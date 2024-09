Vecima aide NOS à offrir la fan expérience ultime à ses abonnés vidéo du Portugal

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd’hui le déploiement réussi de sa solution MediaScale™ Content Distribution chez NOS, le plus grand groupe de communication et de divertissement du Portugal. En 2016, Vecima et NOS se sont lancés dans un projet pluriannuel visant à transformer l’expérience du divertissement vidéo pour les spectateurs au Portugal.

NOS a déployé la solution MediaScale Storage de Vecima par l’intermédiaire de Satcab, le revendeur de Vecima au Portugal. Cela va lui permettre d’étendre ses capacités tout en desservant un écosystème diversifié d’appareils clients, y compris les décodeurs IP, les smartphones, les tablettes et d’autres appareils de streaming.

NOS a déployé une plateforme de stockage à multiples niveaux qui permet d’optimiser la diffusion vidéo tout en maîtrisant les coûts. Grâce au stockage conforme au format CMAF (Common Media Application Format), la solution MediaScale permet de n’utiliser qu’un seul stockage pour un contenu, lequel peut ensuite être utilisé pour la diffusion ABR et QAM, sans duplication du contenu pour les différents protocoles de diffusion. En outre, la fonction JITP (Just-in-Time Packaging) permet de streamer dans les formats Apple HLS et MPEG-DASH ABR, optimisant encore la capacité de stockage tout en évitant une fois de plus la duplication du stockage de contenu.

« Les Jeux olympiques de Paris 2024 et le Championnat d’Europe de football de l’UEFA ont été de merveilleux moments en termes d’expérience vidéo pour le groupe SPORT TV de NOS », a déclaré Pedro Marques, responsable des services OTT et médias de NOS. « Grâce à la plateforme MediaScale de Vecima, NOS a offert à ses abonnés certains des événements sportifs les plus passionnants avec un maximum de stabilité, de qualité et d’efficacité. »

« Vecima et NOS ont établi la norme du streaming vidéo en direct au Portugal », a confié pour sa part Martin Jahn, PDG de Satcab. « Les spectateurs savent qu’ils peuvent compter sur NOS pour leurs programmes préférés et les sports en direct, et NOS peut compter sur Vecima pour des solutions vidéo innovantes qui font évoluer ses activités. »

« NOS continue d’être à la pointe de l’industrie en proposant une expérience visuelle ultime », a ajouté John Ruwe, vice-président des ventes EMOA chez Vecima. « Nous sommes fiers d’aider NOS à façonner l’avenir de la télévision. »

À propos de NOS

NOS est le premier groupe de communication et de divertissement du Portugal. Il propose des solutions de dernière génération en matière de ligne fixe et mobile, de télévision, d’Internet, de voix et de données pour tous les segments de marché. Il est également leader de la télévision payante, des services haut débit de nouvelle génération et de l’exploitation et de la distribution cinématographiques au Portugal. Au service des entreprises, le groupe a su se positionner comme une alternative sérieuse aux segments institutionnels et grandes entreprises, offrant un vaste portefeuille de produits et services, avec des solutions sur mesure pour chaque secteur et pour les entreprises de différentes tailles, le tout complété par des services TIC et cloud. NOS est coté au PSI-20, principal indice boursier portugais, et compte plus de 4,7 millions de clients mobile, 1,6 million de clients TV, 1,8 million de clients ligne fixe et 1,3 million d’abonnés à l’Internet fixe haut débit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur nos.pt/institucional.

À propos de Satcab

Satcab est une société d’ingénierie et de distribution bien établie sur le marché international de la vidéo professionnelle et un intégrateur de systèmes de premier plan au Portugal. Satcab compte plus de 25 années d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de systèmes haut débit et de systèmes de radiodiffusion à moyenne et grande échelle. L’entreprise est experte dans la fourniture de bout en bout, depuis l’acquisition du signal de RF jusqu’à l’appareil de l’utilisateur final. Nous donnons de l’importante aux solutions techniques durables et tournées vers l’avenir et privilégions les relations de distribution à long terme avec les meilleurs fournisseurs de notre industrie. Pour en savoir plus, prière de consulter le site https://satcab.pt.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à la tête de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir plus vecima.com.

