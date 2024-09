Tradu faz parceria com TradingView para levar as melhores ferramentas de gráficos e negociação a clientes internacionais

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Tradu, a poderosa plataforma de negociação de múltiplos ativos, anunciou uma parceria estratégica com a TradingView, uma plataforma líder para operadores e investidores que fornece dados em tempo real, gráficos personalizáveis ​​e ferramentas de análise técnica.

Mediante esta parceria, os clientes da Tradu terão acesso à biblioteca de gráficos mais sofisticada da TradingView, que os capacita a analisar mercados de modo mais eficaz, criar modelos de gráficos personalizados e executar negociações com perfeição ao usar a premiada interface da TradingView dentro do ecossistema Tradu CFD, tudo com login único e sem taxas adicionais. Esta integração representa uma melhoria significativa aos recursos disponíveis para os usuários da Tradu, garantindo que tenham as melhores ferramentas na ponta dos dedos.

A ferramenta de gráficos e negociação inclui:

Mais de 110 ferramentas de desenho avançadas, mais de 100 indicadores técnicos e mais de 10 tipos diferentes de gráficos

Recursos avançados de gráficos, incluindo negociação a partir do gráfico, exibição de diversos gráficos de uma vez, criação de instantâneos e desenhos de gráficos, resoluções personalizadas e dimensionamento avançado de preços

Notícias de mercado atualizadas do canal de notícias da Tradu

Armazenamento por parte do servidor de listas de observação e configurações

Brendan Callan, Diretor Executivo na Tradu, comentou: “Nosso objetivo na Tradu sempre foi oferecer a nossos clientes as ferramentas mais sofisticadas disponíveis para aperfeiçoar sua experiência de negociação. A TradingView comprovou ser líder em soluções de gráficos e negociação, e estamos animados em oferecer sua plataforma a nossos clientes sem custo adicional. Esta parceria se alinha perfeitamente a nossa missão de proporcionar recursos de ponta que capacitem operadores e investidores ativos a ter sucesso."

Pierce Crosby, Diretor Geral na TradingView, comentou: “Como uma nova plataforma, encontramos a Tradu em uma posição única no mercado, considerando que estão desenvolvendo uma tecnologia totalmente nova e aproveitando as melhores ferramentas de gráficos da categoria, entre outros ótimos recursos para operadores. Iremos trabalhar em estreita cooperação com a equipe da Tradu para trazer novos produtos ao mercado e dar aos operadores a capacidade de negociar diversas classes de ativos, tudo a partir de uma única plataforma."

Sobre a Tradu

A Tradu é parte da Stratos Group International, LLC ("Stratos"), uma subsidiária integral da Jefferies Financial Group Inc. ("Jefferies") (NYSE:JEF). Ela oferece aos operadores e investidores ativos no Reino Unido, Europa e mais além acesso a milhares de ativos negociáveis* em ações, commodities, CFDs, forex, títulos do tesouro, índices e criptomoedas.

* Os produtos e serviços variam conforme a região. Acesse tradu.com para verificar quais produtos estão disponíveis em sua região.

A Tradu tem sede em Londres (Inglaterra) e conta com escritórios no mundo todo. A equipe internacional da Tradu fala mais de duas dúzias de idiomas e se orgulha de seu suporte ao cliente ágil e prestativo.

A Stratos também opera a FXCM, uma plataforma FX e CFD fundada em 2001. A Stratos vai continuar oferecendo serviços FXCM juntamente com a plataforma de múltiplos ativos da Tradu.

As subsidiárias da Stratos são autorizadas e regulamentadas no Reino Unido, Europa, Austrália e África do Sul.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.