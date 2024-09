Thermax s’associe à Ceres pour la production d’hydrogène vert par électrolyse à oxyde solide (SOEC) à grande échelle en Inde

PUNE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Thermax, l’un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques et environnementales et partenaire de confiance dans la transition énergétique, a annoncé une collaboration stratégique avec Ceres Power Holdings plc (CWR.L), l’un des principaux développeurs de technologies d’énergie propre. Les deux sociétés ont conclu un accord de licence mondial non exclusif pour que Thermax fabrique, vende et entretienne des modules de réseau de piles (SAM) basés sur la technologie avancée d’électrolyse à oxyde solide (SOEC) de Ceres. Thermax développera, commercialisera et vendra également des modules d’équilibrage SAM (SBM) et des modules d’électrolyseur SOEC de plusieurs mégawatts. Ce partenariat marque une étape importante dans l’accélération du déploiement de la technologie SOEC en Inde et dans le monde, qui permettra de produire de l’hydrogène vert de manière rentable.

Dans le cadre de ce partenariat, Thermax mettra à profit sa vaste expérience en matière d’intégration thermique et de récupération de la chaleur perdue pour fabriquer un SAM pressurisé unique en son genre, ainsi que pour concevoir, mettre au point et développer un module d’équilibrage SAM (SBM), qui servira de base au développement ultérieur d’un module d’électrolyseur SOEC de plusieurs MW.

Cette collaboration devrait révolutionner le paysage de la production d’hydrogène en fournissant des systèmes qui sont jusqu’à 25 % plus efficaces que les technologies d’électrolyse à basse température existantes et qui utilisent efficacement la vapeur générée par la récupération de la chaleur et des déchets des processus industriels. Cela en fait une solution optimale pour décarboniser les industries difficiles à réduire telles que l’ammoniac/les engrais, l’acier, les raffineries et la production chimique.

En vue de cette commercialisation, Thermax prévoit d’établir une usine de fabrication d’électrolyseurs, de développer la chaîne d’approvisionnement et de localiser les composants essentiels.

Cette collaboration place Thermax parmi les rares entreprises au monde à fournir des systèmes SOEC à grande échelle pour des applications commerciales.

À propos de ce partenariat, Ashish Bhandari, directeur général et CEO de Thermax, déclare : « En Inde, des progrès considérables sont réalisés en faveur des sources d’énergie renouvelables, en particulier de l’hydrogène vert, le pays ayant pour objectif de produire 5 millions de tonnes métriques d’hydrogène vert d’ici à 2030. Nous sommes ravis de nous associer à Ceres pour introduire en Inde la technologie avancée de l’électrolyse à oxyde solide (SOEC). En tirant parti de notre expertise en matière de gestion thermique, nous souhaitons offrir une solution de production d’hydrogène hautement efficace et rentable qui accélérera la transition énergétique en Inde et dans le monde. Cette collaboration s’inscrit dans notre engagement à trouver des solutions durables pour accélérer la décarbonisation des industries difficiles à réduire. »

Phil Caldwell, CEO de Ceres, déclare : « Je suis heureux d’annoncer notre partenariat de systèmes SOEC avec Thermax, un leader de l’ingénierie dans le domaine de l’énergie et de l’environnement qui opère en Inde, en Europe et en Asie du Sud-Est. Ce dernier accord de licence de système permettra à Ceres de pénétrer le marché indien, qui devient rapidement l’un des marchés les plus dynamiques et de plus en plus importants pour l’hydrogène vert, l’acier vert et l’ammoniac vert.

Il s’agit d’un accord d’une importance stratégique pour Ceres, car nous continuons à construire notre écosystème mondial de partenaires de classe internationale. Notre technologie permet à Thermax de développer des solutions d’hydrogène de nouvelle génération pour ses clients dans les secteurs industriels difficiles à maîtriser, ce qui stimule la demande du marché pour nos licenciés industriels. Notre arrivée dans cette nouvelle région représente une opportunité passionnante pour Ceres, car nous contribuons à ouvrir la voie à la décarbonisation de l’industrie sur ce marché en plein essor. »

À propos de Thermax Limited

Thermax Limited (NSE : THERMAX) est un conglomérat de premier plan dans le domaine de l’énergie et de l’environnement et un partenaire de confiance dans la transition énergétique. Le vaste portefeuille de Thermax comprend des solutions en matière d’air pur, d’énergie propre, d’eau propre et de produits chimiques. Grâce à ses partenariats industriels de longue date dans de nombreux secteurs, Thermax a acquis une solide expertise en matière d’audit, de conseil, d’exécution et de maintenance, associée à des solutions numériques, ce qui lui permet d’offrir une expérience unifiée en matière de gestion de l’énergie et de l’environnement. En s’appuyant sur ses capacités d’ingénierie distinctives, Thermax convertit les coûts en profits tout en protégeant l’environnement, une situation gagnant-gagnant pour l’industrie et la société dans son ensemble. Thermax exploite 14 sites de production en Inde, en Europe et en Asie du Sud-Est et compte 43 filiales indiennes et internationales.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.thermaxglobal.com ou suivez-nous sur LinkedIn

À propos de Ceres

Ceres est l’un des principaux développeurs de technologies d’énergie propre : l’électrolyse pour la production d’hydrogène vert et les piles à combustible pour la production d’électricité. Grâce à son modèle de licence à faible coût, Ceres a établi des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises du monde, telles que Bosch, Doosan, Delta, Denso et Weichai. La technologie à oxyde solide de Ceres favorise une plus grande électrification de nos systèmes énergétiques et produit de l’hydrogène vert à haut rendement comme moyen de décarboniser les industries à forte intensité d’émissions telles que la sidérurgie, l’ammoniac et les carburants de l’avenir. Ceres est cotée à la Bourse de Londres (« LSE ») (LSE : CWR) et est classée par le LSE Green Economy Mark, qui identifie les sociétés cotées tirant plus de 50 % de leur activité de l’économie verte.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ceres.tech ou suivez-nous sur LinkedIn

