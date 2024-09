Raymond James et Conquest Planning s’associent pour fournir des conseils personnalisés aux investisseurs canadiens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Raymond James Ltée, la filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain Raymond James Financial Inc. et Conquest Planning Inc. (« Conquest »), une plateforme technologique permettant de moderniser la planification financière grâce à des conseils pratiques et personnalisés, annoncent aujourd’hui un partenariat visant à améliorer l’expérience des clients des conseillers affiliés à Raymond James. Ce partenariat permettra aux conseillers de personnaliser leurs conseils conformément à la mission de Raymond James, qui consiste à offrir une gestion globale du patrimoine, en abordant les différents aspects de la vie financière des clients au moyen de la planification stratégique, de stratégies de placement et de solutions sur mesure.

En intégrant la plateforme de planification financière alimentée par l’intelligence artificielle de Conquest, les conseillers de Raymond James peuvent élaborer des stratégies hyperpersonnalisées pour leurs clients. Cette collaboration permet une analyse précise des scénarios, une planification basée sur les objectifs et des ajustements en temps réel, améliorant ainsi l’expérience globale des clients. Ce partenariat avec Conquest soutient l’engagement de Raymond James pour une gestion globale du patrimoine grâce à des informations plus précises, à un engagement accru des clients et à des conseils financiers mieux adaptés.

« Grâce à son processus complet et approfondi de découverte du client, Conquest est en mesure de fournir une solution hautement personnalisée, axée sur le client et propre à chaque personne et à chaque famille que nous servons », a déclaré Michelle Connolly, cheffe, Planification financière et solutions d’assurance chez Raymond James. « La technologie de Conquest stimule l’engagement et l’adhésion des clients, en les faisant participer activement à l’élaboration de leurs stratégies financières aux côtés de leur équipe de conseillers. Cette approche collaborative améliore considérablement la capacité de nos conseillers à accroître le potentiel de réussite financière à long terme du client. »

Grâce à la plateforme de Conquest alimentée par l’IA, en particulier le Strategic Advice Manager (SAM), les équipes de planification et de conseil de Raymond James, ainsi que les planificateurs de patrimoine associés, peuvent aider les clients à mieux comprendre l’impact de leurs décisions sur leurs plans financiers globaux. L’algorithme propriétaire du SAM utilise des données propres à chaque client pour proposer et classer des stratégies basées sur la situation financière unique de chacun d’entre eux et fournir une expérience de planification des plus dynamiques. Pour renforcer davantage l’interactivité, le SAM propose des recommandations claires qui montrent les effets potentiels de chaque décision sur les objectifs individuels et sur le plan financier global.

« Chez Raymond James, nous nous engageons à aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. C’est un aspect essentiel de notre approche centrée sur le client et une pierre angulaire de la réussite de notre société. Grâce à notre philosophie Le service avant tout, nous priorisons les besoins des clients pour assurer leur réussite, ce qui, à son tour, favorise la réussite à long terme de nos conseillers et de l’entreprise. Les outils de Conquest permettront à nos conseillers d’impliquer davantage leurs clients dans le processus de planification financière et de suivre leurs progrès vers l’atteinte de ces objectifs », a ajouté Jennifer Hodgson, VPP, cheffe de Solutions globales, gestion de patrimoine, RJL et cheffe de la direction, Compagnie Trust Solus/Fiducie Raymond James (Québec) Ltée.

Le logiciel de Conquest est conçu pour s’adapter à l’évolution des conditions de vie, des objectifs, des priorités et de la tolérance au risque des clients. Cette capacité d’adaptation permet de garantir que les conseils restent pertinents et efficaces à mesure que les besoins des clients évoluent. Grâce à Conquest, les conseillers peuvent fournir des conseils « intelligents » directement à leurs clients par le biais d’une interface simplifiée qui comprend des informations intégrées et contextuelles sur la littératie financière.

« Par cette collaboration, Conquest et Raymond James fourniront des conseils d’experts personnalisés à un plus grand nombre d’investisseurs au Canada pour les aider à réussir sur le plan financier », a déclaré Brad Joudrie, directeur général des revenus chez Conquest. « Notre engagement commun en faveur de l’autonomisation permet aux consommateurs canadiens de s’assurer qu’ils sont mieux équipés pour réaliser leurs objectifs financiers et faire face aux incertitudes de la vie. »

Pour plus d’informations sur la solution logicielle de planification financière intuitive et innovante de Conquest, veuillez visiter conquestplanning.com. Pour en savoir plus sur les valeurs, la mission et l’engagement de Raymond James Ltée, consultez le site raymondjames.ca.

À propos de Raymond James

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., l’une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James a pour fondement de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d’actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d’environ 8 800 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses sociétés affiliées gèrent plus de 1 480 milliards de dollars américains en actifs sous gestion. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site Web : http://www.raymondjames.ca/fr-ca.

À propos de Conquest Planning

Conquest Planning est le chef de file canadien en matière de logiciels de planification financière, avec une approche orientée vers la prestation de conseils financiers. La société, axée sur les produits, est fondée sur la conviction que chaque personne mérite d’avoir accès à des conseils financiers de qualité. Les utilisateurs de Conquest Planning tirent parti de son produit intuitif, de son processus d’intégration simple et de l’intelligence artificielle fondée sur les données pour accélérer la mise en œuvre de plans financiers magnifiquement conçus et hyperpersonnalisés. Conquest Planning a été fondée en 2018 par une équipe de vétérans des technologies financières qui a plus de 30 ans d’expérience et de succès dans le domaine des logiciels de planification financière. Pour en savoir plus, suivez Conquest sur X (anciennement Twitter), LinkedIn et Facebook.