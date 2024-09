Ikonisys et BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA renforcent leur partenariat en vue d'étendre leur offre de services de cytologie au Brésil

PARIS & SÃO PAULO, Brésil--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui qu’Hospitex International, sa société détenue à 100%, a signé un protocole d’accord (MOU, Memorandum Of Understanding, en anglais) avec BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA, l'un des principaux fournisseurs de services d’anatomopathologie au Brésil, marquant ainsi une expansion significative de leur collaboration au Brésil. Ce partenariat vise à faciliter l’accès aux outils de diagnostic et améliorer les résultats des soins de santé dans l'État de São Paulo grâce à l'acquisition d'équipements de cytologie de pointe supplémentaires.

Plus précisément, le protocole d'accord prévoit l'acquisition par BIO BRASIL de 10 systèmes Cytofast Plus supplémentaires et de 50 000 kits de réactifs. La Société étendra ainsi sa production de diagnostics, en complément des 7 systèmes déjà déployés en collaboration avec Hospitex, afin de répondre à la demande croissante de tests HPV (papillomavirus) et de diagnostics à partir de la cytologie urinaire à São Paulo. En outre, un projet pilote avec la dernière technologie d'hybridation in situ par fluorescence (FISH) sera mené au sein du laboratoire central de BIO BRASIL afin de tester la solution de diagnostic avancé d'Ikonisys en cytologie urinaire. Ce projet vise à introduire des applications innovantes pour les lésions malpighiennes intra-épithéliale de bas grade (LSIL) et les cellules malpighiennes atypiques de signification indéterminée (ASCUS) dans les tests du HPV. Le système a déjà été expérimenté avec succès avec la mairie de São Paulo.

Dans le cadre de cet accord, BIO BRASIL assurera l'intégration et le déploiement opérationnel des nouveaux équipements, la formation du personnel ainsi que la promotion favorisant l’accessibilité aux services de cytologie, tandis qu'Ikonisys fournira les équipements et kits de réactifs, dispensera un support technique et des formations, et poursuivra les initiatives de R&D. Ce partenariat, d'une durée de deux ans, vise à promouvoir l'innovation dans le domaine du diagnostic pathologique. Les deux entreprises se sont engagées à passer une première commande d'équipements et de matériel d'ici la fin de l'année 2024, afin de garantir un déploiement rapide de manière à répondre aux besoins du marché.

L'État de São Paulo représente un marché considérable pour les services de cytologie. Avec près de 8 millions de femmes en âge d'être dépistées pour le cancer du col de l'utérus, les tests HPV préventifs sont devenus une priorité de santé publique, la couverture urbaine actuelle excédant 70%. En outre, l'État de São Paulo enregistre environ 20 000 nouveaux cas de cancer de la vessie par an, ce qui témoigne de la demande croissante de diagnostics en cytologie urinaire.

Francesco Trisolini, Directeur des Opérations d'Ikonisys, déclare : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec BIO BRASIL qui s’inscrit dans notre stratégie d'expansion à l'échelle mondiale. Ce partenariat marque une étape importante dans notre engagement : faire progresser les technologies de cytologie et améliorer les services de santé dans les zones géographiques où il existe un besoin considérable de sauver des vies humaines. »

Grâce à cette collaboration, BIO BRASIL consolidera sa position de leader des laboratoires d'anatomie pathologique au Brésil et Ikonisys entend imposer sa technologie en tant que référence pour la cytologie en milieu liquide (LBC) au Brésil.

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

À propos de BIO BRASIL TECNOLOGIA

BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA est une société de distribution de premier plan à São Paulo, Brésil, également partenaire d'un laboratoire de référence nommé APOIOLAB, fournisseur de services d'anatomie pathologique et de biologie moléculaire basé à São Paulo, Brésil. BIO BRASIL possède également une usine à Belo Horizonte, Minas Gerais, qui produit des réactifs d'hématologie, de chimie chimique et d'analyse d'urine. Reconnue pour son excellence et son sens de l'innovation, BIO BRASIL est devenue l'un des principaux fournisseurs de diagnostics pathologiques, au service d'un vaste réseau de prestataires de soins de santé et de patients. Son engagement en faveur de la qualité et de la précision lui a permis de se positionner comme un partenaire de confiance dans le domaine des soins de santé à travers le pays. BIO BRASIL possède également une autre usine fabriquant des boîtes pour l'élimination des déchets hospitaliers, et est titulaire d'un brevet en partenariat avec l'Université de Campinas - UNICAMP pour le dépistage des parasites intestinaux, avec le développement d'un équipement d'analyse automatisé.

Plus d'informations sur www.bio-brasil.com

Avertissement

