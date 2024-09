Konfer lance son guide de vérification de conformité à la loi DORA pour aider l’UE à respecter l’échéance de janvier 2025 et collabore avec le cabinet d’avocats Osborne Clarke pour proposer ces services aux organisations européennes

MILPITAS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Konfer, entreprise basée dans la Silicon Valley et spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle agentique, a annoncé aujourd’hui le lancement de son guide de vérification de conformité à la loi DORA. Cet outil innovant vise à accompagner les institutions financières de l’Union européenne dans leur mise en conformité avec les exigences de la loi DORA, en vue de l’échéance de janvier 2025.

Les questions du guide de vérification à la conformité à la loi DORA de Konfer sont conçues pour accompagner les institutions financières dans la gestion des exigences complexes de la Loi sur la résilience opérationnelle numérique (Digital Operational Resilience Act, DORA). L’agent IA de Konfer a analysé en profondeur cette réglementation, transformant ses obligations en une série de questions pratiques. Ces questions permettent non seulement d’évaluer la conformité, mais aussi d’intégrer les réponses des équipes, offrant ainsi une vision complète de la résilience opérationnelle de l’organisation. Cela permet d’identifier les vulnérabilités potentielles et d’optimiser les processus de gestion des risques.

« Le guide de vérification de conformité à la loi DORA de Konfer a été conçu pour aider les institutions financières de l’UE non seulement à obtenir une traduction de leur conformité à la loi DORA, mais aussi à mettre en œuvre activement les contrôles au sein de leurs équipes et à opérationnaliser cette conformité », a déclaré Debu Chatterjee, PDG de Konfer. « Il élimine les incertitudes et les interprétations approximatives, tout en offrant aux responsables des TIC et de la conformité une grille d’évaluation claire, permettant une mise en œuvre dans les délais les plus courts, compte tenu de l’échéance de janvier 2025 qui approche », ajoute-t-il.

Les responsables informatiques et de la conformité des institutions financières de l’UE doivent définir les éléments qu’une entité financière doit identifier et évaluer lors de la sous-traitance de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes. Il revient donc à l’institution financière de collecter les réponses des fournisseurs tiers, de les analyser et de repérer les vulnérabilités. « Avec Konfer Clear for DORA, les dirigeants disposent désormais d’une visibilité complète sur la conformité de leurs prestataires tiers et peuvent, de manière proactive, leur demander d’améliorer et de maintenir leur résilience », explique M. Chatterjee. « Notre objectif est de rendre la conformité opérationnelle, que ce soit en interne ou avec des fournisseurs externes, afin que les équipes de conformité puissent se concentrer sur l’analyse des risques, l’évaluation des vulnérabilités et la remédiation proactive, plutôt que sur des tâches répétitives », conclut-il.

Konfer s’est associé au cabinet d’avocats Osborne Clarke Netherlands pour développer le DORA Compliance Check, un service conçu pour les clients du cabinet. Osborne Clarke s’appuiera sur la plateforme Konfer Clear pour offrir à ses clients une analyse approfondie de leurs obligations en matière de conformité à la loi DORA, identifier les éventuelles lacunes et évaluer leur score de fiabilité.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Konfer et de permettre à nos clients d’accélérer leur mise en conformité avec la loi DORA grâce à Konfer Clear », a déclaré Johannes de Jong, associé en charge de la réglementation financière chez Osborne Clarke Netherlands. « Cet outil en ligne offrira à nos clients la possibilité de télécharger rapidement leurs documents de conformité et de recevoir une fiche d’évaluation Clear, fournissant ainsi des informations essentielles pour la gestion de leurs contrats TIC », ajoute-t-il.

Le guide de vérification de conformité à la loi DORA de Konfer s’intègre aisément aux flux de travail des institutions financières et peut se connecter à leurs systèmes informatiques internes et externes. Cette suite, alimentée par l’intelligence artificielle, est capable d’analyser rapidement les lacunes, de comparer les résultats aux nouvelles mises à jour des mandats de conformité et d’alerter les responsables informatiques et de la conformité.

Le guide de vérification de conformité à la loi DORA peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://konfer.ai/acts/finance/

À propos de Konfer : Basée à Milpitas, en Californie, Konfer est une entreprise soutenue par des fonds de capital-risque, spécialisée dans l’intelligence artificielle agentique. Elle propose des solutions de gestion des flux de travail en matière de gouvernance, permettant de faire face à la prolifération des réglementations à travers le monde de manière standardisée et évolutive.

À propos d'Osborne Clarke : Osborne Clarke est un cabinet d'avocats international à service complet, comptant plus de 330 associés et 1 630 experts juridiques répartis sur 26 bureaux dans le monde. Nous combinons la proximité et l’attention d’un cabinet local avec les ressources et l’envergure d’une structure internationale, offrant ainsi des solutions efficaces à des enjeux complexes. Osborne Clarke accompagne une clientèle prestigieuse dans des secteurs variés, tels que l’énergie et les services publics, les services financiers, les sciences de la vie et la santé, la mobilité et les infrastructures, le commerce de détail et les biens de consommation, la technologie, les médias et les communications, l’immobilier, ainsi que les solutions dédiées à la gestion des talents.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.