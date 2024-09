Jio étend ses relations avec Verimatrix en matière de sécurité des contenus vidéo

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce aujourd'hui que Jio Platforms Ltd. (Jio), deuxième plus grand opérateur de réseaux mobiles au monde (dans un seul pays), a fait le choix d’étendre son utilisation du système Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) pour DVB, IPTV, OTT et Multi-DRM avec l’ajout de services de sécurité et de distribution proposés par l'entreprise à la totalité de ses offres de divertissement vidéo premium Jio, y compris sa plateforme de télévision connectée en plein essor.

Jio est le créateur de ses propres contenus et détient des licences sur des événements sportifs internationaux prisés ainsi que sur d'autres contenus premium, renforçant ainsi l'importance d'une sécurité et d'une diffusion vidéo robuste et constante. Portant une attention croissante sur le marché B2C indien, Jio s'est tourné vers Verimatrix VCAS afin d'assurer une protection totale sur les appareils mobiles, les décodeurs et, désormais, les télévisions connectées.

« Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration avec Verimatrix dans le cadre de notre stratégie de sécurisation des données et de la vidéo », a déclaré Kiran Thomas, CEO de Jio Platforms Limited.

« Devant la nécessité de protéger le contenu de notre entreprise en pleine croissance, y compris certaines de nos initiatives majeures telles que les droits de diffusion des plus grands événements sportifs mondiaux, nous avons besoin d'un allié reconnu et fiable dans le domaine du multi-écran afin de garantir un accès sécurisé à notre contenu sur n'importe quel appareil disponible pour nos clients. Au regard de nos collaborations passées, nous faisons confiance à Verimatrix pour nous offrir un service de premier rang ».

« Nous nous réjouissons du choix de Reliance Jio de renforcer et d'étendre son utilisation des technologies Verimatrix de protection des contenus et de lutte contre le piratage, afin de bénéficier d'une protection et d'une visibilité inégalées contre les attaquants », a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. « Grâce aux innovations étendues de Verimatrix en matière de sécurité, nos clients sont en mesure de protéger les contenus vidéo premium, de lutter contre le piratage et de préserver leurs précieuses sources de revenus, tant sur les circuits de distribution traditionnels qu'émergents. »

A propos de Jio Platforms Ltd.

Jio Platforms Limited, et sa filiale Reliance Jio Infocomm Limited, ont construit un réseau de premier rang, à l'épreuve du temps et doté d'une forte capacité de transmission de données, en utilisant les technologies 4G LTE et 5G. Il s'agit du seul réseau entièrement conçu comme un réseau vidéo mobile. Conçu pour répondre aux besoins de demain, il peut facilement évoluer afin de supporter encore plus de données, à mesure que les technologies progressent vers la 6G et les technologies ultérieures. Jio a apporté des changements transformationnels dans le domaine des services numériques indiens afin de répondre à son ambition d'offrir des services numériques à 1,3 milliard d'Indiens et de propulser l'Inde au rang de leader mondial de l'économie numérique. Il a créé un écosystème comprenant un réseau, des appareils, des applications et du contenu, une expérience de service et des tarifs accessibles permettant à chacun de vivre la « Jio Digital Life » (vie numérique Jio). Visitez le site www.jio.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.