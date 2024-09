CSG et Cellusys ouvrent une nouvelle ère d'innovation pour l'itinérance

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Les opérateurs mobiles sont confrontés à des défis croissants dans la gestion des accords d'itinérance complexes, des règlements et de la qualité du réseau, ce qui a un impact sur leur expérience client et la croissance de leur activité. CSG® (NASDAQ : CSGS) annonce ce jour un nouveau partenariat avec Cellusys, le chef de file des solutions de pilotage, de fraude, de sécurité et d'analyse de l'itinérance pour les opérateurs mobiles, qui permettra de remédier à ces problèmes et de stimuler l'innovation dans l'écosystème mondial de l'itinérance.

« Dans toute industrie en évolution rapide, les entreprises ont besoin de solutions de pointe capables de promouvoir leur croissance pour conserver une longueur d'avance », déclare Finn Kornbo, directeur exécutif des produits, Digital Wholesale, CSG. « C’est pourquoi nous nous associons à Cellusys pour combiner notre expertise et permettre aux opérateurs de téléphonie mobile d’optimiser facilement leurs flux de travail en itinérance, d’améliorer la satisfaction client et de tirer parti des technologies émergentes telles que la 5G et l’IdO. »

Ce partenariat s'appuie sur les forces de CSG et de Cellusys pour fournir un portefeuille de solutions unifiées qui rationalise le processus d'itinérance, améliore l'expérience client et débloque de nouvelles sources de revenus. Avec une visibilité en temps réel de toutes les conditions et activités d'itinérance, les opérateurs mobiles sont habilités à transformer les informations des abonnés en expériences client sans effort, sans compromettre les revenus d'itinérance. Les principales caractéristiques de la solution CSG et Cellusys sont les suivantes :

Pilotage intelligent de l'itinérance : sélection de réseau basée sur les données pour optimiser le coût, la qualité et la satisfaction des abonnés, pour garantir la meilleure expérience possible.

sélection de réseau basée sur les données pour optimiser le coût, la qualité et la satisfaction des abonnés, pour garantir la meilleure expérience possible. Tests proactifs : surveillance active de la qualité du réseau qui identifie et résout les problèmes avant qu'ils n'affectent les abonnés, garantissant une connectivité optimale.

surveillance active de la qualité du réseau qui identifie et résout les problèmes avant qu'ils n'affectent les abonnés, garantissant une connectivité optimale. Règlement intelligent : rationalisation du rapprochement automatisé pour gagner en flexibilité et en contrôle sur les produits et accords d'itinérance tout en réduisant les coûts et la dépendance à l'égard des centres d'échange de données.

rationalisation du rapprochement automatisé pour gagner en flexibilité et en contrôle sur les produits et accords d'itinérance tout en réduisant les coûts et la dépendance à l'égard des centres d'échange de données. Analyse exhaustive : des rapports approfondis et des tableaux de bord qui fournissent des informations exploitables, afin que les opérateurs puissent prendre des décisions éclairées et optimiser leurs stratégies d'itinérance.

« Notre partenariat avec CSG change la donne pour le secteur et reflète notre engagement en faveur de l’innovation et notre détermination à aider les opérateurs de téléphonie mobile à réussir dans un environnement complexe et concurrentiel », déclare Brendan Cleary, CEO, Cellusys. « En intégrant les systèmes de gestion de l’itinérance primés de Cellusys au leadership de CSG en matière de tests d’itinérance et de règlement, nous offrons aux opérateurs une solution unique qui couvre tous les aspects du processus d’itinérance à l’ère de la 5G. »

Découvrez les capacités de test en itinérance de CSG et pourquoi Kaleido Intelligence et Rocco ont désigné Cellusys comme le n°1 des fournisseurs de services de pilotage en itinérance.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous souhaitez être parés pour l'avenir et devenir un acteur du changement comme les marques mondiales qui font confiance à CSG ? Visitez csgi.com pour en apprendre davantage.

À propos de Cellusys

Créé en 2005 et desservant plus d'un milliard d'abonnés, Cellusys est un chef de file des systèmes de gestion de la fraude, de la sécurité et de l'itinérance pour les opérateurs mobiles. La société propose un large éventail de produits et services conçus pour donner aux opérateurs mobiles la visibilité et le contrôle sur leur trafic vocal, de signalisation, de données et de messagerie. Cellusys a remporté de nombreux prix d'innovation et est considéré comme un fournisseur de rang 1 offrant des solutions de gestion de la fraude et de la sécurité, d'itinérance et d'analyse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter cellusys.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.