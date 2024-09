Enercap Holdings e Apex Investments formam uma joint venture para criar a maior capacidade de armazenamento de grandes quantidades de energia do mundo para atender à demanda cada vez maior

From left to right - Waseem Ashraf Qureshi, CEO-CTO Enercap, H.E. Khalifah Khoury Chairman Apex Investment and Enercap Energy Holdings, and Mark Blackwell CEO Apex Investments (Photo: AETOSWire)

DUBAI (Emirados Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--A Enercap Holdings, fabricante de supercapacitores como meio de armazenamento de energia com sede em Dubai, e a Apex Investments PSC, com sede em Abu Dhabi, formaram uma joint venture para construir uma capacidade de fabricação de 16 GWh por ano de armazenamento de grandes quantidades de energia, chamado supercapacitores – uma tecnologia de ponta com recursos que superam a atual tecnologia de íons de lítio que vemos habitualmente. A empresa formada está preparada para atender ao crescimento exponencial da demanda. Atualmente, essa será a maior capacidade de fabricação de supercapacitores como meio de armazenamento de energia do mundo.

Como parte dessa colaboração, a Enercap Energy Holding Limited, a joint venture, estabelecerá uma planta de fabricação totalmente automatizada de 10 GWh/ano em Abu Dhabi. Além disso, a Enercap Energy Holding Limited concordou em adquirir uma instalação de fabricação existente na Cidade Industrial de Dubai, que será atualizada para uma capacidade de 6 GWh/ano. A Enercap possui uma demanda global atual de mais de 30 GWH de unidades de armazenamento de energia de baterias (BESS) em larga escala. A Apex Energy Holding Limited ficará com 65% e a Enercap SPV Limited com 35% do capital acionário da empresa formada.

O armazenamento de energia baseado em supercapacitores da Enercap não degrada e tem uma longa duração, além da capacidade de funcionar em temperaturas muito altas, o que permite que forneça uma capacidade consistente e previsível ao longo de seu ciclo de vida de 25 anos, um atributo essencial para a rentabilidade que o mercado valoriza ao investir em armazenamento de energia.

Mark Blackwell, CEO da Apex, disse: “O desempenho estável, previsível e de longa duração do armazenamento de energia é essencial para dimensionar com eficiência sua implementação com a geração renovável para substituir a geração de eletricidade baseada em combustíveis fósseis. Os benefícios do armazenamento baseado em supercapacitores estão impulsionando a demanda e estamos entusiasmados em apoiar Waseem Qureshi e sua equipe em sua visão de construir capacidade para permitir a descarbonização, a eletrificação e a mudança para o armazenamento de energia baseado em supercapacitores”.

Waseem Ashraf Qureshi, CEO da Enercap Holdings e inventor da tecnologia, comentou: “Estamos muito satisfeitos com a joint-venture com a Apex, que acelerará nosso crescimento no mundo inteiro e expandirá nosso portfólio de produtos para oferecer soluções em todas as aplicações em que o armazenamento é implementado. Acreditamos que esse é o futuro do armazenamento de energia”.

O armazenamento de energia baseado em supercapacitores oferece soluções de armazenamento duradouras, livres de degradação, com carregamento rápido, seguras, totalmente recicláveis e econômicas. “A tecnologia própria e inovadora da Enercap desempenhará um papel importante na aceleração da ambição mundial de descarbonização, com sua tecnologia atendendo aos mercados de armazenamento de energia, veículos elétricos e consumidores.” – Mark Blackwell.

Fonte: AETOSWire

