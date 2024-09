Arsenal e NTT DATA anunciam parceria plurianual de transformação digital para oferecer experiências mais personalizadas e integradas aos torcedores do mundo inteiro

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A NTT DATA, líder global em negócios digitais e serviços de TI, anunciou hoje uma parceria plurianual com o Arsenal para se tornar a Parceira Oficial de Transformação Digital do clube. Como parceira líder em transformação para alguns dos maiores clubes esportivos e eventos esportivos do mundo, a NTT DATA trará novas tecnologias para aprimorar a experiência dos torcedores do Arsenal.

As duas empresas pretendem trabalhar juntas nos próximos anos para fortalecer a conexão do clube com torcedores do mundo inteiro. Isto será sustentado pelos principais recursos de transformação digital da NTT DATA, que ajudarão a aprimorar as plataformas e recursos digitais do clube para dar suporte ao crescimento, melhorar o desempenho e aprofundar a conexão com os torcedores.

A parceria permitirá à NTT DATA fornecer ferramentas de análise de dados, aprendizado de máquina e integrações em tempo real, que possibilitarão ao Arsenal criar uma experiência de torcedor enriquecida e superpersonalizada com oferta de conteúdo sob medida às suas comunidades em todo o mundo. Os torcedores também poderão aproveitar os recursos no ecossistema mais amplo do Arsenal com informações exclusivas, promoções e ofertas do clube e seus parceiros.

Juliet Slot, diretor comercial do Arsenal, disse: “Estamos muito animados em receber a NTT DATA como nossa primeira Parceira Oficial de Transformação Digital. A nossa ambição é fortalecer a nossa conexão com os torcedores ao redor do mundo para podermos atendê-los melhor. Melhorar a nossa capacidade digital é uma parte essencial desta jornada onde, por meio do serviço e da conexão com os torcedores, podemos impulsionar o nosso desempenho e o nosso crescimento.”

“O Arsenal é um dos clubes de futebol mais reconhecidos do mundo", disse Niccolo Spataro, CEO da NTT DATA no Reino Unido e Irlanda. "Seu compromisso em oferecer experiências excepcionais aos torcedores é pioneiro e seu objetivo de colocar as pessoas no centro da inovação está alinhado aos valores essenciais e à abordagem de negócios da NTT DATA. Estamos ansiosos para fazer essa parceria com o Arsenal, usando a nossa experiência para entregar a transformação digital que ajudará o Arsenal a criar experiências verdadeiramente notáveis ​​para seus torcedores e apoiadores do mundo inteiro."

A NTT DATA é especialista em transformação em esportes, atuando como parceira de tecnologia para grandes eventos esportivos em todo o mundo, incluindo eventos como o The Open e a NTT INDYCAR SERIES. Por meio de análise de dados em tempo real, IA, gêmeo digital e tecnologias 5G privadas nestes eventos, os torcedores ficam mais próximos de seus heróis e daqueles momentos decisivos, seja em casa, online ou nos estádios do futuro.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma inovadora global confiável que movimenta mais de US$ 30 bilhões em serviços de negócios e tecnologia. Atendemos 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidos em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para obter sucesso a longo prazo. Como Global Top Employer (um dos principais empregadores globais), temos diversos especialistas em mais de 50 países e um ecossistema consolidado de parceiros de empresas estabelecidas e start-ups. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicações, infraestrutura e conectividade. Somos também um dos principais fornecedores de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT, que investe mais de US$ 3,6 bilhões todos os anos em P&D para ajudar as empresas e a sociedade a avançarem com confiança e sustentabilidade para o futuro digital. Visite-nos em nttdata.com

Sobre o Arsenal Football Club

