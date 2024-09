Boyd Watterson et Amber Infrastructure finalisent une alliance stratégique, créant une plateforme mondiale de placements alternatifs de premier plan

CLEVELAND ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Boyd Watterson Asset Management (« Boyd Watterson ») et Amber Infrastructure Group Holdings Limited (« Amber ») ont annoncé la finalisation de leur alliance stratégique, une opération prévue. La transaction a été conclue le 30 août à la suite de l'obtention de tous les accords investisseurs nécessaires et de l'ensemble des autorisations réglementaires, notamment celle de la Financial Conduct Authority (instance de régulation du secteur financier britannique).

Cette alliance débouche sur la création d'une plateforme mondiale de gestion d'actifs diversifiés (biens immobiliers, actifs d'infrastructure et actifs à revenus fixes) comptant environ 35,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La nouvelle Société et ses filiales d'exploitation constituent un gestionnaire mondial de placements alternatifs de premier ordre, employant plus de trois cents collaborateurs dans des bureaux situés dans huit villes américaines et douze pays.

Les clients, partenaires et employés de Boyd Watterson et d'Amber devraient bénéficier du gain d'échelle de la plateforme mondiale issue de cette alliance, renforcée par la diversité de sa base de revenus, un plus large éventail d'opportunités de produits et une meilleure expertise en placements. Fonctionner sous une société mère commune, Boyd Watterson LLC, va augmenter la portée et les capacités des deux sociétés, étendant ainsi les possibilités d'investissements potentiels de leur clientèle mondiale.

« Nous sommes ravis d'avoir officiellement mis nos forces en commun. Cette transaction ouvre de nouvelles opportunités de placement intéressantes pour nos clients », a déclaré Brian Gevry, PDG de Boyd Watterson. « Les deux sociétés sont des leaders dans leurs catégories d'actifs respectives, et partagent un même engagement envers l'excellence et l'innovation. Désormais, nous pourrons combiner nos points forts pour proposer à nos clients des produits qui dépassent leurs attentes et favorisent la réussite à long terme. »

« La capacité de fonctionner sous une même société mère augmente le potentiel d'investissement à long terme pour nos clients », a affirmé Gavin Tait, PDG d'Amber. « Nos deux sociétés partagent une même mission : proposer un service client d'exception. Elles possèdent aussi une grande expérience dans la collaboration avec les gouvernements et agences gouvernementales. Cet alignement stratégique représente pour Amber un gain d'échelle qui va lui permettre d'étendre son activité mondiale en infrastructures, et notamment de saisir des opportunités dans le secteur des infrastructures américain, tout en débloquant de nouvelles possibilités pour les clients de Boyd Watterson. »

C'est Hunt Companies ( www.huntcompanies.com ), investisseur dans les deux sociétés, qui a identifié la complémentarité des activités et facilité la transaction.

À propos de Boyd Watterson Fondée en 1928 par sa précédente société, Boyd Watterson Asset Management, LLC (Boyd) est un gestionnaire leader de l'immobilier et des investissements à revenu fixe. Basée à Cleveland, dans l'Ohio (États-Unis), Boyd emploie 130 personnes réparties dans sept bureaux aux États-Unis. Boyd gère environ 18,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, par le biais de comptes gérés séparément et de plusieurs fonds assortis de stratégies immobilières et à revenu fixe. www.boydwatterson.com

À propos d'Amber Infrastructure Group Amber est un gestionnaire d'investissement international spécialisé dans la création d'investissements, la gestion d'actifs et la gestion de fonds. Amber gère ou conseille actuellement 9 fonds (2 cotés en bourse et 7 privés) représentant plus de 5 milliards de livres sterling (environ 6 milliards de dollars) de fonds sous gestion. Présente dans 12 pays, Amber gère 175 investissements dans des infrastructures représentant un total de 14 milliards de livres sterling (17,5 milliards de dollars) d'actifs sous gestion. L'activité principale d'Amber est axée sur la gestion d'actifs d'infrastructure dans les secteurs de l'infrastructure publique, des transports, de l'énergie, du numérique et de la démographie à l'international. Le siège d'Amber se trouve à Londres avec des bureaux en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Amber emploie plus de 180 professionnels dans le monde. www.amberinfrastructure.com

À propos de Hunt Companies Hunt Companies est une société d'investissement familiale fondée en 1947, basée à El Paso, au Texas (États-Unis), et ayant des intérêts dans les secteurs de l'immobilier, de l'infrastructure et des services financiers. En tant qu'opérateur propriétaire et exploitant, la Société dispose d'une solide plateforme d'investissement et d'une expertise en structuration financière. Hunt établit des relations durables afin de créer de la valeur pour ses investisseurs, ses clients, ses employés et les communautés. La Société et ses filiales s'engagent à promouvoir la croissance des communautés et un avenir durable grâce à ses pratiques commerciales, à des investissements ciblés et à des dons caritatifs. www.huntcompanies.com

