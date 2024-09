MidOcean Energy di EIG acquisirà un'ulteriore quota del 15% in Peru LNG da Hunt Oil Company

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (“MidOcean” o la “Società”), società di gas naturale liquefatto (GNL) creata e gestita da EIG, un importante investitore istituzionale nell'energia globale e nei settori delle infrastrutture, e Hunt Oil Company (“Hunt”) hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo decisivo che prevede l'acquisizione da parte di MidOcean di un'ulteriore quota del 15% in Peru LNG (“PLNG”) da Hunt.

Una volta completata la transazione, la partecipazione di MidOcean in PLNG passerà dal 20% al 35%. Aramco ha avuto un ruolo centrale nella transazione, compresa l'esecuzione di due diligence tecnica e commerciale fondamentale, oltre a interagire con le parti interessate più importanti per ottenere l'approvazione della transazione. La transazione verrà finanziata interamente da Aramco, che aumenterà fino al 49% la propria partecipazione in MidOcean. L'ulteriore investimento di Aramco in MidOcean rafforza la posizione di MidOcean e Aramco sul mercato globale del GNL, offrendo a entrambe le società maggiore esposizione all'unico progetto di esportazione di GNL in Sudamerica. La partecipazione indiretta di Aramco in PLNG equivarrà al 17,2%. Oltre a EIG e Aramco, Mitsubishi Corporation è tra le società blue-chip che investono in MidOcean.

Una volta ultimata la transazione, la partecipazione di Hunt in PLNG diminuirà dal 50% al 35%, mentre Hunt rimarrà l'operatore di PLNG. Hunt continua a detenere una quota del 25,2% nel progetto a monte Camisea in Perù. Hunt investe in Peru dal 2000 ed è impegnata a continuare la sua lunga tradizione di investimento in Perù e la sua eccellenza operativa nel progetto PLNG.

PLNG detiene e gestisce l'unica struttura di esportazione di GNL in Sudamerica, situata a Pampa Melchorita, 170 km a sud di Lima, in Perù. Gli attivi di PLNG comprendono un impianto per la liquefazione del gas naturale, con una capacità di lavorazione di 4,45 mmtpa, 408 km di tubature di proprietà, con capacità di 1.290 mmcf/d, due serbatoi di stoccaggio di 130.000 m3, un terminal marino di 1,4 km di proprietà e una struttura per il carico dei camion con capacità massima di 19,2 mmcf/d. PLNG è gestita da Hunt Oil Company ed è uno di soli due impianti di produzione di GNL in America Latina.

De la Rey Venter, CEO di MidOcean, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aumentare la nostra partecipazione in PLNG, un attivo strategico che si allinea con la visione di MidOcean di creare un portafoglio di GNL globale, diversificato e resiliente. Restiamo fiduciosi nei principi di base a lungo termine del mercato del GNL e nella forza della posizione unica di PLNG come unica struttura di esportazione di GNL in Sudamerica. Guardiamo con aspettativa alla nostra collaborazione con Hunt Oil e gli altri investitori in PLNG e continuiamo a supportare l'impatto positivo del progetto sul mercato energetico peruviano”.

Mark Gunnin, CEO di Hunt, ha dichiarato: “Siamo concentrati sul posizionamento del progetto PLNG per il futuro, e l'opportunità di portarlo in MidOcean come partner è stata un'ottima iniziativa strategica per renderlo possibile”.

Morgan Stanley ha agito da consulente finanziario per MidOcean nella transazione, mentre Latham & Watkins ha fornito la consulenza legale. Bracewell LLP ha avuto il ruolo di consulente legale per Hunt.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 24,9 mld di dollari in capitali gestiti al 30 giugno 2024. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 42 anni fa, EIG ha investito oltre 48,6 mld di dollari nel settore dell’energia tramite più di 413 progetti o aziende in 42 Paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti di EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, una società di GNL formata e gestita da EIG, cerca di costruire un portafoglio internazionale di GNL diversificato, resiliente e competitivo con il carbonio. Riflette la convinzione di EIG che il GNL sia una risorsa fondamentale per la transizione energetica e l'importanza sempre maggiore del GNL come risorsa energetica strategica in termini geopolitici. MidOcean Energy è diretto da De la Rey Venter, veterano del settore con 26 anni alle spalle che ha ricoperto numerosi incarichi di dirigente senior, tra cui Responsabile Globale del GNL per Shell Plc.

Informazioni su Hunt Oil Company

Fondata nel 1934, Hunt è una delle più grandi società private indipendenti di gas e petrolio negli Stati Uniti. La società ha sede a Dallas, Texas, e svolge le sue principali attività in Perù, Stati Uniti e Kurdistan, in Iraq, oltre a progetti esplorativi in Tunisia e Marocco. Una società internazionale attiva nell'esplorazione, Hunt ha condotto estrazioni in tutti i continenti, tranne in Antartica.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com o il sito web di MidOcean Energy all'indirizzo www.midoceanenergy.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.