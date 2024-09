Arsenal et NTT DATA annoncent un partenariat pluriannuel de transformation numérique afin d'offrir aux supporters du monde entier des expériences plus fluides et personnalisées

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, chef de file mondial des services informatiques et commerciaux numériques, annonce ce jour un partenariat pluriannuel avec Arsenal pour devenir le partenaire officiel de la transformation numérique du club. En tant que partenaire de transformation de premier plan pour certains des plus grands clubs et événements sportifs au monde, NTT DATA apportera de nouvelles technologies pour optimiser l'expérience des supporters d'Arsenal.

Les deux organisations travailleront ensemble au cours des prochaines années pour renforcer les liens entre le club et les supporters aux quatre coins du globe. Cette collaboration s'appuiera sur les capacités de transformation numérique de NTT DATA, qui amélioreront les plateformes et les capacités numériques du club afin de soutenir la croissance, d'améliorer les performances et d'approfondir les liens avec les supporters.

Dans le cadre de ce partenariat, NTT DATA fournira des outils d'analyse de données, de l'apprentissage automatique et des intégrations en temps réel permettant à Arsenal de créer une expérience enrichie et hyper-personnalisée pour les supporters, en proposant des contenus adaptés à ses communautés. Les supporters bénéficieront également de capacités optimisées dans l'écosystème élargi d'Arsenal avec des informations exclusives, des promotions et des offres du club et de ses partenaires.

Juliet Slot, directrice commerciale d'Arsenal, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir NTT DATA en tant que premier partenaire officiel de la transformation numérique. Notre ambition est de renforcer nos liens avec nos supporters dans le monde entier afin de mieux les servir. L'amélioration de nos capacités numériques est une partie essentielle de cette transformation où, grâce au service et à la connexion avec les supporters, nous sommes en mesure de renforcer nos performances et notre croissance. »

« Arsenal est l'un des clubs de football les plus identifiables au monde », déclare Niccolo Spataro, CEO, NTT DATA, Royaume-Uni et Irlande. « Son engagement à offrir aux supporters des expériences d'exception et son objectif de placer les personnes au cœur de l'innovation s'alignent sur les valeurs fondamentales et l'approche commerciale de NTT DATA. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en partenariat avec Arsenal, en mettant notre expertise au service de la transformation numérique pour aider Arsenal à créer des expériences vraiment remarquables pour ses supporters. »

NTT DATA est un expert de la transformation dans le sport, agissant comme partenaire technologique pour les grands événements sportifs, notamment The Open et la NTT INDYCAR SERIES. Grâce à l'analyse des données en temps réel, à l'IA, au jumeau numérique et aux technologies 5G privées lors de ces événements, la société rapproche les fans de leurs héros et de ces moments décisifs, que ce soit depuis leur salon, en ligne ou dans les stades de demain.

À propos de NTT DATA

