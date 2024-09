MT Group ondertekent een contract met Ørsted voor de bouw van een grootschalige faciliteit voor de afvang en opslag van CO2 in Denemarken

VILNIUS, Litouwen--(BUSINESS WIRE)--MT Group, een EPC-contractant actief in strategische energie- en industriële infrastructuurprojecten in heel Europa, heeft een contract ondertekend met de Deense energieleider Ørsted voor de ontwikkeling en de bouw van Balance of Plant (BoP)-pijpleidingen en apparatuur voor een koolstofafvangfaciliteit.

"Het ondertekenen van dit contract is een belangrijke mijlpaal voor MT Group en een sterke bekrachtiging van onze inzet om de overgang naar hernieuwbare energie binnen Europa te bevorderen," aldus Mindaugas Zakaras, CEO van MT Group.

Bevordering van wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden

Dit contract maakt deel uit van het 20-jarige akkoord van Ørsted met de DEA (Danish Energy Agency) voor het ambitieuze CCS-project (carbon capture & storage = afvang en opslag van koolstof), de ‘Ørsted Kalundborg CO 2 Hub.’ Dit beoogt om jaarlijks 430.000 ton CO 2 uit twee Ørsted-energiecentrales af te vangen en op te slaan. De afgevangen CO 2 wordt naar Northern Lights in Noorwegen gebracht voor geologische opslag, als bijdrage tot wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden.

Onder dit akkoord zal MT Group instaan voor de ontwikkeling en de bouw van pijpleidingen voor de BoP-apparatuur voor de faciliteit voor afvang en opslag van CO 2 , met inbegrip van de installatie van BoP-apparatuur. De verantwoordelijkheden omvatten het finaliseren van het ontwerp van de BoP-faciliteit en het integreren ervan in de bestaande boilerinstallatie die met houtsnippers wordt gestookt en de nieuwe faciliteit voor afvang en opslag van CO 2 in Asnæsværket, Denemarken.

MT Group zal ook toezicht houden op de aankoop, de levering, de bouw en de installatie van alle koel- en stoomsystemen, inclusief pijpleidingen, naar de interface van de CO 2 -eenheden voor afvang en opslag. Verder zal het bedrijf erop toezien dat alle toeleveringen aan strenge testen en strikte inbedrijfstelling worden onderworpen, om te voldoen aan alle regelgevingen en geldende normen voordat die volledig operationeel worden.

Versterking van de portfolio hernieuwbare energie van MT Group

Dit contract is perfect in lijn met de strategische aandacht van MT Group voor de overgang naar hernieuwbare energie. “We hebben MT Group stevig geprofileerd als een sterke en betrouwbare EPC-contractant, vooral op gebied van ontwikkeling van complexe aardgas- en LNG-projecten binnen Europa. Dit contract markeert een belangrijke stap in onze uitbreiding naar de markten van groene energie en verstrerkt onze positie in dit snel groeiende gebied,” voegt Mindaugas Zakaras eraan toe.

MT Group is een toonaangevende EPC-contractant in kritieke energie- en industriële infrastructuurprojecten in Europa. Het bedrijf is ook een founding partner in een van de grootste ondernemingen voor hernieuwbare energie ter wereld. Green Energy Park zal een deel van de meest kostenconcurrentiële groene waterstof op gigawatt-schaal produceren, ten dienste van de behoeften aan het koolstofvrij maken van de moeilijk te beperken sectoren, waaronder transport en elektriciteitsproductie in Europa en elders ter wereld.

De expertise van MT Group omhelst de ontwikkeling en de bouw van faciliteiten voor hernieuwbare energie, waterstof en afvang van koolstof, waarmee het bedrijf zich op de voorgrond van oplossingen voor duurzame engineering positioneert.

