MidOcean Energy van EIG verwerft extra belang van 15% in Peru LNG van Hunt Oil Company

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy ('MidOcean' of het 'bedrijf'), een bedrijf voor vloeibaar aardgas (LNG) dat is opgericht en wordt beheerd door EIG, een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde energie- en infrastructuursector, en Hunt Oil Company ('Hunt') hebben vandaag aangekondigd dat ze een definitieve overeenkomst zijn aangegaan waarbij MidOcean een extra belang van 15% in Peru LNG ('PLNG') verwerft van Hunt.

Na de afronding van de transactie zal het belang van MidOcean in PLNG toenemen van 20% naar 35%. Aramco speelde een cruciale rol in de transactie, waaronder het uitvoeren van belangrijke technische en commerciële due diligence en het betrekken van belangrijke belanghebbenden voor goedkeuring van de transactie. De transactie wordt volledig gefinancierd door Aramco, dat zijn belang in MidOcean zal verhogen tot 49%. Aramco's verdere investering in MidOcean versterkt de positie van MidOcean en Aramco op de wereldwijde LNG-markt en zal beide partijen meer exposure bieden aan het enige LNG-exportproject in Zuid-Amerika. Aramco's indirecte belang in PLNG zal gelijk zijn aan 17,2%. Naast EIG en Aramco investeert Mitsubishi Corporation in MidOcean, naast andere blue-chip-investeerders.

Hunts belang in PLNG zal dalen van 50% naar 35% en Hunt blijft de exploitant van PLNG na de transactie. Hunt blijft een belang van 25,2% bezitten in het Camisea upstream-project in Peru. Hunt investeert sinds 2000 in Peru en is toegewijd aan het voortzetten van zijn lange geschiedenis van investeringen in Peru en zijn operationele excellentie in het PLNG-project.

PLNG bezit en exploiteert de enige LNG-exportfaciliteit in Zuid-Amerika, die zich bevindt in Pampa Melchorita, 170 kilometer ten zuiden van Lima, Peru. De activa van PLNG bestaan uit een aardgasliquefactie-installatie met een verwerkingscapaciteit van 4,45 mmtpa; een pijpleiding van 408 kilometer in volle eigendom met een capaciteit van 1.290 mmcf/d; twee opslagtanks van 130.000 m3; een zeeterminal van 1,4 kilometer in volle eigendom; en een vrachtwagenlaadfaciliteit met een capaciteit van maximaal 19,2 mmcf/d. PLNG wordt geëxploiteerd door Hunt en is een van de twee LNG-productiefaciliteiten in Latijns-Amerika.

De la Rey Venter, CEO van MidOcean, verklaarde: "We zijn verheugd om ons belang in PLNG te vergroten, een strategische asset die aansluit bij de visie van MidOcean om een wereldwijde, gediversifieerde en veerkrachtige LNG-portfolio te creëren. Ons geloof in de langetermijnfundamenten van de LNG-markt en in de kracht van PLNG's unieke positie als enige LNG-exportfaciliteit in Zuid-Amerika blijft standvastig. We kijken ernaar uit om ons partnerschap met Hunt Oil en de andere PLNG-co-venturers te versterken en de positieve impact van het project op de Peruaanse energiemarkt te blijven ondersteunen."

Mark Gunnin, CEO van Hunt, merkte op: "We zijn gericht op het positioneren van het PLNG-project voor de toekomst, en de kans om MidOcean als partner binnen te halen was een geweldige strategische match om dat waar te maken."

Morgan Stanley trad op als exclusief financieel adviseur van MidOcean bij de transactie en Latham & Watkins trad op als juridisch adviseur. Bracewell LLP trad op als juridisch adviseur van Hunt.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde sectoren voor energie en infrastructuur, met $ 24,9 miljard onder beheer per 30 juni 2024. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Gedurende zijn 42-jarige geschiedenis heeft EIG meer dan $ 48,6 miljard toegezegd aan de energiesector via 413 projecten of bedrijven in 42 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de toonaangevende pensioenplannen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft het hoofdkantoor in Washington, D.C., met kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong en Seoul.

Over MidOcean Energy

MidOcean Energy, een LNG-bedrijf opgericht en beheerd door EIG, streeft ernaar een gediversifieerde, veerkrachtige, kosten- en koolstofcompetitieve wereldwijde LNG-portfolio op te bouwen. Het weerspiegelt EIG's geloof in LNG als een cruciale facilitator van de energietransitie en het groeiende belang van LNG als een geopolitiek strategische energiebron. MidOcean Energy wordt geleid door De la Rey Venter, een veteraan in de industrie met 26 jaar ervaring die verschillende leidinggevende functies heeft bekleed, waaronder wereldwijd hoofd van LNG voor Shell Plc.

Over Hunt Oil Company

Hunt, opgericht in 1934, is een van de grootste particuliere onafhankelijke olie- en gasbedrijven in de Verenigde Staten. Het bedrijf is gevestigd in Dallas, Texas, en de belangrijkste operationele gebieden bevinden zich in Peru, de Verenigde Staten en de Koerdische regio van Irak, evenals exploratieprojecten in Tunesië en Marokko. Hunt is een actief internationaal exploratiebedrijf en heeft op alle continenten geboord, behalve Antarctica.

Voor meer informatie kunt u de website van EIG bezoeken op www.eigpartners.com of de website van MidOcean Energy op www.midoceanenergy.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.