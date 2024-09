2Xideas choisit le service ITS de Northern Trust

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq : NTRS) a le plaisir d’annoncer l’extension de son partenariat existant avec 2Xideas AG (2Xideas) qui inclut désormais ITS (Integrated Trading Solutions).

Basée en Suisse et revendiquant environ 2 milliards USD d’actifs sous gestion (source : 2Xideas au 30 juin 2024), la Société d’investissement a choisi pour la première fois en 2022 Northern Trust en qualité de fournisseur de services de comptabilité de fonds, de reporting financier, d’agence de transfert, de conservation et de dépôt.

Fondée en 2013, 2Xideas est une société d’investissement indépendante détenue par des partenaires et axée sur les actions de moyenne capitalisation liquides. La Société s’appuie sur un processus d’investissement unique basé sur une équipe, soutenu par sa plateforme exclusive ACE (Analysis and Collaboration Engine). Actuellement, la Société gère quatre fonds et plusieurs comptes gérés, qui seront désormais exclusivement gérés par la capacité de négociation externalisée de Northern Trust.

« Après avoir établi une relation avec Northern Trust en 2022, nous avons commencé à rechercher une solution de rationalisation de nos processus de négociation afin de pouvoir nous concentrer sur le plus important : fournir des résultats exceptionnels à nos clients », a déclaré Roger Meister, PDG de 2Xideas. « En élargissant notre relation existante avec Northern Trust et en tirant parti de leur offre ITS, nous pouvons ouvrir l’accès aux liquidités substantielles et à la puissance de Northern Trust, ce qui nous permet de stimuler la croissance tout en allant au-delà des attentes de nos clients. »

« Nous sommes ravis que 2XIdeas rejoigne notre plateforme ITS ; nous sommes idéalement placés pour aider la Société dans sa détermination à générer de l’alpha pour ses clients sous-jacents », a déclaré Amy Thorne, responsable des solutions de trading intégrées pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. « Le modèle opérationnel d’agence robuste et sans conflit de Northern Trust permet une croissance à coûts maîtrisés tout en améliorant la résilience et le contrôle de l’entreprise. Notre salle de marchés externalisée primée affiche un bilan exemplaire de surperformance en matière d’exécution, et nous sommes impatients de soutenir 2Xideas tant au niveau de l’entreprise que du fonds ».

Le service ITS de Northern Trust combine une expertise mondiale en matière de négociation d’actions, de titres à revenu fixe et de produits dérivés négociés en bourse sur les marchés mondiaux, une couverture à partir de plusieurs sites de négociation, un accès à des liquidités de haute qualité et un service middle-office et back-office entièrement intégré. ITS aide les propriétaires et les gestionnaires d’actifs à réduire considérablement leurs coûts, à atténuer les risques, à respecter la conformité réglementaire et à améliorer la transparence et l’efficacité opérationnelle.

ITS est proposé par l’intermédiaire d’Institutional Brokerage, qui fait partie de Northern Trust Banking & Markets et fournit également des services de change, de prêt de titres et de gestion de transition.

À propos de Northern Trust Banking & Markets

Northern Trust Banking & Markets comprend diverses entités de Northern Trust qui proposent des services de négociation et d’exécution pour le compte de clients institutionnels, notamment des services de change, de courtage institutionnel, de financement de titres et de gestion de transition. Les services de change, de financement de titres et de gestion de transition sont fournis par The Northern Trust Company (TNTC) à l’échelle mondiale et par Northern Trust Global Services SE (NTGS SE) dans l’Espace économique européen (EEE). Les services de courtage institutionnel, y compris ITS, sont fournis par NTGS SE dans l’EEE, Northern Trust Securities LLP (NTS LLP) dans le reste de l’EMEA, Northern Trust Securities Australia Pty Ltd (NTSA) dans la région Asie-Pacifique et Northern Trust Securities, Inc. (NTSI) aux États-Unis, un membre de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), de la SIPC (Securities Investor Protection Corporation) et filiale de Northern Trust Corporation.

Pour toute information juridique et réglementaire sur nos bureaux et entités juridiques, visiter le site Web northerntrust.com/disclosures.

À propos de Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq : NTRS) est l’un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine, de gestion d’actifs et de services bancaires destinés aux entreprises, aux institutions, aux familles aisées et aux particuliers. Fondée à Chicago en 1889 et présente à l’échelle mondiale, Northern Trust possède des bureaux dans 24 États américains et à Washington D.C., ainsi que sur 22 sites au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Au 30 juin 2024, Northern Trust revendiquait 16 600 milliards USD d’actifs sous dépôt/administration et 1 500 milliards USD d’actifs sous gestion. Depuis plus de 130 ans, Northern Trust se distingue en tant que leader du secteur pour son service exceptionnel, son expertise financière, son intégrité et son innovation. Rendez-vous sur notre site Web northerntrust.com. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) : @NorthernTrust, ou Northern Trust Corporation sur LinkedIn.

Northern Trust Corporation, siège social : 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., société à responsabilité limitée de droit des États-Unis. Des informations juridiques et réglementaires mondiales sont disponibles à l’adresse suivante :https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

À propos de 2Xideas AG

Fondée en 2013, 2Xideas est une société d’investissement indépendante appartenant à ses partenaires. Notre mission consiste à repérer et investir très tôt dans des entreprises de qualité, lorsqu’elles sont encore des valeurs moyennes, puis de bénéficier de leur croissance et de la valeur qu’elles créent à long terme. Nous recherchons des « idées » d’investissement ayant un potentiel de rendement de « 2X » sur 5 à 7 ans. 2Xideas combine son expertise en recherche fondamentale, la science avancée des données et l’intelligence collective de son équipe pour prendre des décisions d’investissement. Nous sommes agréés et réglementés par l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que gestionnaire de fortune collective.

