collaboration Engine (ACE)-platform. De maatschappij beheert momenteel vier fondsen en diverse beheerde accounts die nu uitsluitend zullen worden onderhouden door het uitbestede handelsvermogen van Northern Trust.

“Nadat we eerst een relatie aangingen met Northern Trust in 2022 begonnen we te zoeken naar een oplossing die onze handelsprocessen zou stroomlijnen waardoor we ons konden richten op wat het belangrijkst is – het leveren van uitzonderlijke resultaten voor onze klanten," zei Roger Meister, CEO van 2Xideas. "Door onze bestaande relatie met Northern Trust uit te breiden en hun ITS-aanbod aan te wenden, kunnen we toegang krijgen tot de aanzienlijke liquiditeit en omvang van Northern Trust waardoor we groei kunnen stimuleren en de verwachtingen van onze klanten kunnen overtreffen."

“We zijn verheugd dat 2XIdeas lid wordt van ons ITS-platform en zijn goed gepositioneerd om de maatschappij te helpen bij haar inspanning om alpha te genereren voor haar onderliggende klanten," zei Amy Thorne, Head of Integrated Trading Solutions voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "Northern Trust's robuuste en conflictvrije bedrijfsmodel zorgt voor een kostenreducerende groei, terwijl de zakelijke veerkracht en controle wordt verbeterd. Ons bekroond uitbesteed handelsbureau heeft een voorbeeldige staat van dienst op het gebied van outperformance van uitvoering en we kijken ernaar uit om 2Xideas te ondersteunen op niveau van de maatschappij en het fonds".

Northern Trust’s ITS combineert wereldwijde handelsexpertise van uitsluitend agentschappen in aandelen, vastrentende waarden en op de beurs verhandelde derivaten van wereldwijde markten, dekking uit meerdere handelslocaties, toegang tot hoogwaardige liquiditeit en een volledig geïntegreerde middle- en back-office dienstverlening. ITS helpt vermogensbezitters en -beheerders om op zinvolle wijze de kosten te verlagen, het risico te verminderen, de naleving met de regelgeving te beheren en de transparantie en operationele doeltreffendheid te verbeteren.

ITS wordt aangeboden via Institutional Brokerage, onderdeel van Northern Trust Banking & Markets dat ook diensten op het gebied van vreemde valuta's, effectenleningen en transitiebeheer verleent.

Over Northern Trust Banking & Markets

Northern Trust Banking & Markets bestaat uit een aantal entiteiten van Northern Trust die handels- en uitvoeringsdiensten leveren namens institutionele klanten, waaronder diensten op het gebied van vreemde valuta's, institutionele makelaardij, effectenfinanciering en transitiebeheer. Diensten op het gebied van vreemde valuta's, effectenfinanciering en transitiebeheer worden wereldwijd verleend door The Northern Trust Company (TNTC) en in de Europese Economische Ruimte (EER) door Northern Trust Global Services SE (NTGS SE). Diensten op het gebied van institutionele makelaardij waaronder ITS worden verleend door NTGS SE in de EER, door Northern Trust Securities LLP (NTS LLP) in de rest van de EMEA, door Northern Trust Securities Australia Pty Ltd (NTSA) in APAC en door Northern Trust Securities, Inc. (NTSI) in de Verenigde Staten, FINRA-lid, SIPC en een dochteronderneming van Northern Trust Corporation.

Raadpleeg voor juridische en regelgevende informatie over onze kantoren en rechtspersonen northerntrust.com/disclosures.

Over Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is een toonaangevende verlener van vermogensbeheer, vermogensdiensten en bankdiensten voor bedrijven, instellingen, welgestelde families en personen. Northern Trust, opgericht in Chicago in 1889, heeft een mondiale aanwezigheid met kantoren in 24 Amerikaanse staten en Washington, D.C. en 22 locaties in Canada, Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific. Per 30 juni 2024 had Northern Trust activa onder bewaring/administratie van 16,6 biljoen Amerikaanse dollar, en activa onder beheer van 1,5 biljoen Amerikaanse dollar. Al meer dan 130 jaar krijgt Northern Trust erkenning als marktleider voor uitzonderlijke diensten, financiële expertise, integriteit en innovatie. Bezoek ons op northerntrust.com. Volg ons op X (voorheen Twitter) @NorthernTrust of Northern Trust Corporation op LinkedIn.

Northern Trust Corporation, Maatschappelijke zetel: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 VS, opgericht met beperkte aansprakelijkheid in de VS. De wereldwijde juridische en regelgevende informatie is terug te vinden op https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

Over 2Xideas AG

2Xideas is een onafhankelijke beleggingsmaatschappij in het bezit van partners die is opgericht in 2013. Onze missie bestaat erin hoogwaardige bedrijven op tijd te identificeren en hierin te beleggen wanneer ze nog een middelgrote kapitalisatie hebben. Daarna kunnen we op lange termijn profiteren van hun groei en waardecreatie. We zoeken naar beleggingsideeën met het "2X" mogelijk rendement over 5-7 jaar. 2Xideas combineert fundamentele onderzoeksexpertise, geavanceerde datawetenschap, en collectieve teaminformatie om beleggingsbeslissingen te nemen. We zijn geautoriseerd en gereguleerd door de Zwitserse toezichthouder op de financiële markten FINMA als beheerder van gezamenlijke activa.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.