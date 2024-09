Le leader de la création de contenu média en Roumanie choisit Verimatrix Streamkeeper

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce aujourd'hui que le groupe Antena TV, le principal fournisseur de contenu média du pays, basé à Bucarest, a sélectionné la suite de technologies de cybersécurité et de lutte contre le piratage Streamkeeper de Verimatrix.

Depuis 1993, le groupe Antena TV propose des contenus de qualité, dont Antena 1, Antena Stars, Happy Channel et ZU TV, et se distingue par ses innovations sur le marché roumain grâce à ses actifs numériques, notamment son service de streaming AntenaPLAY, qui s'apprête à être le premier à exploiter la puissance de Verimatrix Streamkeeper. Afin de protéger efficacement ses offres de plus en plus nombreuses et de lutter contre les menaces telles que l'ingénierie inverse, Verimatrix Streamkeeper offre une protection de premier plan et multicouche contre le piratage numérique permettant de renforcer les activités d'AntenaPLAY.ro et de garantir la conformité aux normes de l'industrie.

La suite Verimatrix Streamkeeper est la première suite de produits du marché à associer protection du contenu et cybersécurité. Elle a été spécialement conçue pour bloquer, traquer et éliminer le piratage vidéo, fournir une solution de prévention contre la perte de contenu vidéo et garantir une expérience exceptionnelle pour les utilisateurs. Les plateformes de streaming, les CDN et les applications sont la cible d'attaques. Les pirates ne se contentent pas de pirater le contenu, ils affectent aussi négativement les revenus générés par les abonnés et entraînent une augmentation des coûts de distribution des CDN. Les principaux propriétaires de contenu, détenteurs de droits, plateformes de streaming, NGOs et autres se tournent vers les solutions Multi-DRM, Counterspy et Watermarking de Verimatrix Streamkeeper pour des protections avancées et à plusieurs niveaux.

« AntenaPLAY souhaite la protection d'une solution qui lui offre toute la souplesse et la capacité d'évolution nécessaires, tout en étant financièrement avantageuse et simple à exploiter », a déclaré Mihai Ionita, CEO d'Antena TV Group. « Nous avons été particulièrement impressionnés par l'excellent accompagnement apporté lors de la phase d'intégration et par la fluidité avec laquelle Verimatrix Streamkeeper a interopéré avec notre écosystème existant. Cela a contribué au bon déroulement de l'ensemble du processus sans stress supplémentaire ».

« La suite Verimatrix Streamkeeper est bien plus qu'un simple dispositif anti-piratage - c'est une forteresse éprouvée conçue pour protéger les précieux contenus qui alimentent les plateformes numériques en pleine croissance telles que celles d'Antena TV Group », a déclaré Andrew Bear, Head of Anti-piracy Business de Verimatrix. « Nous sommes heureux de compter Antena TV Group parmi les nouveaux clients européens de Streamkeeper. »

À propos d'Antena TV Group

Qu'il s'agisse des programmes les plus appréciés, de séries émouvantes ou de reportages sur des sujets de société, le groupe Antena crée des expériences télévisuelles mémorables et uniques depuis plus de 31 ans, devenant ainsi le plus grand créateur de contenu 100 % roumain. Nous sommes en constante évolution, car le succès repose sur les personnes - des équipes talentueuses de professionnels passionnés et imaginatifs qui transforment les idées en contenu exceptionnel et en expériences uniques. Visitez le site www.a1.ro.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.