Tradu entre en partenariat avec TradingView pour proposer les meilleurs outils de création de graphiques et de trading à sa clientèle mondiale

Tradu, la puissante plateforme de trading multi-actifs, annonce un partenariat stratégique avec TradingView, une plateforme de premier plan pour les traders et les investisseurs qui fournit des données en temps réel, des graphiques personnalisables et des outils d'analyse technique.

Grâce à ce partenariat, les clients de Tradu auront accès à la bibliothèque de graphiques la plus sophistiquée de TradingView, ce qui leur permettra d’analyser plus efficacement les marchés, de créer des modèles de graphiques personnalisés et d’exécuter des transactions de manière fluide à l’aide du front-end primé de TradingView au sein de l’écosystème Tradu CFD, le tout avec une authentification unique et sans frais supplémentaires. Cette intégration représente une amélioration significative des ressources mises à la disposition des utilisateurs de Tradu, garantissant qu’ils disposent des meilleurs outils à portée de main.

L'outil de création de graphiques et de trading comprend :

plus de 110 outils de dessin avancés, plus de 100 indicateurs techniques et plus de 10 types de graphiques différents

des capacités avancées de création de graphiques, y compris le trading à partir du graphique, l'affichage de plusieurs graphiques à la fois, la création d'instantanés et de dessins de graphiques, des résolutions personnalisées et une mise à l'échelle avancée des cours

les dernières actualités du marché tirées du fil d’actualité de Tradu

un stockage côté serveur des listes de surveillance et des paramètres

Brendan Callan, CEO de Tradu, déclare : « Chez Tradu, notre objectif a toujours été de fournir à nos clients les outils les plus sophistiqués pour améliorer leur expérience de trading. TradingView s'est avéré être un leader dans les solutions graphiques et de trading, et nous sommes ravis d'offrir sa plateforme à nos clients sans frais supplémentaires. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre mission de fournir des ressources de pointe qui permettent aux traders et aux investisseurs actifs de réussir. »

Pierce Crosby, directeur général de TradingView, déclare : « En tant que nouvelle plateforme, Tradu bénéficie d'un positionnement unique sur le marché, étant donné qu’il construit toutes les nouvelles technologies et exploite les meilleurs outils de création de graphiques de sa catégorie, parmi d’autres excellentes ressources pour les traders. Nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe Tradu pour mettre de nouveaux produits sur le marché et donner aux traders la possibilité de négocier plusieurs classes d’actifs à partir d’une seule plateforme. »

À propos de Tradu

Tradu fait partie de Stratos Group International, LLC (« Stratos »), une filiale en exclusivité de Jefferies Financial Group Inc. (« Jefferies ») (NYSE : JEF). La société fournit aux traders et investisseurs actifs au Royaume-Uni, en Europe et au-delà un accès à des milliers d'actifs négociables* sur les actions, les matières premières, les CFD, les devises, les bons du Trésor, les indices et les cryptomonnaies.

*Les produits et services varient selon la région, visitez tradu.com pour savoir quels produits sont disponibles dans votre région.

Tradu a son siège à Londres et possède des bureaux dans le monde entier. L’équipe internationale de Tradu parle plus de deux douzaines de langues et tire fierté de sa réactivité et de l’aide qu’elle apporte à ses clients.

Stratos exploite également FXCM, une plateforme de change et de CFD fondée en 2001. Stratos continuera à offrir les services de FXCM parallèlement à la plateforme multi-actifs de Tradu.

Les filiales de Stratos sont agréées et réglementées au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Afrique du Sud.

