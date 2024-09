pixitmedia intègre le logiciel d’accélération de données Ngenea® dans Nara

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--pixitmedia, filiale de Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) spécialisée dans les solutions de stockage et de gestion des données pour l’industrie des médias et du divertissement, a annoncé l’intégration de sa plateforme phare d’accélération des données, Ngenea®, dans l’outil média Nara de FilmLight. En permettant aux professionnels des médias de transférer instantanément des données d’un point A à un point B directement par l’interface Nara, le nouveau plugin Ngenea® pour Nara maximise l’efficacité de la création de contenu d’images animées, en harmonisant encore plus le traitement des projets vidéo et cinématographiques, tout en libérant du temps aux équipes pour une créativité accrue.

pixitmedia présente Ngenea® + Nara au salon IBC 2024 Amsterdam, du 13 au 16 septembre, sur son stand dans le Hall 5.H79.

FilmLight, concepteur du logiciel d’étalonnage Baselight, propose Nara pour permettre l’accès intégré aux médias, la diffusion et l’indexation afin d’harmoniser les activités et d’améliorer la collaboration des équipes. Gérer l’accès aux fichiers et la sécurité est un défi permanent qui peut réduire la performance et contraindre les budgets relatifs au stockage. Grâce à l’intégration de Ngenea® dans Nara, les monteurs, coloristes, artistes en effets visuels (VFX), directeurs de la photographie et réalisateurs augmentent leur productivité dans les cas d’usage les plus exigeants que requière leur activité.

Le plugin Ngenea® pour Nara permet aux professionnels des médias de répartir les contenus à produire entre les sites et les classes de stockage utilisant Ngenea® en temps réel, en évitant les retards et les goulots d’étranglement qui freinent leur activité. Il permet aux utilisateurs de Nara de transférer instantanément les données vers un site central ou, lorsque Nara est déployé sur plusieurs sites, de déplacer les données en fonction de l’activité ou encore de suivre les talents à travers les différentes zones géographiques.

« Nous avons lancé Nara pour permettre à nos clients de gagner en efficacité et en créativité, et le plugin Ngenea® pour Nara de pixitmedia contribue pleinement à cet objectif », déclare Sam Lempp, directeur du développement commercial de Nara. « Nous sommes ravis de travailler avec pixitmedia sur cette intégration de Nara et Ngenea® et de pouvoir offrir à nos clients un nouvel outil efficace qui augmentera encore davantage leur productivité. »

Basée sur la plateforme de stockage définie par logiciel de pixitmedia, Ngenea® permet aux clients d’accélérer le traitement de leurs données et de simplifier les flux de données les plus complexes.

Compatible avec les environnements sur site et cloud, Ngenea® permet aux équipes de transmettre en temps réel des flux de données vers le puissant moteur de lecture vidéo de Nara ou de diffuser du contenu en interne ou vers des sites sécurisés destinés aux collaborateurs. Les utilisateurs peuvent automatiser le processus de sélection des plans individuels et répartir les données à l’aide de Ngenea® vers n’importe quelle cible de stockage prise en charge, y compris le S3 et la plupart des filers NAS, sans quitter l’interface de Nara. En travaillant directement dans le navigateur Web, les professionnels des médias peuvent être plus agiles, grâce aux performances de faible latence nécessaires à Nara pour diffuser et encoder en temps réel vers un client Nara.

« pixitmedia s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les équipes médias et divertissement à travailler de manière optimale avec leurs solutions de prédilection » , déclare Eric Baissus, président directeur général de Kalray, société mère de pixitmedia. « Le plugin Ngenea® pour Nara aide les professionnels des médias à tirer le meilleur parti de leurs investissements technologiques existants afin qu’ils puissent gagner du temps, réduire les coûts et fournir un travail créatif exceptionnel. »

Le plugin Ngenea® for Nara est disponible dès maintenant auprès de pixitmedia. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pixitmedia.com.

À PROPOS DE NARA

Nara, une entreprise de FilmLight, est un outil média intégré qui offre une solution harmonisée et sophistiquée pour l’accès aux médias, la diffusion et l’indexation. Nara peut décoder et lire en mode natif une large sélection de médias sans avoir besoin de transcoder vers des fichiers proxy. Son système d’indexation avancé garantit une récupération rapide des données, tandis que son moteur de diffusion minimise l’utilisation de la bande passante. Il prend en charge le stockage sur site et dans le cloud, offre une prise en charge inégalée des codecs et garantit une présentation uniforme et fidèle des couleurs de l’image, offrant ainsi une expérience de révision des médias complète, efficace et cohérente qui améliore les flux de travail et la collaboration.

Nara utilise la base technologique et l’expertise de FilmLight ainsi que la technologie éprouvée qui alimente sa plateforme d’étalonnage Baselight, leader du marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.nara.stream

À PROPOS DE KALRAY

Kalray est un innovateur technologique spécialisé dans les solutions logicielles et matérielles visant à accélérer les flux de travail à forte intensité de données dans les domaines des médias et du divertissement, du calcul à haute performance et de l’intelligence artificielle. Notre gamme complète de produits comprend Ngenea®, une plateforme d’accélération de données de premier plan, et des cartes de traitement de données accélérées pour le stockage et le calcul.

Grâce aux solutions Kalray, les clients peuvent faire évoluer leurs infrastructures pour répondre efficacement aux besoins de performance et de capacité pour les tâches à forte intensité de données, sans être liés à des formats de données ou à des fournisseurs spécifiques.

Fondée en 2008 en tant que spin-off du laboratoire de recherche français du CEA, Kalray bénéficie du soutien d’investisseurs de renom tels qu’Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors et Bpifrance. Engagés dans l’innovation et l’excellence, nous nous efforçons d’apporter de la valeur à nos clients, aux développeurs et à la planète par le biais de la technologie et de l’expertise.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.