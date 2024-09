Mouser Electronics explore l'innovation durable en matière de réseaux intelligents dans sa dernière série de contenus

In the latest installment of its Empowering Innovation Together (EIT) technology series, Mouser explores the benefits of incorporating renewable energy into smart grid technology, emphasizing the role of AI and 5G in achieving sustainable grid management. (Photo: Business Wire)

The advanced electrical Smart Grid system of tomorrow uses digital technology and bidirectional communication to enhance the reliability and resilience of electricity distribution, integrating renewable energy sources, and enabling active participation from consumers as prosumers.

DALLAS-FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., le distributeur mondial agréé proposant les composants électroniques les plus récents et les produits d'automatisation industrielle, a publié aujourd'hui la dernière édition de sa série technologique Empowering Innovation Together (EIT), qui explore les avantages de l'intégration des énergies renouvelables dans la technologie des réseaux intelligents, en mettant l'accent sur le rôle de l'IA et de la 5G dans la gestion durable des réseaux.

L'adoption d'un système de réseau intelligent améliore la précision de la surveillance de la consommation d'énergie et de la distribution d'énergie. Elle assure aussi une communication bidirectionnelle entre le système et les utilisateurs. Cette approche décentralisée, réintroduit l'électricité provenant de sources multiples, recyclant l'énergie renouvelable dans le réseau intelligent. Ces innovations devraient soutenir l'infrastructure de recharge pour 50 % de tous les véhicules de passagers, ainsi que répondre aux besoins en électricité d'une population mondiale croissante, pour un avenir plus résilient et durable. Dans le cadre de l’EIT, les ingénieurs découvriront les avantages et les problématiques liés à la transition vers un système de réseau intelligent, le matériel impliqué et le potentiel de marché de cette technologie.

Dans les nouveaux épisodes du podcast The Tech Between Us, l'animateur Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser, s'entretient avec Chris Irwin, gestionnaire de programme au sein du Bureau de l'électricité du Département de l'Énergie des États-Unis (DOE). Ils discutent de l'intégration de l'IdO en relation avec le réseau intelligent et des mesures nécessaires pour garantir sa fiabilité et sa résilience. Del Stephens, Responsable technique principal pour les ressources énergétiques distribuées (DER) chez Summit Human Capital, rejoint Mouser pour examiner le rôle des véhicules électriques (VE) dans le réseau, ainsi que les moyens d'alléger et de stabiliser la consommation d'énergie.

« Le réseau intelligent n'est pas seulement une mise à niveau, c'est une révolution dans la gestion de l'énergie », a déclaré M. Yin. « En exploitant l'IA, la 5G et les sources renouvelables, les ingénieurs d'aujourd'hui s'efforcent de trouver des solutions qui transcendent la notion d'énergie. La technologie qui sous-tend le réseau intelligent a un potentiel énorme – nous sommes ravis de partager certaines des connaissances que nous avons acquises. »

Cette série offre des ressources complètes aux professionnels de l'ingénierie, notamment des articles techniques, des cas d'utilisation, une infographie, une vidéo et du contenu exclusif pour les abonnés. Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes de composants électroniques les plus reconnus de l'industrie.

Pour en savoir plus, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation/smart-grid/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X et YouTube.

En tant que distributeur mondial agréé, Mouser propose la plus large sélection des derniers semi-conducteurs, composants électroniques et produits d'automatisation industrielle. Les clients de Mouser peuvent s'attendre à recevoir des produits 100 % certifiés et authentiques, entièrement traçables de chacun de ses partenaires fabricants. Pour accélérer les conceptions des clients, le site Web de Mouser propose une vaste bibliothèque de ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques de produits, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d'application, des informations de conception technique, des outils d'ingénierie et d'autres informations utiles.

Les ingénieurs peuvent se tenir au courant des actualités passionnantes des produits, des technologies et des applications d'aujourd'hui grâce à la newsletter électronique gratuite de Mouser. Les abonnements aux bulletins d'information et de référence de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins uniques et changeants des projets des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur n'offre aux ingénieurs autant de personnalisation et de contrôle sur les informations qu'ils reçoivent. Découvrez les technologies émergentes, les tendances des produits et bien plus encore en vous inscrivant dès aujourd'hui sur https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

