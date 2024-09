Wasabi Technologies s'associe à Grass Valley pour permettre l'archivage simplifié sur le cloud des contenus médias pour les événements en direct

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Wasabi Technologies, spécialiste du stockage cloud, annonce aujourd'hui que Grass Valley, l'un des principaux fournisseurs de technologies pour l'industrie des médias et du divertissement, proposera au sein d’AMPP le stockage cloud à faible coût et à haute performance de Wasabi.

Les clients de Grass Valley pourront désormais mettre en place des flux de production média efficaces et flexibles pour la création, la gestion et la distribution de contenu d'événements en direct.

Aux quatre coins du monde, les organisations de médias et de divertissement sont à la recherche de solutions capables de rationaliser la création et la distribution de contenu tout en réduisant les coûts.

L’AMPP répond à ce besoin en fournissant des flux de travail agiles et définis par logiciel et en permettant aux clients de sélectionner les meilleures solutions sur une seule plateforme commune ainsi que de bénéficier d'un contrôle et d'une flexibilité ultimes. En associant ces capacités au stockage cloud fiable de Wasabi, qui n’impose aucun frais de sortie, les utilisateurs d'AMPP peuvent librement déplacer les actifs dans et hors du stockage Wasabi sans encourir de dépenses imprévisibles. L'intégration du stockage Wasabi peut désormais prendre en charge les applications AMPP pour l'archivage actif, la diffusion en direct et les workflow de montage.

« L'AMPP a révolutionné le secteur de la diffusion en offrant la plateforme la plus flexible, la plus évolutive et la plus efficace pour la production et la distribution de médias », déclare Whit Jackson, VP Media & Entertainment chez Wasabi. « L'ajout du stockage cloud de Wasabi à la plateforme AMPP permet d'atteindre les objectifs de réduction des coûts opérationnels, de permettre aux utilisateurs d'AMPP d'augmenter ou de réduire facilement le stockage en fonction des besoins, et aux sociétés de médias de diffuser davantage de contenus sur plus de canaux. »

« En ajoutant le stockage cloud de Wasabi à l’AMPP, Grass Valley s’engage à fournir à ses clients les outils les plus innovants, agiles et efficaces pour prospérer dans un paysage en constante évolution », affirme Adam Marshall, Chief Product Officer chez Grass Valley. « L'évolutivité et la flexibilité qu'offre le stockage cloud de Wasabi en font un choix naturel pour l'écosystème AMPP. »

Ensemble, Grass Valley et Wasabi permettent aux professionnels des médias d'innover en toute confiance, en s'assurant que leur contenu soit toujours accessible, protégé et prêt pour le prochain grand événement en direct.

Grass Valley présentera Wasabi parmi ses partenaires Alliance de l'écosystème AMPP du 13 au 16 septembre à l'IBC 2024 au centre RAI d'Amsterdam. Visitez le stand 9.A01 pour rencontrer Wasabi et l'équipe Grass Valley.

À propos de Wasabi Technologies

Reconnue comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide, Wasabi s'est donné pour mission de stocker les données du monde entier en rendant le stockage cloud abordable, prévisible et sécurisé. Avec Wasabi, les entreprises visionnaires ont la liberté d'utiliser leurs données quand elles le souhaitent, sans être confrontées à des frais imprévisibles ou à un verrouillage des fournisseurs. Au contraire, elles sont libres d'élaborer les meilleures solutions avec l'écosystème à croissance rapide de partenaires indépendants d'applications cloud. Des clients et des partenaires du monde entier font confiance à Wasabi pour les aider à mettre leurs données au travail afin de libérer tout leur potentiel.

Rendez-vous sur wasabi.com pour en savoir plus.

À propos de Grass Valley

Grass Valley est un leader technologique dans le secteur des médias en direct et du divertissement. Nous travaillons avec 90 % des plus grandes marques médiatiques mondiales, offrant à leurs centres de production en direct, unités de production mobiles, rédactions 24h/24 et plateformes de streaming sportif des solutions qui améliorent leur productivité, grâce à des systèmes SaaS et matériels. Nos solutions permettent aux créateurs de contenu et aux prestataires de services de produire et diffuser des événements en direct captivants, de manière rentable.

Qu'il s'agisse de caméras compatibles IP ou de systèmes avancés de production et de diffusion, nos innovations sont à la pointe de la technologie des médias en direct. Nous restons des pionniers, en développant des solutions qui optimisent la création et la diffusion de contenus en direct, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de revenus.

Basée à Montréal, Grass Valley est active dans le domaine des technologies des médias depuis plus de 65 ans et fait désormais partie de Black Dragon Capital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur grassvalley.com.

Certains produits peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Pour plus d'informations, consultez : grassvalley.com/patents.