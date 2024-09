LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Topps een belangrijke uitbreiding aan van zijn al bestaande algemene deal met Disney Consumer Products om wereldwijde ruilkaartrechten van Disney, Pixar en Marvel op te nemen. Nieuwe Marvel-ruilkaarten voor verzameling zullen in het eerste kwartaal van 2025 in de detailhandel en hobbywinkels verschijnen met Topps Finest X-Men '97, de eerste keer dat Topps wereldwijd fysieke Marvel-ruilkaarten heeft ontwikkeld en gedistribueerd. Topps zal zijn wereldwijde samenwerking met Star Wars™ voortzetten.

Onder deze uitgebreide deal zullen Disney Consumer Products en Topps wereldwijd samenwerken aan fysieke en digitale ruilkaarten voor Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. Topps bracht eerder digitale verzamelobjecten van Disney, Pixar en Marvel uit via de Disney Collect!- en Marvel Collect!- app. Hoewel dit een wereldwijde uitbreiding is, met name in de VS, heeft Topps eerder ruilkaarten van Disney, Marvel en Star Wars verkocht in EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) via Topps.com en op lokale fanconventies.

" Topps is al lange tijd een partner van Disney Consumer Products en stimuleert fysieke en digitale innovatie in de ruilkaartensector," aldus Paul Gitter, Executive Vice President, Global Brand Commercialization, Disney Consumer Products. " We zijn verheugd om onze relatie met Topps officieel uit te breiden om verhalen van al onze merken naar liefhebbers van kaartverzamelingen over de hele wereld te brengen."

" Bij Topps hebben we een onvermoeibare focus op het verbeteren van de fanervaring en deze nieuwe uitbreiding zal ons helpen om te blijven samenwerken met Disney Consumer Products om de beste innovatie voor de hobby naar verzamelaars te brengen," aldus David Leiner, President Trading Cards bij Fanatics Collectibles. Naar aanleiding van hun langdurige samenwerking merkte Leiner op dat Topps sinds 1977 Star Wars-kaarten maakt, waarvan de meest recente de Star Wars Chrome by Topps-release van vorige maand was.

STAR WARS en gerelateerde eigendommen zijn handelsmerken en/of auteursrechten van Lucasfilm Ltd. en/of zijn verbonden ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. © & TM Lucasfilm Ltd.

Over Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles is een nieuw model en een nieuwe visie voor de hobby die op fundamentele wijze de ervaring voor huidige en toekomstige verzamelaars, competities en spelers in veel professionele en universitaire sporten, evenals voor entertainmenteigendommen verandert. De organisatie heeft langdurige, exclusieve rechten verworven om ruilkaarten te ontwerpen, te produceren en te distribueren voor verschillende sporteigendommen, waaronder onder meer MLB, MLBPA, de Premier League, MLS, UFC en Formule 1. In januari 2022 kondigde Fanatics Collectibles de overname van Topps aan, waarmee het vooraanstaande gelicentieerde merk voor ruilkaarten de hoeksteen werd van de ruilkaarten- en verzamelobjectenactiviteiten van Fanatics, en gaf het bedrijf de MLB- en MLBPA-rechten voor het ontwerp, de productie en de distributie van ruilkaarten een impuls.

