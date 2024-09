Anaplan choisit NetApp pour unifier son stockage de données et accélérer le déploiement de l'IA

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), le chef de file des infrastructures de données intelligentes, annonce ce jour que le fournisseur d'une plateforme leader sur le marché pour la planification et la prise de décision d'entreprise, a choisi NetApp comme principal fournisseur de stockage. En adoptant le stockage de données unifié NetApp pour actualiser les systèmes de stockage dans quatre centres de données à travers le monde, Anaplan consolide le stockage de ses déploiements de cloud public et privé, simplifie sensiblement ses opérations de données et renforce l'innovation pour ses solutions axées sur l'IA.

Anaplan permet aux entreprises, tous secteurs confondus, de planifier et d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux grâce à sa plateforme SaaS basée sur le cloud et construite avec l'IA. Les clients d'Anaplan peuvent utiliser sa plateforme optimisée par l'IA pour accélérer les processus de prise de décision tout en produisant de meilleurs résultats tels que l'augmentation des revenus, l'amélioration des ventes et l'optimisation des prévisions. Pour assurer un déploiement fiable et efficace de sa plateforme SaaS à l'échelle mondiale, Anaplan utilise un ensemble de fournisseurs de cloud et de systèmes sur site. Avant de sélectionner NetApp, Anaplan devait jongler avec plusieurs plateformes de stockage, ce qui ralentissait et alourdissait l'exécution des opérations de données nécessaires pour générer de puissantes informations basées sur l'IA pour les clients. Alors qu'Anaplan étudiait comment mettre à jour son infrastructure de stockage vieillissante, la société a décidé de consolider ses opérations cloud et sur site sur la base d'une infrastructure de données intelligente avec NetApp, qui dépasse les exigences de performance, de coût, de réplication et de disponibilité dont Anaplan a besoin pour innover avec l'IA.

« Chez Anaplan, nous déployons l'IA à tous les niveaux de notre plateforme afin que nos clients puissent élaborer de meilleurs plans et atteindre leurs objectifs commerciaux », déclare Adam Thier, Chief Product & Technology Officer Anaplan. « Auparavant, nos données sur site et en nuage fonctionnaient sur différentes plateformes, doublant au moins la quantité de travail nécessaire pour alimenter nos flux de données d’IA. En optant pour une approche unifiée de stockage de données sur site et en nuage, nous garantissons que toutes les modifications et tous les paramètres que nous utilisons pour notre gestion des données s'appliquent à l'ensemble de notre environnement. En bref, NetApp nous permet d'accomplir plus avec moins. »

Anaplan utilisera les systèmes de stockage NetApp AFF C-Series pour fournir la capacité nécessaire pour fournir de manière fiable et efficace son application SaaS aux clients et générer des économies en hiérarchisant les charges de travail de données secondaires dans les baies de stockage NetApp FAS. Pour améliorer encore l'efficacité de ses opérations de données, Anaplan utilise des services de stockage cloud natifs de fournisseurs de cloud public basés sur NetApp ONTAP®, permettant ainsi à son équipe de gérer facilement les données sur le multicloud hybride, un élément fondamental pour accélérer le flux de données pour l'IA. Les configurations NetApp MetroCluster assureront également une disponibilité et une protection élevées des opérations de données d’Anaplan en permettant des copies instantanées pour les sauvegardes et la récupération en cas de sinistre. Une telle approche simplifie les opérations de données pour Anaplan, ce qui permet à son équipe technique de se concentrer sur des initiatives plus complexes et à plus haute valeur, telles que l'expérimentation basée sur l'IA.

« NetApp dispose des compétences spécifiques pour prendre en charge les opérations IA d'Anaplan. L’IA fonctionne avec des données et les données avec NetApp », déclare César Cernuda, président, NetApp. « NetApp fournit un stockage de données unifié complet qui connecte n’importe quel type de données, n’importe quelle charge de travail et n’importe quel protocole de stockage, quel que soit l'emplacement des données de nos clients. Les relations étroites de NetApp avec les trois plus grands fournisseurs de services cloud permettent aux développeurs et aux clients d’Anaplan de disposer d’une solution inégalée de gestion des données sur cloud hybride, un facteur clé pour développer les capacités d’IA de manière sécurisée et responsable. L’infrastructure de données intelligente de NetApp permet à Anaplan de booster ses opérations de données d’IA et de répondre aux normes élevées de ses clients. »

