MT Group signe un contrat avec Ørsted portant sur la construction d’une installation de captage et de stockage de CO2 à grande échelle au Danemark

VILNIUS, Lituanie--(BUSINESS WIRE)--MT Group, un entrepreneur EPC spécialisé dans la réalisation en Europe de projets d’infrastructures énergétiques et industrielles stratégiques, a signé un contrat avec le leader danois de l’énergie Ørsted concernant l’ingénierie et la construction des canalisations et des équipements auxiliaires d’une installation de captage du carbone.

« Pour MT Group, la signature de ce contrat représente une étape importante et un témoignage éloquent de notre engagement à promouvoir la transition vers les énergies renouvelables dans toute l’Europe », déclare Mindaugas Zakaras, PDG de MT Group.

Favoriser les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique

Ce contrat fait partie de l’accord de 20 ans conclu entre Ørsted et l’Agence danoise de l’énergie (DEA) concernant l’ambitieux projet « Ørsted Kalundborg CO 2 Hub » de captage et de stockage du carbone (CSC), qui a pour objectif de capter et stocker chaque année 430 000 tonnes de CO 2 rejetées par deux centrales électriques d’Ørsted. Le CO 2 capturé sera transporté vers le site de Northern Lights en Norvège pour faire l’objet d’un stockage géologique et contribuer ainsi aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

Aux termes de cet accord, MT Group se chargera de l’ingénierie et de la construction des canalisations des équipements auxiliaires de l’installation de captage et de stockage du CO 2 , y compris l’installation des équipements auxiliaires. Les responsabilités incluent la finalisation de la conception des équipements auxiliaires et leur intégration avec la chaufferie à copeaux de bois existante et la nouvelle installation de captage et de stockage du CO 2 à Asnæsværket, au Danemark..

MT Group supervisera également l’achat, la livraison, la construction et l’installation de l’ensemble des systèmes vapeur et de refroidissement, y compris les pipelines, jusqu’à l’interface des unités de captage et de stockage du CO 2 . En outre, l’entreprise veillera à ce que les fournitures soient soumises à des tests et à ce que la mise en service respecte toutes les normes réglementaires et opérationnelles avant que les systèmes ne deviennent pleinement opérationnels.

Renforcement du portefeuille d’énergies renouvelables de MT Group

Ce contrat concorde avec l’objectif stratégique de MT Group de transition vers les énergies renouvelables. « Nous avons clairement établi MT Group en tant qu’entrepreneur EPC solide et fiable, en particulier dans le domaine de la réalisation de projets complexes de gaz naturel et de GNL en Europe. Ce contrat est une étape significative de notre expansion sur les marchés des énergies vertes et renforce notre position dans ce domaine en croissance rapide », ajoute Mindaugas Zakaras.

MT Group est l’un des principaux entrepreneurs EPC spécialisé dans les projets d’infrastructures énergétiques et industrielles critiques en Europe. La Société est également partenaire fondateur de l’un des plus grands projets d’énergie renouvelable au monde : Green Energy Park produira certains des hydrogènes verts les plus compétitifs à l’échelle du gigawatt capables de répondre aux besoins des secteurs dont la décarbonation est difficile à réaliser, notamment les transports et l’électricité, en Europe et ailleurs dans le monde.

L’expertise de MT Group, qui comprend le développement et la construction d’installations d’énergie renouvelable, d’hydrogène et de captage du carbone, positionne l’entreprise à l’avant-garde des solutions d’ingénierie durables.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.