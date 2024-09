Xilam Films lance la production de son nouveau film d’animation Lucy Lost, co-écrit et réalisé par Olivier Clert (Klaus)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Films (Paris:XIL), société du groupe Xilam Animation nommée aux oscars, lance la production de son nouveau film familial Lucy Lost, adapté du roman Listen to the Moon, écrit par Michael Morpurgo, célèbre écrivain britannique multiprimé (Cheval de Guerre, adapté par Steven Spielberg, Le royaume de Kensuke)

Gebeka International, une société détenue par Hildegarde et Goodfellas (Le garçon et le héron, le voyage de Chihiro), assure les ventes internationales du film et Le Pacte (Le royaume de Kensuké, Petit Panda en Afrique) distribuera le film en salles en France. Canal+ et Ciné+ ont acquis les droits pour la télévision payante en France. La livraison du film est prévue pour mars 2026.

Lucy Lost, est co-écrit et réalisé par Olivier Clert. Olivier Clert a commencé sa carrière en tant qu’animateur sur Un monstre à Paris et Le Lorax puis a storyboardé Le Petit Prince de Mark Osborne. Il a également collaboré avec Sergio Pablos sur les films Yeti et Compagnie (Warner Bros.) et Klaus (Netflix) et a travaillé pour Netflix comme Head of story sur Entergalactic et Escape from hat.

Le film est co-écrit par Helen Blakeman, autrice multiprimée de Dustbin Baby et Hetty Feather, et récompensée par un BAFTA et un International Emmy Award.

Le film est produit par Marc du Pontavice et Lucie Bolze et sera fabriqué dans les studios de Xilam.

Lucy est une enfant pleine d’entrain et pourvue de talents extraordinaires qui ne passent pas inaperçus dans la communauté des pêcheurs des îles Scilly. Toute l'affection qu’elle reçoit d'Alfie et de sa famille ne peuvent néanmoins la protéger des rumeurs et des superstitions qu'elle suscite. Lorsque Lucy rencontre Milly, une jeune fille mystérieuse, elle se lance alors dans une aventure épique à la recherche de ses véritables origines.

Pour Marc du Pontavice, PDG et fondateur de Xilam : « Listen to the Moon est un roman captivant qui lie les thèmes de la famille, de l'amour et de la mémoire sur fond de paysages sauvages, ce qu'Olivier et Helen ont pleinement réussi à retranscrire dans leur adaptation émouvante et visuellement spectaculaire. Au moment où nous lançons la production de Lucy Lost, nous nous réjouissons d’embarquer dans cette aventure Gebeka International, Le Pacte et Canal+. Lucy est un personnage fragile mais courageux, qui va émouvoir le public et nous espérons que le film suscitera le désir de se rapprocher les uns des autres, de considérer les différences de chacun avec bienveillance et inspirera le courage d'affronter l'adversité ».

Pour Vincent Maraval, Président de Gebeka International, « Lucy Lost est un incroyable voyage à travers le temps et l’espace qui aborde les questions universelles de la recherche d'identité et de l'amitié. Nous sommes très fiers d'accompagner ce beau projet qui, nous en sommes convaincus, sera intense et émouvant. Les aventures de Lucy séduiront sans aucun doute le public international et tant les enfants que les adultes. »

Jean Labadie, président de la sociéte Le Pacte, ajoute de son côté, qu’après « l'énorme succès du Royaume de Kensuke en France, nous sommes ravis de distribuer un nouvel film tiré d’un roman de Michael Morpurgo. Les choix d'adaptation et de design de Lucy Lost, réalisé par le talentueux Olivier Clert et produit par Marc du Pontavice, sont incroyables et nous sommes impatients de lancer ce film ».

Lucy Lost s’inscrit dans la droite ligne des productions à succès du groupe Xilam et notamment du film d’animation J’ai perdu mon corps, nommé aux Oscars dans la catégorie des long-métrages d'animation et récompensé de deux césars (« meilleur film d'animation » et « meilleure musique originale »), ainsi que du grand prix aux Annie Awards, au festival d’Annecy et à la Semaine de la Critique à Cannes.

Michael Morpurgo est l'un des auteurs jeunesses britanniques les plus appréciés. Il a écrit plus de 150 livres, vendus à 35 millions d’exemplaires, dont Cheval de guerre, adapté avec succès par Steven Spielberg en 2011. En 2018 il a été fait chevalier pour services rendus à la littérature et pour ses engagements caritatifs.

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, Universal+, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, un savoir-faire unique en 3D, et une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable de son marché. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques telles que Oggy et les cafards, Zig & Sharko et Chicky, mais aussi sur de nouvelles productions propriétaires telles que Oggy Oggy pour une audience préscolaire et enfin sur le long métrage avec J’ai Perdu Mon Corps, nommé aux Oscars. De plus, le studio d’animation de Xilam assure la production de la prochaine série animée de Zack Snyder, Twilight of the Gods pour Netflix, et produit également Chip 'n' Dale : Park Life, ainsi que la prochaine comédie d'horreur The Doomies, pour Disney+. Le catalogue de Xilam, puissant et en expansion, est constitué de plus de 2 800 épisodes et de 3 longs métrages.

Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation française sur la période 2018-2023 par une étude du CNC.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment C - Éligibilité PEA – PME - SRD long.

Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL

Pour plus d’information : www.xilam.com