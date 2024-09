Des administrateurs de Cintas sont nommés au palmarès des administrateurs d'entreprise les plus influents

Beverly K. Carmichael and Gerald S. Adolph were honored by Savoy Magazine for their exceptional leadership and influence on the company (Photo: Business Wire)

Watch the video to learn more about the award from Beverly and Gerald.

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Beverly K. Carmichael et Gerald S. Adolph, deux membres du conseil d'administration de Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS), ont été sélectionnés pour figurer sur la liste 2024 des administrateurs les plus influents de Savoy Magazine.

Savoy, une publication qui se concentre sur le mode de vie, la culture et les affaires afro-américaines, a compilé cette liste pour reconnaître les dirigeants émérites qui font partie intégrante du progrès et du succès des grandes entreprises à travers le monde.

« Cet accomplissement illustre le leadership exceptionnel que Beverly et Gerald ont fourni au sein de Cintas », déclare Scott D. Farmer, président exécutif de Cintas. « Leur expertise, leur engagement indéfectible et leur vision nous ont constamment guidés vers le succès et ont été d'une valeur inestimable pour notre organisation. »

Beverly K. Carmichael

Carmichael a été élue au conseil d'administration de Cintas en janvier 2024 et apporte plus de 30 ans d'expérience en ressources humaines et en droit du travail, en développant et en exécutant des stratégies visant à améliorer l'expérience des employés et des clients et à maximiser la performance de l'entreprise.

Elle a été vice-présidente exécutive, chef des ressources humaines, de la culture et des ressources chez Red Robin Gourmet Burgers de 2017 à 2019, dirigeant les équipes des ressources humaines et juridiques. Plus tôt dans sa carrière, Carmichael a occupé divers postes de direction chez Ticketmaster, Rockwell Collins et Southwest Airlines et était avocate en exercice chez Manatt, Phelps & Phillips, LLP.

« C'est un véritable honneur, en particulier parce qu'il y a tant d'administrateurs d'exception dans tout le pays et dans le monde entier, et faire partie de cette liste relativement petite est une distinction spéciale », déclare Carmichael. « Je suis tout aussi honorée d’être reconnue en tant qu’administratrice chez Cintas parce que je connais l’entreprise depuis de nombreuses années, car j’ai travaillé dans des sociétés clientes de Cintas. J’ai toujours été impressionnée par leurs produits et services, leur professionnalisme et bien évidemment leurs équipes. C’est un sentiment unique de pouvoir boucler la boucle et d’être à présent administratrice chez Cintas. »

Gerald S. Adolph

Adolph a été élu au conseil d'administration de Cintas en 2006 et est le président du comité de rémunération.

Adolph a précédemment été senior partner chez Booz & Company (anciennement Booz Allen Hamilton), une société de conseil, de 1981 à 2016. Il a occupé de nombreux postes de direction chez Booz & Company, notamment ceux de Worldwide Chemicals Practice Leader, Worldwide Consumer and Health Practice Leader et Global Mergers and Restructuring Practice Leader.

« Il est formidable d'être inclus dans le palmarès des administrateurs d'entreprise de Savoy », déclare Adolph. « Je regarde les biographies et les parcours de certaines des personnes qui ont été nommées, et ma première pensée est : « Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas moi qu'ils voulaient choisir. » C’est un groupe incroyable d’hommes et de femmes, et il est merveilleux de voir ce qu’ils ont accompli. »

