AVEC LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS A MARSEILLE, GCC POURSUIT SON ACTION EN FAVEUR DE LA DÉCARBONATION AVEC SES PARTENAIRES, HOFFMANN GREEN CEMENT ET NÉOLITHE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

GCC, toujours à la recherche de solutions novatrices et durables, prolonge sa collaboration avec Hoffmann Green Cement (Paris:ALHGR). Un pas supplémentaire est franchi dans le déploiement de l’utilisation de béton bas-carbone avec l’arrivée de Néolithe. A Marseille, les trois partenaires viennent de couler un radier pour une dalle de chargement de carburant à très faible empreinte carbone pour la RTM (Régie des Transports Métropolitains). Le béton H-UKR utilisé intègre 20 % de granulat obtenu par fossilisation accéléré de déchets de chantiers non recyclables fabriqué par Néolithe. Ce radier va être utilisé par la direction ingénierie et technique de GCC pour relever des mesures précises en termes de décarbonation et de durabilité en comparaison de l’utilisation d’un béton classique.

Sollicité pour créer un site de dépôt de bus temporaire à Marseille pour la RTM, les équipes Travaux de GCC Provence et la Direction Technique de GCC ont saisi cette opportunité pour lancer une série de tests sur la résistance, la durabilité et le comportement dans le temps du premier béton H-UKR d’Hoffmann Green Cement Technologies réalisé avec des granulats recyclés Néolithe. L’élément ciblé pour le test est la dalle de l’aire de chargement carburant.

Pour la première fois, GCC s’associe aussi avec la société Néolithe, créatrice d’une nouvelle matière, l’Anthropocite. Procédé breveté, cette matière se présente sous la forme de granulats minéraux issus de la fossilisation accélérée de déchets non-recyclables en mélange tels que le plastique, le bois ou encore la laine de verre. Pour ce projet mené par GCC, 20 % de ces granulats sont intégrés au béton bas carbone d’Hoffmann Green Cement Technologie.

Si l’utilisation de ce béton ne change rien quant à la mise en œuvre, elle change tout en termes de bilan carbone : 62 kg de CO 2 eq/m3 pour la formulation H-UKR + 20 % d’Anthropocite contre 167 pour un béton traditionnel CEM II/A !

Concrètement, GCC a coulé deux dalles identiques afin d’établir ses comparatifs :

- Une dalle avec un béton à formulation traditionnelle

- Une dalle avec 370 kg/m3 de ciment décarboné 0% clinker Hoffmann couplés aux granulats issus de la fossilisation des déchets de Néolithe à hauteur de 20 % en complément des 80 % de granulats standards.

Les tests ont déjà débuté et vont continuer pendant les deux ans d’exploitation de la dalle de chargement. Des mesurages de déformabilité sont prévus à 1, 2, 3 et 5 mois et un an. Puis, des essais de chargement à rupture seront menés au bout des 2 ans d’exploitation, pour les deux formulations (tradi, bas carbone), afin de comparer ultérieurement la différence de comportement mécanique à long terme.

« Ce projet illustre parfaitement l’un des piliers de GCC qui est de travailler au déploiement de solutions sobres et durables. Le travail que nous menons depuis plusieurs années avec Hoffmann Green Cement Technologies nous permet d’agir concrètement en ce sens et le partenariat avec Néolithe nous permet de faire un pas de plus dans le sens de la décarbonation, enjeu essentiel pour le bâtiment et la construction. », indique Patrick Dubourg, Directeur Général Adjoint GCC.

« Depuis 2020, notre collaboration avec GCC ne cesse de se renforcer, et ce projet en est une preuve éclatante ! Ensemble, avec des partenaires visionnaires comme Néolithe et RTM, nous sommes déterminés à révolutionner la construction en la décarbonant. Grâce aux granulats recyclés innovants de Néolithe, notre ambition est claire : fournir, dès aujourd'hui, le béton le plus décarboné au monde », déclare Julien Blanchard, Président du Directoire Hoffmann Green.

Laurence HEMERIT, Directrice des Infrastructures : « La RTM, très engagée en matière de réduction de l’impact carbone de ses activités, considère avec intérêt toute initiative en ce sens. La proposition de GCC nous a semblé très intéressante en ce qu’elle permet de réaliser un test comparatif à grande échelle et dans la durée permettant d’évaluer les qualités d’un béton bas carbone. Notre site de remisage de bus provisoire était de ce fait le candidat idéal pour cette expérimentation. »

À propos du groupe GCC

Groupe indépendant depuis plus de 20 ans, GCC intervient sur l’ensemble de la chaine de l’acte de construire et pour tous types de marchés et d’ouvrages. Fort de 50 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire et en Suisse, le groupe se positionne parmi les 10 premiers acteurs du BTP en France grâce à ses 3 pôles : CONSTRUCTION, ENERGIE, PROMOTION IMMOBILIERE. Il rassemble 2 863 collaborateurs et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de plus de 1.158 milliards d’euros.

Engagé pour une société durable, GCC privilégie la dimension humaine grâce à des collaborateurs autonomes et responsables, à une grande proximité territoriale et démontre une forte capacité d’innovation. Sa parfaite maîtrise de ses savoir-faire et de son expertise technique en fait le partenaire privilégié de ses clients et une entreprise soucieuse de l’épanouissement de ses collaborateurs. ETI indépendante, pérenne et engagée pour une société durable, GCC a l’ambition d’être l’ETI de préférence pour ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires. L’engagement de GCC est guidé par sa raison d’être :

« Bâtir ensemble des solutions sobres et durables

Permettre à chacun de se réaliser et d’entreprendre,

Pour contribuer à un avenir pérenne. »

www.gcc-groupe.com et sur https://fr.linkedin.com/company/groupe-gcc

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

www.ciments-hoffmann.fr

À propos de Neolithe

Fondée en 2019 par Nicolas Cruaud, Clément Bénassy et William Cruaud, Néolithe compte actuellement 200 employés. Leur mission commune consiste à traiter de manière efficiente les déchets non-recyclables en utilisant la Fossilisation accélérée.

Cette innovation, qui séquestre davantage de carbone qu’elle n’en émet, révolutionne la gestion des déchets en les transformant en pierre, permettant ainsi de revaloriser la totalité des déchets sous forme de granulats utiles dans le secteur du BTP.

À propos de la RTM

La Régie des Transports Métropolitains (RTM) exploite les réseaux de transports urbains et interurbains ainsi que des services complémentaires de mobilité qui lui sont confiés contractuellement par la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP). Elle exerce également une activité de transport ferroviaire de marchandises. Le Groupe est constitué de l’EPIC RTM, lui-même organisé en 3 établissements : urbain, interurbain et ferroviaire ; ainsi que de 4 filiales. Sur la totalité des réseaux exploités, le nombre de voyages validés s’élève à 156,5 millions en 2023.

Entreprise de service public engagée dans une démarche qualité, en 2024, la RTM a reçu le certificat NF Service Transport de voyageurs pour son réseau urbain historique (Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques, Septèmes-les-Vallons) sur les 3 modes bus, métro et tramway ainsi que 2 certificats ISO 9001 relatifs à la maintenance des installations et du matériel roulant.

https://www.rtm.fr/