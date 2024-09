MT Group sottoscrive un contratto con Ørsted per costruire un impianto di cattura e stoccaggio di CO2 su larga scala in Danimarca

VILNIUS, Lituania--(BUSINESS WIRE)--MT Group, un'azienda EPC impegnata in progetti strategici per l'energia e le infrastrutture industriali in tutta Europa, ha sottoscritto un contratto con il leader danese dell'energia Ørsted per la progettazione e la costruzione delle tubazioni e delle apparecchiature BOP per un impianto di cattura del carbonio.

"La sottoscrizione di questo contratto è un traguardo importantissimo per MT Group e testimonia perfettamente il nostro impegno a guidare la transizione verso le energie rinnovabili in Europa", ha dichiarato Mindaugas Zakaras, CEO di MT Group.

Promuovere gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico

Questo contratto è parte integrante dell'accordo ventennale stipulato da Ørsted con l'Agenzia danese per l'energia relativo all'ambizioso progetto di cattura e stoccaggio del carbonio, il "Polo per il CO 2 della Ørsted a Kalundborg". L'obiettivo è quello di catturare e stoccare 430 000 tonnellate di CO 2 all'anno provenienti dalle due centrali elettriche della Ørsted. Il CO 2 catturato sarà inviato all'azienda Northern Lights in Norvegia per lo stoccaggio geologico, contribuendo agli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico.

In base a questo accordo, MT Group si occuperà della progettazione e della costruzione delle tubazioni per le apparecchiature BOP dell'impianto di cattura e stoccaggio di CO 2, compresa l'installazione delle apparecchiature BOP. Tra le responsabilità di MT Group figurano la finalizzazione del progetto dell'impianto BOP e la sua integrazione con l'impianto esistente di caldaie a cippato e il nuovo impianto di cattura e stoccaggio di CO 2 ad Asnæsværket, in Danimarca.

Inoltre MT Group supervisionerà l'approvvigionamento, la fornitura, la costruzione e l'installazione dell'intero sistema di raffreddamento e del vapore, comprese le tubazioni, fino all'interfaccia delle unità di cattura e stoccaggio di CO 2. Infine, l'azienda garantirà che l'ambito di fornitura sia sottoposto a rigorosi test e messe in servizio per soddisfare tutte le norme di legge e operative prima di entrare a pieno regime.

Rafforzamento del portafoglio di energie rinnovabili di MT Group

Questo contratto è in linea con l'attenzione strategica di MT Group alla transizione verso le energie rinnovabili. "Abbiamo consolidato MT Group come azienda EPC forte e affidabile, in particolare nello sviluppo di progetti complessi per il gas naturale e il GNL in Europa. Questo contratto rappresenta un passo significativo nella nostra espansione sui mercati dell'energia verde e rafforza la nostra posizione in questo settore in rapida crescita", ha aggiunto Mindaugas Zakaras.

MT Group è un'azienda EPC leader in progetti per l'energia e le infrastrutture industriali essenziali in tutta Europa. L'azienda è inoltre partner fondatore di una delle più grandi imprese di energie rinnovabili al mondo. Green Energy Park produrrà idrogeno verde tra i più competitivi in termini di costi per gigawatt, soddisfacendo le esigenze di decarbonizzazione dei settori in cui la riduzione delle emissioni è più difficile, tra cui i trasporti e l'energia elettrica, in Europa e nel resto del mondo.

L'esperienza di MT Group si estende allo sviluppo e alla costruzione di impianti per le energie rinnovabili, l'idrogeno e la cattura del carbonio, ponendo l'azienda tra le prime per quanto riguarda le soluzioni ingegneristiche sostenibili.

